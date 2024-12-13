Créateur de Vidéo de Rapport de Startup : Créez des Vidéos d'Affaires Engagantes

Créez une vidéo de 45 secondes intitulée 'créateur de vidéo de rapport de startup' pour les investisseurs potentiels, mettant en avant les principales 'réalisations de la startup' du dernier trimestre. La vidéo doit avoir un style visuel soigné et professionnel avec une musique inspirante et entraînante, et une voix off claire et confiante générée grâce aux capacités de génération de voix off de HeyGen, présentée par un avatar AI engageant pour transmettre de la crédibilité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes destinée aux clients existants et aux abonnés des réseaux sociaux, annonçant une nouvelle fonctionnalité produit. Utilisez un style visuel moderne et engageant avec une musique de fond énergique, et utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer rapidement votre message en une histoire visuelle captivante, avec des sous-titres automatiques pour une accessibilité large.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de bienvenue de 60 secondes pour les nouveaux employés et les équipes internes, illustrant la culture dynamique de votre entreprise et favorisant la 'communication interne', en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir le contenu. Cette pièce doit présenter une ambiance visuelle amicale et en coulisses avec une musique de fond légère, construite sur des modèles et des scènes conçus professionnellement pour assurer un look cohérent et accueillant pour tout 'créateur de vidéo d'entreprise'.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo professionnelle de 50 secondes ciblant les pairs de l'industrie et les clients potentiels, offrant des perspectives sur les tendances émergentes, conçue en utilisant HeyGen comme 'créateur de vidéo AI'. Le design visuel doit être épuré et informatif, accompagné d'une voix off confiante et d'une musique d'ambiance subtile, garantissant une visualisation optimale sur diverses plateformes en utilisant les options de redimensionnement et d'exportation de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéo de Rapport de Startup

Créez facilement des rapports vidéo professionnels et engageants pour votre startup en quelques minutes, sans expérience préalable en montage vidéo, et impressionnez votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo à Partir d'un Script
Collez votre script de rapport de startup dans l'éditeur. Notre AI générera automatiquement des scènes vidéo à partir de votre script, rendant la création de vidéos rapide et facile.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Médias
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre rapport. Améliorez votre vidéo avec des ressources de la bibliothèque de médias stock, ou téléchargez les vôtres pour correspondre parfaitement à votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Générez des voix off professionnelles à partir de votre script dans diverses langues et accents. Choisissez la voix parfaite pour narrer votre rapport de startup avec clarté et impact.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Professionnelle
Finalisez votre vidéo de rapport de startup, appliquez le redimensionnement d'aspect pour différentes plateformes, et exportez-la dans des formats de haute qualité prêts à être partagés sur les plateformes de réseaux sociaux ou pour la communication interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des Vidéos Marketing & Promotionnelles Efficaces

Créez sans effort des vidéos marketing professionnelles et des publicités pour promouvoir votre startup, en utilisant les insights des rapports pour des campagnes convaincantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les entreprises et les startups ?

HeyGen est un créateur de vidéo AI qui simplifie le processus, permettant aux entreprises et aux startups de créer rapidement des vidéos professionnelles. Vous pouvez transformer un simple script en une vidéo engageante en utilisant des avatars AI et une voix off professionnelle, parfait pour les vidéos marketing ou la communication interne.

Puis-je personnaliser les vidéos avec des éléments de marque et professionnels en utilisant HeyGen ?

Absolument ! HeyGen permet une personnalisation complète avec des contrôles de marque pour incorporer votre logo et vos couleurs. Vous pouvez choisir parmi une variété d'avatars AI et utiliser une bibliothèque de médias stock pour créer un contenu vidéo accrocheur.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéo AI efficace pour des besoins de contenu divers ?

HeyGen excelle en efficacité en permettant aux utilisateurs de générer des vidéos de haute qualité directement à partir d'un script en utilisant notre technologie de texte en vidéo. Cela le rend idéal pour créer du contenu évolutif comme des vidéos de rapport de startup, des vidéos de formation et des mises à jour sur les réseaux sociaux avec génération automatique de sous-titres.

HeyGen est-il facile à utiliser pour créer des vidéos pour les plateformes de réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen propose un éditeur facile à glisser-déposer qui rend la création de vidéos accessible à tous. Vous pouvez produire sans effort des vidéos marketing optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux, y compris Facebook et YouTube, et les exporter dans des formats de haute qualité.

