Lancez Votre Marque : Générateur de Vidéos pour Startups Simplifié

Transformez des scripts en vidéos AI époustouflantes pour votre startup. Notre puissant générateur de texte en vidéo automatise les flux de production vidéo.

Développez une vidéo d'une minute ciblant les développeurs et les fondateurs techniques, illustrant les avantages techniques d'un générateur de vidéos moderne pour startups. Le style visuel doit être minimaliste, axé sur les données avec des superpositions de texte dynamiques, accompagné d'une voix off AI claire et confiante, mettant en avant l'efficacité de la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour convertir rapidement la documentation technique en vidéos explicatives engageantes, positionnant ainsi HeyGen comme un leader des générateurs de vidéos AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux spécialistes du marketing de contenu, montrant la facilité de production de vidéos professionnelles pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être rapide et attrayant, avec des avatars AI diversifiés interagissant dans des modèles et scènes vibrants. Utilisez les riches "Templates & scenes" de HeyGen pour démontrer la création rapide de contenu marketing avec une musique de fond entraînante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 90 secondes pour les équipes de marketing mondiales et les entreprises en expansion internationale, mettant en avant le support multilingue fluide que la vidéo AI offre. Le style visuel et audio doit être professionnel et sophistiqué, démontrant la puissance des "AI avatars" de HeyGen pour délivrer des messages de marque cohérents dans différentes langues avec des graphismes à l'écran épurés, montrant véritablement les capacités de la vidéo AI pour une portée mondiale.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de 2 minutes destinée aux spécialistes de la communication d'entreprise et aux départements RH, en se concentrant sur la rationalisation des flux de production vidéo pour la formation interne et les annonces. Le style visuel doit être soigné et professionnel, avec une "Voiceover generation" autoritaire mais amicale pour transmettre des informations complexes clairement, illustrant comment le logiciel de montage vidéo AI de HeyGen améliore l'efficacité et l'accessibilité dans les communications d'entreprise.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos pour Startups

Créez rapidement des vidéos professionnelles et de marque pour startups en utilisant des avatars AI et une automatisation intelligente pour booster vos efforts de marketing de contenu.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo à partir d'un Script
Commencez par entrer votre script ou votre prompt. Notre fonctionnalité "Text-to-video from script" transforme votre texte en contenu vidéo dynamique, alignant automatiquement les visuels avec votre narration.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Style
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"AI avatars" pour représenter votre marque. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre parfaitement au ton et au message de votre startup, assurant une présentation professionnelle.
3
Step 3
Appliquez les Contrôles de Branding et Médias
Intégrez le logo de votre startup, les couleurs de votre marque et des polices personnalisées en utilisant des "Branding controls (logo, colors)" avancés. Enrichissez votre vidéo avec des médias de stock ou vos propres téléchargements pour créer une expérience visuelle unique et cohérente.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Optimisée
Finalisez votre vidéo avec des voix off et des sous-titres automatisés. Utilisez "Aspect-ratio resizing & exports" pour préparer votre vidéo pour n'importe quelle plateforme, assurant qu'elle est prête pour un partage immédiat sur les réseaux sociaux et les canaux de marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès Client

Produisez facilement des témoignages vidéo convaincants et des études de cas, renforçant la confiance et la crédibilité pour votre startup.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour les entreprises ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, rationalisant l'ensemble du flux de production vidéo du script à l'écran. Ce générateur de texte en vidéo simplifie le marketing de contenu en fournissant des outils AI intuitifs pour la création de vidéos, permettant aux entreprises de produire rapidement des vidéos AI professionnelles grâce à l'automatisation des flux de travail.

HeyGen peut-il créer des avatars AI réalistes avec des options de branding ?

Absolument, HeyGen propose divers avatars AI qui peuvent être entièrement personnalisés pour maintenir l'identité de votre marque, offrant un contrôle créatif étendu. Cette capacité de vidéo AI générative garantit que votre contenu vidéo est constamment conforme à votre marque et hautement engageant.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la distribution de contenu mondial ?

HeyGen fournit un support multilingue robuste et un traducteur vidéo AI intégré, permettant une localisation fluide de votre contenu pour des audiences mondiales. Notre plateforme assure une synchronisation audio avec un générateur de voix AI avancé, optimisant les flux de production vidéo pour une portée internationale.

Qu'est-ce qui rend la sortie vidéo AI de HeyGen professionnelle et de haute qualité ?

HeyGen garantit une sortie vidéo professionnelle et de haute qualité grâce à un logiciel de montage vidéo AI avancé et des fonctionnalités de contrôle créatif étendues. Les utilisateurs peuvent facilement créer des vidéos de qualité studio qui reflètent leur branding, établissant un nouveau standard pour le contenu vidéo AI.

