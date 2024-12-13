Créateur de Vidéo Explicative pour Startup : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Produisez rapidement des vidéos explicatives animées de haute qualité pour le marketing sur les réseaux sociaux en utilisant la vaste bibliothèque de Modèles & scènes de HeyGen.

Une vidéo explicative de 45 secondes pour les entrepreneurs en herbe et les propriétaires de petites entreprises montre comment une nouvelle startup peut rapidement lancer une introduction de produit professionnelle. Visuellement, le style doit être dynamique et moderne, avec des graphismes en mouvement nets complétés par une voix off AI amicale et entraînante. Cette vidéo démontre efficacement la facilité d'utilisation des "Modèles & scènes" conçus par des experts pour créer une présentation convaincante de "créateur de vidéo explicative pour startup".

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux marketeurs non techniques, illustrant la simplicité de transformer des idées complexes en "vidéos explicatives animées" engageantes. Adoptez un style d'animation 2D propre et illustratif avec une voix off AI claire et concise guidant le spectateur. Le message principal doit souligner la puissance du "Texte en vidéo à partir de script" pour produire sans effort une solution de "créateur de vidéo explicative" soignée sans compétences préalables en montage vidéo.
Exemple de Prompt 2
Pour les responsables de marque et les agences de marketing, un récit de 60 secondes doit mettre en avant le contrôle créatif disponible pour personnaliser les messages de marque. Le style visuel et audio doit être soigné et aligné sur la marque, intégrant de manière transparente les médias personnalisés téléchargés par l'utilisateur et utilisant une "Génération de voix off" sophistiquée pour une narration riche et expressive. Cette vidéo vise à donner aux créateurs le pouvoir de "personnaliser" leur contenu pour une histoire de marque véritablement unique.
Exemple de Prompt 3
Produisez une publicité rapide de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux, démontrant une création de contenu rapide et percutante. Le style visuel doit être rapide avec des coupes visuellement engageantes et une musique de fond entraînante, tandis que les "avatars AI" délivrent des messages clés directement au public. Cela montre comment un "format d'avatar AI" peut rationaliser une "stratégie marketing" avec des présentations dynamiques et humaines qui captent instantanément l'attention.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéo Explicative pour Startup

Créez rapidement et facilement des vidéos explicatives convaincantes pour votre startup avec des outils alimentés par l'AI, présentant votre vision au monde.

1
Step 1
Choisissez un Modèle de Vidéo
Commencez votre projet en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos professionnels. La riche collection de Modèles & scènes de HeyGen offre un point de départ idéal.
2
Step 2
Créez un Contenu Engagé
Saisissez votre script et laissez la capacité de Texte en vidéo à partir de script de HeyGen générer automatiquement des scènes dynamiques. Cela alimente votre flux de travail de création vidéo alimenté par l'AI.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off
Donnez vie à votre script en utilisant la fonctionnalité de Génération de voix off de HeyGen. Sélectionnez parmi une variété de voix AI naturelles ou téléchargez votre propre audio pour une touche personnalisée.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre projet en appliquant vos contrôles de Branding, y compris les logos et les couleurs, pour assurer la cohérence de la marque. Une fois perfectionnée, exportez votre vidéo explicative professionnelle pour startup sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Histoires de Réussite Client Explicatives

.

Créez des vidéos engageantes alimentées par l'AI qui mettent efficacement en avant les histoires de réussite client, renforçant la confiance et mettant en valeur la proposition de valeur de votre startup.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives animées engageantes ?

HeyGen offre une plateforme intuitive avec divers modèles de vidéos et avatars AI pour vous aider à produire rapidement des vidéos explicatives animées de haute qualité. Vous pouvez facilement personnaliser les éléments et ajouter des animations pour donner vie à votre histoire, ce qui est parfait pour la stratégie marketing et le contenu sur les réseaux sociaux.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen le créateur de vidéo explicative idéal pour les startups ?

HeyGen est une plateforme de création vidéo alimentée par l'AI conçue comme un créateur de vidéo explicative pour startup qui simplifie la production de contenu. Son interface conviviale et son éditeur par glisser-déposer permettent une génération rapide de vidéos, aidant les entreprises à communiquer leur message efficacement sans avoir besoin de compétences étendues en montage.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour améliorer mes modèles de vidéo et la qualité globale de la vidéo ?

Oui, HeyGen fournit des outils étendus pour élever vos modèles de vidéo, y compris un générateur de voix AI avancé pour des voix off naturelles. Vous pouvez également accéder à une riche bibliothèque musicale et à des vidéos libres de droits pour enrichir votre contenu, garantissant un produit final professionnel et soigné.

Puis-je personnaliser le format d'avatar AI et le branding dans mes vidéos avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos, y compris le format d'avatar AI et tous les contrôles de branding comme les logos et les couleurs. Cela garantit que votre création vidéo alimentée par l'AI s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque sur diverses plateformes avec des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo