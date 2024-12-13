Créateur de Vidéos Publicitaires pour Startups : Créez des Publicités Gagnantes avec l'IA
Augmentez votre production créative et engagez les audiences avec des publicités vidéo IA mettant en vedette des avatars IA réalistes. Parfait pour les spécialistes du marketing de performance.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo dynamique et diversifiée de 45 secondes ciblant les spécialistes du marketing de performance et les agences créatives cherchant à augmenter leur production publicitaire. La vidéo doit avoir une sensation authentique de contenu généré par les utilisateurs, présentant une variété d'avatars IA réalistes interagissant dans différents scénarios, tous unifiés par une voix off claire et engageante. Ce récit démontre comment les avatars IA de HeyGen peuvent générer des créations publicitaires illimitées, offrant des perspectives et localisations diverses, améliorant efficacement la performance des campagnes avec du contenu généré par l'IA.
Une vidéo professionnelle et élégante de 60 secondes doit démontrer aux marques D2C et aux équipes marketing comment maintenir une forte cohérence de marque à travers toutes leurs vidéos marketing. En présentant des couleurs et polices de marque cohérentes, ce récit montre comment divers formats publicitaires peuvent être créés tout en respectant une identité de marque unifiée. Une voix off informative guidera le spectateur, illustrant comment la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen permet une intégration transparente des éléments de marque, et comment le redimensionnement et l'exportation des formats assurent que chaque publicité est parfaitement personnalisée pour votre marque sur les plateformes sociales.
Développez une vidéo démonstrative de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les professionnels du marketing cherchant une itération rapide des publicités à partir de contenu existant. Le style visuel doit être propre et clair, avec des transitions rapides illustrant le processus fluide de transformation du texte en visuels dynamiques. Un audio de type tutoriel guide le public à travers l'utilisation de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, soulignant la facilité de générer des publicités vidéo IA engageantes, complètes avec sous-titres/captions automatiques, à partir d'un simple script, accélérant ainsi leur potentiel de revenus publicitaires.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités IA à Haute Performance.
Produisez rapidement des publicités vidéo IA percutantes et gagnantes pour maximiser le retour sur investissement marketing de votre startup.
Campagnes Publicitaires Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Générez sans effort des publicités vidéo captivantes et des clips optimisés pour diverses plateformes sociales pour augmenter l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des publicités gagnantes avec l'IA ?
HeyGen est un créateur de vidéos publicitaires IA avancé conçu pour vous aider à créer des publicités gagnantes avec l'IA sans effort. Vous pouvez exploiter nos avatars IA réalistes et nos modèles vidéo diversifiés pour produire des publicités vidéo IA captivantes qui attirent l'attention et améliorent la performance, avec des appels à l'action efficaces.
Quels types de contenu généré par l'IA puis-je produire avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez facilement produire un contenu généré par l'IA diversifié pour vos vidéos marketing et plateformes sociales. Utilisez nos avatars IA et nos outils de rédaction robustes pour créer un contenu d'apparence authentique qui résonne avec votre audience, augmentant efficacement votre production créative.
HeyGen propose-t-il des solutions pour la personnalisation de marque dans les publicités vidéo ?
Absolument, HeyGen permet une personnalisation de marque étendue pour s'assurer que vos publicités vidéo s'alignent parfaitement avec votre identité. Vous pouvez personnaliser vos publicités vidéo pour votre marque en utilisant nos modèles vidéo flexibles et nos contrôles de branding, maintenant une apparence et une sensation cohérentes à travers toutes vos vidéos marketing.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus pour les créateurs de vidéos publicitaires pour startups ?
HeyGen simplifie considérablement le processus pour tout créateur de vidéos publicitaires pour startups, permettant une création rapide de vidéos marketing à fort impact. Notre éditeur intuitif de glisser-déposer facilite l'assemblage rapide de contenu, permettant aux spécialistes du marketing de performance de créer des publicités illimitées pour tester et optimiser les campagnes plus rapidement.