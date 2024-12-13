Créez une vidéo de pitch investisseur convaincante d'une minute, conçue pour les fondateurs de startups en phase de démarrage cherchant à obtenir des financements. Le style visuel et audio doit être professionnel, épuré et confiant, avec une narration claire et articulée. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter votre concept avec une touche humaine, en veillant à ce que vos messages clés résonnent clairement auprès des investisseurs potentiels, tout en utilisant la génération de voix off pour une livraison fluide.

