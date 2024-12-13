Générateur de Vidéos de Formation pour Startups : Créez des L&D Rapides

Permettez aux équipes L&D de créer instantanément des vidéos de formation engageantes et des SOP avec AI en utilisant notre capacité avancée de texte-en-vidéo à partir de script.

463/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo produit convaincante de 60 secondes destinée aux clients potentiels curieux des outils AI innovants, montrant comment des idées complexes deviennent rapidement des visuels captivants. La vidéo devrait avoir un style d'animation dynamique et élégant avec une narration persuasive générée à l'aide de la fonction Texte-en-vidéo de HeyGen, en utilisant divers modèles et scènes pour mettre en avant les caractéristiques clés d'un générateur de vidéos AI de nouvelle génération.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation concise de 30 secondes pour les équipes L&D occupées, illustrant une procédure opérationnelle standard (SOP) simplifiée avec AI. Le style visuel doit être clair et pédagogique, incorporant des graphiques clairs et une voix directe et informative, renforcée par les sous-titres automatiques de HeyGen pour l'accessibilité et le support de la bibliothèque de médias/stock pour des aides visuelles rapides, rendant la création de vidéos de formation sans effort.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo marketing inspirante de 90 secondes ciblant les fondateurs de startups et les créateurs de contenu, démontrant comment augmenter facilement leur production vidéo. Cette vidéo nécessite un style visuel visionnaire et rapide avec une narration motivante et une piste de fond stimulante, mettant en avant la capacité de HeyGen à redimensionner les formats et à exporter pour optimiser le contenu sur les plateformes, agissant véritablement comme un générateur polyvalent de vidéos de formation pour startups.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation pour Startups

Transformez rapidement des scripts en vidéos de formation engageantes avec des avatars AI et des visuels dynamiques, simplifiant vos processus d'apprentissage et de développement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre matériel de formation. L'AI de HeyGen transformera votre texte en un script vidéo dynamique, prêt à être généré.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être le présentateur de votre vidéo de formation, ajoutant une touche professionnelle et engageante à votre contenu.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Voix Off
Améliorez votre vidéo avec des voix off professionnelles générées à partir de votre script. Intégrez des visuels pertinents de notre bibliothèque de médias pour rendre votre contenu captivant.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo en choisissant le format idéal pour votre plateforme. Ensuite, exportez votre vidéo de formation de haute qualité pour une distribution fluide à votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Motivez Votre Équipe

.

Créez des vidéos de motivation et de renforcement de la culture convaincantes avec AI pour favoriser un environnement de travail positif et stimuler le moral et la productivité de l'équipe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos marketing engageantes ?

HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos marketing professionnelles en transformant le texte en vidéo AI. Utilisez une large gamme de modèles personnalisables et d'avatars AI réalistes pour donner vie à vos scripts rapidement. Cela permet de créer un contenu dynamique et percutant qui résonne avec votre audience.

Puis-je personnaliser les avatars AI et les voix off pour mes vidéos de formation ?

Absolument, HeyGen offre une personnalisation étendue pour les avatars AI et les voix off AI afin de correspondre parfaitement à votre marque. Vous pouvez choisir parmi divers avatars et voix, garantissant que vos vidéos de formation soient à la fois informatives et uniques à votre marque. Cela améliore l'expérience d'apprentissage pour vos équipes L&D et vos employés.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur idéal de vidéos de formation pour startups ?

HeyGen est le générateur de vidéos AI ultime pour les startups, offrant des outils intuitifs pour créer des vidéos de formation et des SOP de haute qualité avec AI. Exploitez nos modèles prêts à l'emploi et combinez-les avec des avatars AI ou des enregistrements d'écran pour produire rapidement des vidéos d'intégration complètes. Il est conçu pour l'efficacité et l'impact dans l'apprentissage et le développement.

Comment HeyGen transforme-t-il le texte en vidéo avec AI ?

HeyGen utilise une technologie avancée de texte-en-vidéo AI pour convertir votre script écrit en contenu vidéo dynamique. Il vous suffit d'entrer votre texte, de choisir un avatar AI et une voix off AI, et la plateforme génère une vidéo complète avec des sous-titres automatiques. Ce processus simplifié rend la création de vidéos professionnelles incroyablement efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo