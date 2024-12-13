Créateur de Vidéos de Mise en Lumière de Startups : Mettez en Avant Votre Vision

Transformez votre script en vidéos professionnelles de haute qualité en quelques minutes grâce à la génération de texte-en-vidéo alimentée par l'IA.

Créez une vidéo captivante de 60 secondes pour mettre en lumière votre startup, conçue pour séduire les investisseurs potentiels, en présentant votre produit ou service innovant avec un style visuel professionnel et dynamique. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour transmettre les messages clés et exploitez ses divers Modèles & scènes pour une présentation soignée, garantissant une voix off claire et engageante qui communique efficacement votre vision.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo produit dynamique de 30 secondes pour des campagnes sur les réseaux sociaux, ciblant les clients B2B intéressés par vos dernières offres. Adoptez une esthétique visuelle engageante et de marque, en combinant les images de votre produit avec la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer un récit concis et percutant, complété par des Sous-titres pour une accessibilité élargie et une livraison audio nette.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante de 45 secondes mettant en avant le succès client, destinée aux clients potentiels, en soulignant des témoignages authentiques et les avantages tangibles de votre solution. Adoptez une esthétique visuelle authentique et épurée avec des voix off naturelles, en utilisant la génération de Voix off de HeyGen pour créer une histoire captivante qui résonne, et préparez-la pour diverses plateformes grâce au redimensionnement & exportation des formats.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'entreprise concise de 20 secondes pour des mises à jour internes ou des annonces rapides aux parties prenantes, en vous concentrant sur la clarté et la concision. Choisissez un style visuel simple, en utilisant les Modèles & scènes de HeyGen pour une création rapide de contenu de haute qualité, en veillant à ce que toutes les informations clés soient transmises efficacement avec un audio clair et des Sous-titres optionnels pour des environnements de visionnage variés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Mise en Lumière de Startups

Mettez en avant la vision et l'impact de votre startup avec des vidéos professionnelles et engageantes créées sans effort, attirant clients et investisseurs potentiels.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre script captivant pour présenter votre startup. Notre plateforme utilise ce script pour une génération de texte-en-vidéo efficace, transformant vos idées en une histoire visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels et Avatars
Choisissez parmi une riche bibliothèque multimédia et améliorez votre mise en lumière avec des avatars AI dynamiques. Personnalisez leur apparence et leur voix pour représenter parfaitement votre marque et engager votre audience.
3
Step 3
Ajoutez des Touches Professionnelles
Élevez votre vidéo avec des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et une portée mondiale. Vous pouvez également générer des voix off de haute qualité pour narrer le parcours de votre startup avec impact.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Histoire
Finalisez votre vidéo de mise en lumière de startup et téléchargez-la facilement pour la partager sur diverses plateformes. Assurez-vous que votre message atteint les investisseurs et clients potentiels avec un rendu professionnel.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mises en Avant du Succès Client

Mettez en avant les histoires de succès client avec des vidéos captivantes pour renforcer la confiance et la crédibilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les startups à créer des vidéos de mise en lumière captivantes ?

HeyGen permet aux startups de produire facilement du contenu de haute qualité et des vidéos de mise en lumière engageantes. Exploitez les avatars AI et la génération de texte-en-vidéo pour raconter votre histoire captivante, faisant de HeyGen un créateur de vidéos idéal pour mettre en avant votre marque.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un leader en création de vidéos AI pour le marketing d'entreprise ?

En tant que créateur de vidéos AI avancé, HeyGen propose des avatars AI dynamiques et une génération de texte-en-vidéo fluide, parfaits pour créer du contenu marketing percutant. Les entreprises peuvent facilement concevoir des campagnes vidéo professionnelles avec des voix off intégrées et des sous-titres pour atteindre un public plus large.

HeyGen propose-t-il des outils pour créer des vidéos explicatives de marque ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs dans toute vidéo explicative ou vidéo produit. Utilisez nos divers modèles et notre bibliothèque multimédia pour générer du contenu diversifié qui s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quelle est la convivialité du créateur de vidéos en ligne de HeyGen pour les nouveaux créateurs ?

HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos en ligne intuitif avec une interface glisser-déposer conviviale, rendant la création de vidéos professionnelles accessible à tous. Notre plateforme simplifie l'ensemble du processus, du script à la vidéo finie, garantissant une expérience facile pour créer des vidéos de qualité studio.

