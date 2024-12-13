Générateur de Vidéos d'Apprentissage STEM : Créez des Leçons Engagantes

Améliorez l'engagement dans l'apprentissage STEM avec une génération de voix off claire et professionnelle.

Exemple de Prompt 1
Créez une expérience d'apprentissage visuel engageante de 45 secondes conçue pour les enseignants de la maternelle à la terminale, démontrant une expérience scientifique simple, en utilisant les avatars IA de HeyGen pour narrer les étapes. Le style audio doit être amical et enthousiaste, soutenu par des graphiques lumineux et colorés, et des sous-titres/captions clairs pour améliorer l'accessibilité pour tous les apprenants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative professionnelle de 90 secondes pour les chercheurs et éducateurs dans les domaines STEM avancés, illustrant une visualisation scientifique de pointe des structures moléculaires. Le style visuel et audio doit être très sophistiqué et axé sur les données, en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des diagrammes complexes et des explications précises, garantissant que le résultat final est optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats d'image.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'apprentissage STEM de 2 minutes pour les créateurs de cours en ligne, en se concentrant sur la manière de rendre les leçons plus interactives et engageantes en expliquant un principe d'ingénierie difficile. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et accessible avec des transitions dynamiques, basé sur les modèles et scènes professionnels de HeyGen, incorporant des sous-titres/captions clairs pour une portée et une compréhension mondiales.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Apprentissage STEM

Transformez des concepts STEM complexes en leçons visuelles engageantes. Notre plateforme alimentée par l'IA permet aux éducateurs de créer des vidéos pédagogiques professionnelles et percutantes.

1
Step 1
Créez Votre Script Éducatif
Commencez par entrer le contenu de votre leçon STEM dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script transforme votre matériel écrit en une base vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez des Visuels Engagés
Améliorez votre vidéo avec des éléments personnalisables. Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA et de modèles professionnels pour donner vie à vos concepts visuellement.
3
Step 3
Ajoutez un Audio Professionnel
Assurez la clarté avec un audio de haute qualité. Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour narrer votre contenu, complété par des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Leçon
Finalisez votre vidéo pédagogique en toute simplicité. Notre plateforme prend en charge le redimensionnement et l'exportation des formats d'image, rendant votre contenu STEM prêt pour tout système de gestion de l'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Améliorer l'Engagement dans l'Apprentissage

Augmentez l'engagement des étudiants et améliorez la rétention des connaissances dans les matières STEM grâce à des leçons vidéo interactives et dynamiques alimentées par l'IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'apprentissage STEM pour les éducateurs ?

La plateforme de texte-à-vidéo alimentée par l'IA de HeyGen transforme des concepts STEM complexes en expériences d'apprentissage visuel engageantes, permettant aux éducateurs de créer facilement des vidéos éducatives professionnelles. Vous pouvez transformer des scripts en contenu dynamique avec des avatars IA et des voix off professionnelles, rendant la visualisation scientifique accessible.

Quelles capacités d'IA HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos pédagogiques ?

HeyGen utilise une IA avancée pour fournir une génération de vidéo de bout en bout, avec des avatars IA réalistes et une génération de voix off de haute qualité directement à partir de votre script. Ce créateur de vidéos IA inclut également des sous-titres/captions clairs et des graphiques dynamiques pour améliorer toute vidéo pédagogique.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour les cours en ligne ?

Oui, HeyGen est optimisé pour les systèmes de gestion de l'apprentissage, vous permettant d'exporter facilement vos vidéos éducatives professionnelles dans divers formats d'image. Notre plateforme assure une intégration transparente, facilitant la diffusion de contenu engageant pour vos cours en ligne.

Quels outils sont disponibles dans HeyGen pour garantir la qualité professionnelle et l'engagement dans le contenu éducatif ?

HeyGen offre une suite complète d'outils, y compris des modèles professionnels, des graphiques dynamiques et une bibliothèque de médias robuste pour élever votre contenu éducatif. Avec des contrôles de marque, vous pouvez personnaliser vos vidéos pour garantir une qualité de production vidéo professionnelle et améliorer l'engagement dans l'apprentissage STEM.

