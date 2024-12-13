Générateur de Vidéos de Procédures Opérationnelles Standard : Simplifiez la Formation

Rationalisez l'intégration des employés et créez des vidéos de formation claires comme de l'eau de roche avec des fonctionnalités alimentées par l'IA, y compris la génération de voix off fluide.

Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes démontrant comment un générateur de vidéos de procédures opérationnelles standard simplifie la création d'instructions claires étape par étape pour l'intégration de nouveaux employés. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et engageant avec des superpositions de texte animées et une voix off amicale et professionnelle générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, rendant les processus complexes faciles à comprendre pour les nouvelles recrues.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 60 secondes destinée aux chefs d'équipe, montrant comment un générateur de SOP AI peut rapidement produire des vidéos explicatives et des démonstrations engageantes. Utilisez un style visuel vibrant avec un avatar HeyGen AI énergique expliquant les avantages, rendant le contenu captivant et facilement compréhensible pour les formateurs et les managers à la recherche de solutions de création de contenu efficaces.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes ciblant les entreprises multinationales, illustrant l'importance des SOP vidéo claires pour les équipes mondiales. Le style visuel doit être corporatif et inclusif, avec des images diversifiées et démontrant un support multilingue fluide grâce à la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, garantissant l'accessibilité à travers différentes langues.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de formation amicale de 90 secondes pour les spécialistes RH et L&D, soulignant la facilité de création de contenu d'intégration efficace pour les employés en utilisant la plateforme HeyGen. Employez un style visuel chaleureux et illustratif avec des exemples clairs, guidés par une voix accueillante, en tirant parti des divers modèles et scènes de HeyGen pour lancer des vidéos de formation engageantes et informatives.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Procédures Opérationnelles Standard

Transformez des processus complexes en SOP vidéo clairs et engageants avec des fonctionnalités alimentées par l'IA, rationalisant la formation et assurant une compréhension cohérente au sein de votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Base de Contenu
Commencez par entrer votre script ou télécharger des matériaux existants. C'est le cœur d'un "générateur de SOP AI", vous permettant de convertir rapidement du texte en un brouillon vidéo de base et de gagner un temps considérable dans la création de contenu. Ce processus utilise notre capacité "Texte en vidéo à partir de script".
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et des Avatars AI
Améliorez vos "vidéos de formation" en sélectionnant parmi une gamme de modèles et de scènes. Vous pouvez également incorporer des "avatars AI" pour présenter des informations, ajoutant une touche humaine professionnelle et engageante sans avoir besoin d'une caméra.
3
Step 3
Appliquez des Fonctionnalités d'Accessibilité
Assurez-vous que vos "SOP vidéo" sont accessibles à tous en générant automatiquement des "sous-titres et captions". Vous pouvez également ajouter des voix off professionnelles dans plusieurs langues pour soutenir une main-d'œuvre diversifiée.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Vos SOP
Finalisez vos "vidéos explicatives et démonstrations" et exportez-les dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes. Partagez facilement vos SOP vidéo de haute qualité pour une communication efficace.

Simplifiez les sujets médicaux et améliorez l'éducation en santé

Transformez des procédures opérationnelles standard complexes en formats vidéo clairs et digestes pour un apprentissage et une conformité améliorés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de "SOP vidéo" ?

HeyGen fonctionne comme un puissant "générateur de SOP AI" et "générateur de vidéos de procédures opérationnelles standard", vous permettant de transformer des instructions complexes en "SOP vidéo" engageants de manière efficace. Avec "Texte en vidéo à partir de script" et "Génération de voix off", vous pouvez rapidement produire des "instructions étape par étape" pour diverses "vidéos de formation".

Quelles "fonctionnalités alimentées par l'IA" HeyGen offre-t-il pour créer des "vidéos de formation" percutantes ?

HeyGen propose des "fonctionnalités alimentées par l'IA" puissantes comme les "avatars AI" et la "génération de voix off" pour créer des "vidéos de formation" dynamiques et professionnelles. Vous pouvez également ajouter des "sous-titres et captions" pour une accessibilité et une compréhension accrues, cruciales pour "l'intégration des employés" et les "vidéos explicatives et démonstrations".

Puis-je personnaliser l'image de marque et les options d'exportation pour mes "vidéos de formation" créées avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des "contrôles de marque (logo, couleurs)" étendus pour garantir que vos "vidéos de formation" s'alignent avec votre identité d'entreprise. Vous pouvez également utiliser le "redimensionnement et l'exportation au format d'aspect" pour optimiser vos "SOP vidéo" pour diverses plateformes ou "intégration LMS" de manière fluide.

HeyGen propose-t-il des "modèles et scènes" pour accélérer la création de "vidéos en SOP" ?

Oui, HeyGen propose une variété de "modèles et scènes" préconstruits qui accélèrent considérablement le processus de "vidéo en SOP". Cela vous permet de créer efficacement des "SOP vidéo" de haute qualité avec des "instructions étape par étape" pour un déploiement rapide dans des domaines comme "l'intégration des employés" et le respect des "normes de conformité".

