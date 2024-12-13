Générateur de Vidéos de Levée de Fonds pour Startups pour Pitches d'Investisseurs

Transformez votre pitch en une vidéo puissante avec des avatars IA et une narration captivante.

Générez une vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux investisseurs providentiels et aux VC en phase de pré-amorçage, mettant en avant une startup technologique disruptive. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant des textes et des graphiques percutants à l'écran, accompagnés d'une voix off enthousiaste et claire. Cette vidéo doit transmettre efficacement la vision et la traction de la startup, facilement créée à l'aide de la fonction Texte-en-vidéo pour un générateur de vidéos de levée de fonds puissant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo narrative engageante de 60 secondes destinée aux premiers utilisateurs potentiels et aux partenaires industriels pour un produit SaaS B2B innovant. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et axé sur la narration, avec un avatar IA accessible pour expliquer des fonctionnalités complexes dans un ton chaleureux et conversationnel, offrant une démonstration produit convaincante.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de levée de fonds concise de 30 secondes ciblant spécifiquement les fondateurs recherchant des financements d'amorçage, illustrant la facilité avec laquelle ils peuvent générer des présentations professionnelles. Le style visuel et audio doit être moderne et dynamique, combinant des graphiques animés avec une piste sonore énergique et une voix off de haute qualité, mettant en avant l'efficacité de la génération de voix off pour tout générateur de vidéos de pitch de startup.
Exemple de Prompt 3
Produisez un montage de 15 secondes élégant pour les investisseurs occupés et les parties prenantes internes, mettant en avant l'apparence professionnelle et les points clés d'une vidéo de pitch pour investisseurs. Le style visuel doit être de marque et rapide, présentant des métriques clés et des propositions de valeur concises, complétées par des sous-titres/captions clairs et précis pour une compréhension maximale même sans son, soutenant un branding personnalisé efficace.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Levée de Fonds pour Startups

Générez rapidement et efficacement des vidéos de pitch d'investisseurs convaincantes avec notre plateforme alimentée par l'IA. Transformez votre script en une vidéo de levée de fonds professionnelle conçue pour attirer les investisseurs.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller ou taper votre script de pitch d'investisseur directement dans le générateur. Notre capacité avancée de texte-en-vidéo formera la base de votre vidéo de levée de fonds engageante.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée de modèles & scènes pour établir le cadre parfait pour votre message. Élevez votre vidéo de pitch de startup avec des mises en page professionnelles et visuellement attrayantes.
3
Step 3
Affinez avec des Avatars IA
Intégrez des avatars IA pour servir de présentateurs dynamiques pour vos vidéos de pitch d'investisseurs. Nos avatars réalistes apportent une touche engageante et professionnelle, rendant votre présentation mémorable.
4
Step 4
Exportez Votre Pitch Final
Téléchargez votre vidéo de levée de fonds de startup complétée en résolution 4K cristalline, prête à livrer une présentation d'investisseur convaincante. Partagez votre création soignée avec impact.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez Rapidement du Contenu Marketing de Levée de Fonds

Créez rapidement divers contenus vidéo, des courts clips pour les réseaux sociaux aux démonstrations produit détaillées, pour améliorer vos efforts de marketing de levée de fonds et atteindre votre public.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des présentations d'investisseurs convaincantes ?

HeyGen vous permet de créer des "présentations d'investisseurs convaincantes" en transformant votre script en "vidéos de levée de fonds" dynamiques avec des "avatars IA" réalistes et une capacité avancée de "texte-en-vidéo". Profitez de nos divers "modèles & scènes" pour tisser une narration puissante qui captive les investisseurs potentiels.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos de pitch de startup IA efficace ?

HeyGen se distingue comme un "Générateur de Vidéos de Pitch de Startup IA" efficace en réduisant considérablement le temps de production. Avec une capacité intuitive de "texte-en-vidéo" et une génération de "voix off" fluide, vous pouvez rapidement produire des "vidéos de pitch de startup" de haute qualité sans équipement complexe, vous aidant à "économiser du temps et de l'argent".

HeyGen peut-il personnaliser les éléments visuels d'une vidéo de pitch de startup ?

Oui, HeyGen offre une personnalisation étendue pour votre "vidéo de pitch de startup". Utilisez les fonctionnalités de "branding personnalisé" pour intégrer votre logo et vos couleurs, choisissez parmi une riche bibliothèque de "modèles & scènes", et améliorez vos visuels avec des "visuels alimentés par l'IA" et des "avatars IA" pour refléter véritablement l'identité de votre marque.

HeyGen prend-il en charge les exports de haute qualité pour les vidéos de pitch d'investisseurs ?

Absolument, HeyGen garantit que vos "vidéos de pitch d'investisseurs" sont de la plus haute qualité en prenant en charge les "exports en résolution 4K". De plus, vous pouvez utiliser le "redimensionnement & exportation de rapport d'aspect" et générer automatiquement des "sous-titres/captions" pour livrer une "vidéo de levée de fonds" soignée et professionnelle à votre audience.

