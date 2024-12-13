Générateur de Vidéos d'Intégration pour Startups : Créez des Accueils Engagés
Transformez votre expérience d'intégration. Produisez rapidement des vidéos engageantes en utilisant les Templates & scènes variés de HeyGen, pour que les nouvelles recrues se sentent valorisées.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo animée informative de 60 secondes pour les chefs de produit et les équipes de réussite client dans les startups technologiques, expliquant les principales fonctionnalités du produit aux nouveaux utilisateurs et réduisant ainsi le taux de désabonnement. Le style visuel doit être clair et explicatif, incorporant des éléments animés avec une musique de fond inspirante et une génération précise de "Texte en vidéo à partir de script" pour garantir un message clair et concis, ainsi que des "Sous-titres/légendes" pour l'accessibilité.
Développez un guide vidéo accessible de 30 secondes destiné à tout membre d'une équipe dans une startup, en particulier ceux qui n'ont "aucune compétence requise" en production vidéo, pour documenter rapidement les processus internes. Adoptez une esthétique simple, DIY mais soignée avec un ton encourageant, mettant en vedette un "avatar AI" amical pour guider les spectateurs et utilisant le "Media library/stock support" de HeyGen pour des ressources visuelles pertinentes qui rendent les tâches complexes faciles à comprendre.
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les équipes de marketing ou de communication interne dans les startups en croissance, axée sur le partage des mises à jour de la culture d'entreprise ou des annonces rapides de manière efficace. Cette pièce dynamique doit utiliser des visuels divers et engageants avec une musique de fond énergique et une voix off claire, mettant en avant la flexibilité offerte par les "Templates & scènes" de HeyGen et la facilité de "Redimensionnement & exportation des formats" pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation & l'Intégration des Employés.
Augmentez l'engagement des nouveaux employés et la rétention des connaissances avec des vidéos de formation pilotées par l'IA, rendant les informations complexes faciles à comprendre.
Développez des Parcours d'Intégration Complets.
Produisez rapidement des cours vidéo étendus pour l'intégration des employés et des clients, assurant une expérience d'apprentissage cohérente et de haute qualité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration pour les nouveaux employés ?
La plateforme d'IA générative de HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'intégration engageantes pour les employés en utilisant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo à partir de script. Vous pouvez commencer avec des modèles vidéo professionnels pour simplifier le processus, en faisant un générateur de vidéos d'intégration efficace.
Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos d'intégration avec HeyGen ?
Absolument ! HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation vidéo, y compris des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, afin de correspondre à la culture de votre entreprise. Vous pouvez le concevoir comme un pro en sélectionnant dans une riche bibliothèque de médias, en ajoutant des arrière-plans, des animations et de la musique pour créer une expérience vidéo animée vraiment unique.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la collaboration en équipe et le partage facile ?
HeyGen prend en charge une collaboration fluide, permettant aux équipes de travailler ensemble sur des guides pratiques et du contenu d'intégration client. Une fois terminé, vous pouvez facilement partager et exporter vos vidéos d'intégration dans divers formats, améliorant l'expérience globale d'intégration et aidant à réduire le taux de désabonnement.
Ai-je besoin de compétences particulières pour créer des vidéos de haute qualité avec HeyGen ?
Pas du tout. HeyGen est conçu comme un générateur de vidéos AI intuitif où aucune compétence n'est requise pour produire des vidéos d'intégration professionnelles. Il vous suffit d'entrer votre script vidéo, de choisir parmi les templates et scènes, et d'utiliser les voix off AI pour donner vie à votre contenu sans effort.