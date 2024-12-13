Créateur de Vidéos Explicatives de Financement de Startups pour Impressionner les Investisseurs

Attirez les investisseurs et levez des fonds avec des vidéos de collecte de fonds professionnelles, améliorées par des avatars AI réalistes.

Créez une vidéo de collecte de fonds professionnelle de 60 secondes ciblant les fondateurs de startups en phase initiale à la recherche de financement d'amorçage, montrant comment leur idée innovante résout un problème critique du marché. Le style visuel doit être épuré et minimaliste, utilisant des infographies nettes et des séquences d'archives pertinentes, accompagnées d'une voix off convaincante et autoritaire générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, garantissant que les investisseurs sont immédiatement impressionnés par leur présentation concise et percutante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de présentation dynamique de 90 secondes pour les startups en phase de croissance visant à attirer des investisseurs pour un financement de série A. La vidéo doit présenter un avatar AI confiant et articulé présentant des métriques clés et des projections de croissance sur fond de graphiques animés élégants et d'animations de marque subtiles. Cette présentation puissante, utilisant les avatars AI de HeyGen, communiquera clairement la proposition de valeur unique de la startup et sa traction sur le marché, facilitant ainsi l'obtention d'investissements cruciaux.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative engageante de 45 secondes pour les petits investisseurs potentiels participant à un tour de financement communautaire, décrivant clairement la mission et l'impact de la startup. Adoptez un style visuel optimiste et amical avec des animations colorées et simplifiées et des superpositions de texte faciles à comprendre, complétées par une voix accessible. Utilisez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un récit visuellement attrayant qui résonne avec un large public et encourage la participation à cette explication de financement de startup.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative concise de 30 secondes spécifiquement pour les capital-risqueurs évaluant la technologie novatrice d'une startup, en se concentrant sur une seule caractéristique de produit révolutionnaire. Le style visuel et audio doit être moderne et direct, incorporant des visualisations de données et des coupes rapides, tandis que les informations textuelles précises sont rendues accessibles grâce aux sous-titres/captions automatiques de HeyGen. Cette approche directe, un exemple parfait de création vidéo alimentée par l'AI, mettra en évidence l'innovation centrale et son potentiel de marché, communiquant efficacement des idées complexes aux décideurs occupés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives de Financement de Startups

Créez des vidéos de présentation convaincantes avec l'AI pour impressionner les investisseurs et obtenir des financements pour votre startup.

1
Step 1
Créez Votre Narratif à partir du Script
Commencez par entrer votre script dans la plateforme. Notre capacité de texte à vidéo convertit instantanément votre histoire écrite en scènes dynamiques, formant le cœur de vos vidéos de collecte de fonds.
2
Step 2
Sélectionnez des Modèles et Visuels Engagés
Choisissez parmi une large gamme de modèles professionnels et personnalisez les scènes pour correspondre à l'esthétique de votre marque. Améliorez votre vidéo explicative avec des visuels et médias alimentés par l'AI de notre vaste bibliothèque.
3
Step 3
Affinez avec des Voix Off Professionnelles
Générez des voix off de haute qualité et professionnelles directement à partir de votre script. Choisissez parmi diverses voix pour transmettre votre message clairement et de manière persuasive, garantissant que votre vidéo de présentation laisse une impression durable.
4
Step 4
Exportez et Partagez pour Attirer les Investisseurs
Finalisez votre vidéo explicative de financement de startup convaincante et exportez-la facilement dans divers formats d'aspect pour toutes vos plateformes souhaitées. Partagez-la largement pour impressionner les investisseurs et obtenir le financement dont vous avez besoin.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez un Contenu Explicatif Engagé pour l'Engagement des Investisseurs

.

Produisez rapidement des vidéos explicatives concises et claires pour votre site web ou vos communications pré-présentation, en gardant les investisseurs potentiels informés et engagés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos explicatives de financement de startups convaincantes ?

HeyGen utilise la création vidéo alimentée par l'AI pour simplifier la production de vidéos explicatives de financement de startups de haute qualité. Notre plateforme vous aide à impressionner les investisseurs et à lever des fonds en articulant clairement votre vision avec un contenu de qualité professionnelle.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une production rapide de vidéos de collecte de fonds ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de collecte de fonds grâce à son interface conviviale et ses nombreux modèles. Utilisez nos capacités de texte à vidéo et nos avatars AI réalistes pour produire rapidement un contenu percutant qui attire les investisseurs.

HeyGen peut-il garantir que mes vidéos de présentation maintiennent une image de marque professionnelle ?

Absolument, HeyGen vous permet de créer des vidéos de présentation soignées avec des contrôles de marque complets, garantissant que votre message s'aligne avec votre image professionnelle. Améliorez la clarté et la portée avec des voix off professionnelles et des sous-titres automatiques, vous aidant à attirer efficacement les investisseurs.

Comment la création vidéo alimentée par l'AI de HeyGen bénéficie-t-elle aux startups en quête d'investissement ?

La plateforme de création vidéo alimentée par l'AI de HeyGen transforme vos idées en vidéos explicatives engageantes, permettant aux startups d'impressionner les investisseurs sans coûts de production élevés. Générez rapidement des vidéos animées avec des visuels de haute qualité pour obtenir le financement dont vous avez besoin.

