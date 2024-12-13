Imaginez une vidéo inspirante de 30 secondes ciblant les entrepreneurs en herbe et les propriétaires de petites entreprises. Le style visuel est moderne et épuré, avec des coupes rapides de personnes diverses lançant leurs projets, accompagnées d'une bande sonore entraînante et d'une voix off chaleureuse et amicale. Cette vidéo doit mettre en avant comment les modèles personnalisables de HeyGen et la capacité robuste de "Modèles & scènes" les habilitent à devenir un "créateur de vidéos AI" pour leur startup, donnant vie à l'histoire de leur marque sans effort.

