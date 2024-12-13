Créateur de Vidéos Startup du Mois : Créez des Vidéos Marketing Pro

Transformez vos scripts en vidéos marketing professionnelles avec notre capacité de texte-à-vidéo IA, augmentant la visibilité de votre startup de manière rentable.

Créez une vidéo promotionnelle convaincante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises lançant un nouveau produit. Le style visuel doit être lumineux et engageant, avec des prises de vue dynamiques du produit et des superpositions de texte nettes, complétées par une voix off énergique et professionnelle. Montrez comment HeyGen simplifie la création de vidéos marketing professionnelles en utilisant sa capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer des points clés en une présentation soignée.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative élégante de 45 secondes ciblant les investisseurs potentiels et les premiers utilisateurs d'un nouveau service basé sur l'IA. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle minimaliste et futuriste avec des animations fluides et une voix off autoritaire et claire, mettant en avant le potentiel du 'créateur de vidéos startup du mois'. Présentez l'intégration fluide des avatars IA de HeyGen dans des modèles et scènes professionnels pour présenter des informations complexes de manière engageante et crédible.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo vibrante de 15 secondes pour les réseaux sociaux visant à générer du buzz et à stimuler l'engagement pour un événement en ligne à venir. Le style visuel doit être rapide et coloré, utilisant une musique de fond tendance et un texte audacieux à l'écran, parfait pour créer des publicités performantes. Illustrez la capacité de HeyGen à maximiser la portée en utilisant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour diverses plateformes et en tirant parti de sa riche bibliothèque de médias/stock pour des visuels accrocheurs.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de communication d'entreprise concise de 60 secondes destinée aux parties prenantes internes, démontrant le rapport coût-efficacité d'une nouvelle initiative de l'entreprise. La présentation visuelle doit être propre et professionnelle, incorporant des infographies et une voix off calme et rassurante pour transmettre les indicateurs clés. Mettez en avant comment HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos IA en permettant aux utilisateurs de générer rapidement ces vidéos avec des sous-titres précis pour l'accessibilité, assurant une voix de marque cohérente dans toutes les communications.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos Startup du Mois

Créez facilement des vidéos marketing professionnelles pour votre startup du mois en utilisant une technologie vidéo IA de pointe.

1
Step 1
Créez Votre Script
Saisissez le récit de votre startup dans notre éditeur de texte-à-vidéo. Notre IA vous aidera à transformer votre script en une base vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour présenter l'histoire de votre startup avec clarté et engagement, améliorant vos vidéos marketing professionnelles.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Améliorez
Intégrez le logo et les couleurs de votre marque à l'aide des contrôles de branding, puis utilisez le montage alimenté par l'IA pour ajouter des scènes, des médias et des sous-titres, rendant votre vidéo unique.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Professionnelle
Générez et exportez votre vidéo promotionnelle de haute qualité dans divers ratios d'aspect, prête à être partagée sur les réseaux sociaux et autres plateformes pour mettre en avant votre startup du mois.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présenter des Histoires de Succès Client

Exploitez les vidéos IA pour présenter de manière convaincante des histoires de succès client, renforçant la confiance et la crédibilité de votre startup reconnue.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos marketing professionnelles ?

HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos marketing professionnelles de haute qualité, en tirant parti de la technologie vidéo IA avancée. Notre plateforme offre une large gamme de modèles personnalisables et d'avatars IA réalistes pour garantir que votre message de marque soit transmis de manière efficace et créative.

Quel type de technologie vidéo IA HeyGen propose-t-il pour la création de contenu ?

HeyGen utilise une technologie vidéo IA de pointe pour transformer le texte en contenu vidéo dynamique. Cela inclut des capacités sophistiquées de texte-à-vidéo, la génération de voix off naturelle, et une sélection diversifiée d'avatars IA réalistes, permettant une génération de vidéo de bout en bout sans montage complexe.

HeyGen peut-il aider à générer des vidéos convaincantes pour les réseaux sociaux ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos IA idéal pour concevoir des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux et des publicités performantes. Avec notre interface intuitive et nos modèles personnalisables, vous pouvez rapidement produire des vidéos promotionnelles captivantes qui se démarquent sur n'importe quelle plateforme.

Comment HeyGen rend-il la création de vidéos promotionnelles efficace et percutante ?

HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création de vidéos promotionnelles, permettant une création rapide de vidéos percutantes, de vidéos produits et de vidéos explicatives. Nos capacités de montage alimentées par l'IA et de génération de vidéos de bout en bout réduisent considérablement le temps et les coûts de production, assurant une rentabilité remarquable.

