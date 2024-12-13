Créateur de Vidéos de Voyage AI : Créez des Vidéos Touristiques Époustouflantes

Automatisez des vidéos promotionnelles à couper le souffle pour votre campagne de marketing touristique avec l'AI, en utilisant la bibliothèque multimédia diversifiée de HeyGen pour des visuels époustouflants.

Créez une vidéo promotionnelle captivante de 60 secondes destinée aux responsables de marques touristiques d'État cherchant à attirer plus de visiteurs. Cette vidéo doit présenter des visuels époustouflants de paysages diversifiés et de la culture locale, combinés à une bande sonore entraînante et inspirante. Mettez en avant comment les 'Templates & scenes' de HeyGen simplifient la création de 'campagnes de marketing touristique' de qualité professionnelle qui mettent en valeur des 'expériences authentiques' uniques.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez une vidéo de voyage convaincante d'une minute conçue pour les 'Passionnés de voyage' et les 'Créateurs de contenu' désireux de partager leur 'voyage' avec un 'storytelling' engageant. Le style visuel doit être dynamique et personnel, entrelaçant des plans pittoresques avec des moments spontanés, complétés par une narration audio chaleureuse et invitante. Montrez comment la fonctionnalité 'Génération de voix off' de HeyGen permet aux utilisateurs d'ajouter facilement une voix professionnelle à leur 'histoire de voyage', transformant des séquences brutes en un récit soigné.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo vibrante de 45 secondes spécifiquement pour les 'Blogueurs de voyage' et les petites entreprises impliquées dans la 'promotion de destinations' sur diverses 'plateformes de médias sociaux'. L'esthétique visuelle doit être lumineuse et engageante, adaptée à une consommation rapide, avec une musique de fond entraînante. Illustrez comment la fonctionnalité 'Sous-titres/captions' de HeyGen garantit l'accessibilité et l'impact sans son, tandis que sa capacité de 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' permet une adaptation fluide pour différentes plateformes, rendant la distribution de 'vidéos promotionnelles' sans effort.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle informative de 90 secondes ciblant les professionnels de l''industrie du tourisme' et les bureaux régionaux de 'développement économique'. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et épuré avec une narration vocale claire et autoritaire, adaptée aux présentations ou aux campagnes numériques. Démontrez la capacité de HeyGen à générer des 'vidéos promotionnelles' de haute qualité directement à partir d'un script écrit en utilisant 'Texte en vidéo à partir d'un script', en incorporant potentiellement un 'avatar AI' pour présenter des faits et chiffres clés sur l'État, aidant à 'attirer plus de visiteurs' et d'investissements.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Notre Créateur de Vidéos Touristiques AI

Créez facilement des vidéos de voyage professionnelles pour vos campagnes de marketing touristique avec notre créateur de vidéos AI intelligent, transformant vos séquences en visuels époustouflants.

1
Step 1
Téléchargez Votre Contenu
Commencez par télécharger vos séquences locales, photos et médias existants, en utilisant notre support robuste de bibliothèque/stock multimédia pour une intégration de contenu fluide et une création vidéo automatisée.
2
Step 2
Personnalisez Votre Narration
Créez un storytelling engageant en ajoutant du texte personnalisé et en générant des voix off convaincantes, donnant vie à vos vidéos de voyage avec une narration professionnelle.
3
Step 3
Améliorez les Visuels et le Branding
Élevez vos vidéos promotionnelles avec des visuels époustouflants, appliquez des effets visuels et incorporez les contrôles de branding de votre État comme les logos et les couleurs pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Finalisez votre vidéo, utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect & les exports pour diverses plateformes de médias sociaux, et livrez une vidéo de haute qualité pour votre campagne de marketing touristique.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Storytelling Dynamique pour les Attractions de l'État

.

Utilisez la vidéo AI pour donner vie aux sites historiques, à la culture locale et aux expériences uniques, engageant les touristes potentiels à travers un storytelling vivant.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de voyage AI ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts en vidéos de voyage époustouflantes, intégrant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo pour une création vidéo automatisée. Cela rend la production de vidéos promotionnelles de haute qualité et de contenu de voyage remarquablement efficace pour les créateurs de contenu et les passionnés de voyage.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les campagnes de marketing touristique ?

HeyGen propose des contrôles de marque étendus, vous permettant d'ajouter des logos et des couleurs personnalisées pour s'aligner avec votre campagne de marketing touristique. Vous pouvez également utiliser des templates, des scènes et une vaste bibliothèque multimédia pour garantir que vos vidéos de voyage présentent des visuels époustouflants et un storytelling captivant adapté à votre audience.

HeyGen prend-il en charge des exports de haute qualité et divers formats vidéo pour les médias numériques ?

Oui, HeyGen assure des exports en résolution vidéo HD sans filigrane, rendant vos vidéos de voyage prêtes pour diverses plateformes de médias numériques. La plateforme offre également le redimensionnement des ratios d'aspect et des options d'exportation flexibles pour optimiser votre contenu pour les plateformes de médias sociaux et diverses stratégies de distribution.

HeyGen peut-il améliorer les vidéos de voyage avec des voix off et des sous-titres pour un attrait plus large ?

Absolument, HeyGen inclut des capacités robustes de génération de voix off et de sous-titres/captions automatiques. Ces fonctionnalités sont cruciales pour créer des vidéos de voyage engageantes qui résonnent avec un public mondial, améliorant l'accessibilité et renforçant vos efforts de promotion touristique.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo