Le Créateur Ultime de Vidéos de Mise à Jour pour les Parties Prenantes

Rationalisez les communications d'entreprise et créez des mises à jour vidéo percutantes en quelques minutes en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo.

Créez une vidéo de communication interne de 60 secondes destinée aux membres de l'équipe interne, mettant en avant les récents jalons du projet avec un style visuel professionnel mais dynamique et une musique de fond motivante, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour transmettre efficacement les mises à jour clés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo concise de 45 secondes pour les parties prenantes externes et les investisseurs, présentant les faits marquants trimestriels de l'entreprise dans un style visuel moderne et élégant avec une voix off confiante et claire, générée de manière fluide grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour créer des briefings percutants.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les parties prenantes et partenaires clés du projet, annonçant la sortie d'une nouvelle fonctionnalité avec une musique énergique et des visuels nets et accrocheurs, en utilisant les modèles et scènes robustes de HeyGen pour assembler rapidement la mise à jour.
Concevez une vidéo informative de 60 secondes sur la feuille de route destinée à l'équipe produit et à la direction, présentant les éléments à venir de la feuille de route produit avec une esthétique visuelle propre et ciblée et une voix off professionnelle, facilement réalisée grâce aux capacités de génération de voix off de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Mise à Jour pour les Parties Prenantes

Rationalisez vos communications d'entreprise avec des mises à jour vidéo engageantes. Partagez facilement les jalons de projet, les rapports d'avancement et les nouvelles de l'entreprise pour tenir les parties prenantes informées.

Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre script de mise à jour. Notre fonctionnalité de texte en vidéo utilisera ce texte pour générer une narration professionnelle pour votre vidéo, posant ainsi les bases de votre message.
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour transmettre votre message. Sélectionner un avatar AI vous permet de personnaliser votre mise à jour et d'ajouter une touche humaine sans vous filmer.
Step 3
Appliquez la Marque et les Médias
Intégrez les contrôles de marque de votre entreprise, tels que les logos et les schémas de couleurs, pour assurer la cohérence. Améliorez votre mise à jour avec des images, vidéos et musiques pertinentes de la bibliothèque multimédia.
Step 4
Exportez et Partagez Votre Mise à Jour
Une fois votre vidéo terminée, utilisez la fonction d'exportation pour télécharger votre produit final. Partagez facilement vos mises à jour vidéo sur diverses plateformes pour atteindre efficacement tous les principaux intervenants du projet.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer les Briefings Internes pour les Parties Prenantes

Fournissez des mises à jour critiques sur les nouveaux processus, outils ou conformités aux équipes internes, garantissant un engagement élevé et une rétention des connaissances grâce à des vidéos alimentées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il rationaliser la création de nos vidéos de mise à jour pour les parties prenantes ?

HeyGen utilise son générateur vidéo AI avancé pour transformer le texte en vidéos professionnelles de mise à jour pour les parties prenantes de manière efficace, réduisant considérablement le temps et les efforts de production. Vous pouvez facilement créer des récits captivants avec des avatars AI et des voix off personnalisées.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour des vidéos de communication interne engageantes ?

HeyGen propose une large gamme de modèles puissants et d'avatars AI personnalisables pour rendre vos vidéos de communication interne plus attrayantes et dynamiques visuellement. Vous pouvez personnaliser les présentations avec l'identité de votre marque, garantissant un message cohérent et percutant.

HeyGen peut-il transformer du contenu écrit en présentations vidéo personnalisées pour les jalons clés du projet ?

Absolument. La capacité innovante de texte en vidéo de HeyGen vous permet de convertir facilement n'importe quel script en mises à jour vidéo dynamiques, parfaites pour expliquer les jalons du projet. Cela garantit que vos enregistrements personnalisés sont à la fois informatifs et engageants pour les membres de l'équipe interne et les parties prenantes externes.

Comment HeyGen soutient-il la création de communications d'entreprise percutantes de manière efficace ?

HeyGen est conçu pour améliorer les communications d'entreprise en offrant des avatars AI personnalisables et des contrôles de marque robustes pour un aspect professionnel. Cette plateforme de génération vidéo de bout en bout rationalise votre flux de production vidéo, vous permettant de produire rapidement et efficacement des vidéos de haute qualité pour divers publics.

