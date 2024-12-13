Créateur de Vidéos Publicitaires pour Startups : Créez des Publicités Gagnantes avec l'IA

Augmentez votre production créative et engagez les audiences avec des publicités vidéo IA mettant en vedette des avatars IA réalistes. Parfait pour les spécialistes du marketing de performance.

Imaginez une vidéo de 30 secondes conçue pour les futurs propriétaires de petites entreprises et entrepreneurs, qui peinent à lancer leur première campagne marketing. Cette vidéo dynamique et rythmée, avec des graphismes modernes et une musique de fond inspirante, commence par un récit rapide de problème/solution, montrant à quel point il est facile d'utiliser HeyGen comme créateur de vidéos publicitaires pour startups. Elle met en avant la puissance des modèles et scènes préconstruits pour donner vie à leurs idées rapidement, leur permettant de créer des publicités gagnantes avec l'IA sans aucune expérience préalable en montage vidéo.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique et diversifiée de 45 secondes ciblant les spécialistes du marketing de performance et les agences créatives cherchant à augmenter leur production publicitaire. La vidéo doit avoir une sensation authentique de contenu généré par les utilisateurs, présentant une variété d'avatars IA réalistes interagissant dans différents scénarios, tous unifiés par une voix off claire et engageante. Ce récit démontre comment les avatars IA de HeyGen peuvent générer des créations publicitaires illimitées, offrant des perspectives et localisations diverses, améliorant efficacement la performance des campagnes avec du contenu généré par l'IA.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo professionnelle et élégante de 60 secondes doit démontrer aux marques D2C et aux équipes marketing comment maintenir une forte cohérence de marque à travers toutes leurs vidéos marketing. En présentant des couleurs et polices de marque cohérentes, ce récit montre comment divers formats publicitaires peuvent être créés tout en respectant une identité de marque unifiée. Une voix off informative guidera le spectateur, illustrant comment la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen permet une intégration transparente des éléments de marque, et comment le redimensionnement et l'exportation des formats assurent que chaque publicité est parfaitement personnalisée pour votre marque sur les plateformes sociales.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo démonstrative de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les professionnels du marketing cherchant une itération rapide des publicités à partir de contenu existant. Le style visuel doit être propre et clair, avec des transitions rapides illustrant le processus fluide de transformation du texte en visuels dynamiques. Un audio de type tutoriel guide le public à travers l'utilisation de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, soulignant la facilité de générer des publicités vidéo IA engageantes, complètes avec sous-titres/captions automatiques, à partir d'un simple script, accélérant ainsi leur potentiel de revenus publicitaires.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires pour Startups

Exploitez l'IA pour créer rapidement et efficacement des vidéos marketing engageantes, assurant que le message de votre startup résonne sur toutes les plateformes.

1
Step 1
Créez Votre Script Publicitaire
Rédigez votre script publicitaire captivant. Notre fonctionnalité de texte en vidéo transforme efficacement votre texte en contenu visuel engageant, vous rendant créateur de vidéos publicitaires pour startups sans effort.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Éléments Créatifs
Choisissez parmi notre bibliothèque de modèles vidéo et personnalisez votre publicité avec des avatars IA, assurant un attrait unique et captivant.
3
Step 3
Appliquez la Personnalisation de Marque
Utilisez notre éditeur de glisser-déposer pour ajouter facilement des contrôles de branding, y compris votre logo et vos palettes de couleurs spécifiques, pour maintenir la cohérence de la marque.
4
Step 4
Exportez pour les Plateformes Sociales
Finalisez vos vidéos marketing et exportez-les avec un redimensionnement des formats, prêtes pour une performance optimale sur toutes les plateformes sociales et appareils.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Histoires de Succès Client Propulsées par l'IA

Transformez les témoignages clients en publicités vidéo IA convaincantes qui renforcent la confiance et stimulent les conversions pour votre startup.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des publicités gagnantes avec l'IA ?

HeyGen est un créateur de vidéos publicitaires IA avancé conçu pour vous aider à créer des publicités gagnantes avec l'IA sans effort. Vous pouvez exploiter nos avatars IA réalistes et nos modèles vidéo diversifiés pour produire des publicités vidéo IA captivantes qui attirent l'attention et améliorent la performance, avec des appels à l'action efficaces.

Quels types de contenu généré par l'IA puis-je produire avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement produire un contenu généré par l'IA diversifié pour vos vidéos marketing et plateformes sociales. Utilisez nos avatars IA et nos outils de rédaction robustes pour créer un contenu d'apparence authentique qui résonne avec votre audience, augmentant efficacement votre production créative.

HeyGen propose-t-il des solutions pour la personnalisation de marque dans les publicités vidéo ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation de marque étendue pour s'assurer que vos publicités vidéo s'alignent parfaitement avec votre identité. Vous pouvez personnaliser vos publicités vidéo pour votre marque en utilisant nos modèles vidéo flexibles et nos contrôles de branding, maintenant une apparence et une sensation cohérentes à travers toutes vos vidéos marketing.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus pour les créateurs de vidéos publicitaires pour startups ?

HeyGen simplifie considérablement le processus pour tout créateur de vidéos publicitaires pour startups, permettant une création rapide de vidéos marketing à fort impact. Notre éditeur intuitif de glisser-déposer facilite l'assemblage rapide de contenu, permettant aux spécialistes du marketing de performance de créer des publicités illimitées pour tester et optimiser les campagnes plus rapidement.

