Le Créateur Ultime de Vidéos de Mise à Jour pour les Parties Prenantes
Rationalisez les communications d'entreprise et créez des mises à jour vidéo percutantes en quelques minutes en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo concise de 45 secondes pour les parties prenantes externes et les investisseurs, présentant les faits marquants trimestriels de l'entreprise dans un style visuel moderne et élégant avec une voix off confiante et claire, générée de manière fluide grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour créer des briefings percutants.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les parties prenantes et partenaires clés du projet, annonçant la sortie d'une nouvelle fonctionnalité avec une musique énergique et des visuels nets et accrocheurs, en utilisant les modèles et scènes robustes de HeyGen pour assembler rapidement la mise à jour.
Concevez une vidéo informative de 60 secondes sur la feuille de route destinée à l'équipe produit et à la direction, présentant les éléments à venir de la feuille de route produit avec une esthétique visuelle propre et ciblée et une voix off professionnelle, facilement réalisée grâce aux capacités de génération de voix off de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Avis
Comment Créer des Vidéos de Mise à Jour pour les Parties Prenantes
Rationalisez vos communications d'entreprise avec des mises à jour vidéo engageantes. Partagez facilement les jalons de projet, les rapports d'avancement et les nouvelles de l'entreprise pour tenir les parties prenantes informées.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Mettre en Avant le Succès des Clients.
Mettez en lumière les réalisations marquantes des clients avec des vidéos AI engageantes pour informer les investisseurs, partenaires et équipes de vente de votre croissance et impact.
Communiquer les Jalons sur les Réseaux Sociaux.
Partagez efficacement les jalons clés du projet, les annonces de l'entreprise et les mises à jour de progrès avec les parties prenantes externes via des clips vidéo engageants sur les réseaux sociaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il rationaliser la création de nos vidéos de mise à jour pour les parties prenantes ?
HeyGen utilise son générateur vidéo AI avancé pour transformer le texte en vidéos professionnelles de mise à jour pour les parties prenantes de manière efficace, réduisant considérablement le temps et les efforts de production. Vous pouvez facilement créer des récits captivants avec des avatars AI et des voix off personnalisées.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour des vidéos de communication interne engageantes ?
HeyGen propose une large gamme de modèles puissants et d'avatars AI personnalisables pour rendre vos vidéos de communication interne plus attrayantes et dynamiques visuellement. Vous pouvez personnaliser les présentations avec l'identité de votre marque, garantissant un message cohérent et percutant.
HeyGen peut-il transformer du contenu écrit en présentations vidéo personnalisées pour les jalons clés du projet ?
Absolument. La capacité innovante de texte en vidéo de HeyGen vous permet de convertir facilement n'importe quel script en mises à jour vidéo dynamiques, parfaites pour expliquer les jalons du projet. Cela garantit que vos enregistrements personnalisés sont à la fois informatifs et engageants pour les membres de l'équipe interne et les parties prenantes externes.
Comment HeyGen soutient-il la création de communications d'entreprise percutantes de manière efficace ?
HeyGen est conçu pour améliorer les communications d'entreprise en offrant des avatars AI personnalisables et des contrôles de marque robustes pour un aspect professionnel. Cette plateforme de génération vidéo de bout en bout rationalise votre flux de production vidéo, vous permettant de produire rapidement et efficacement des vidéos de haute qualité pour divers publics.