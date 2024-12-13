Générateur de Vidéos de Mise à Jour pour les Parties Prenantes : Renforcez l'Engagement avec l'IA
Renforcez l'engagement des parties prenantes et simplifiez les rapports financiers en utilisant la génération de voix off par IA pour des messages clairs et percutants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de mise à jour d'une minute pour les chefs de département internes, détaillant les étapes clés du projet et les objectifs futurs. La vidéo doit avoir un style visuel engageant et direct avec des textes en surimpression, en utilisant la capacité de conversion de texte en vidéo à partir du script pour une création de contenu et une communication avec les parties prenantes efficaces.
Développez une annonce concise de 45 secondes à l'échelle de l'entreprise conçue pour renforcer l'engagement des parties prenantes concernant une nouvelle initiative. Le style visuel doit être lumineux et positif, avec un avatar AI professionnel et amical délivrant les messages clés, rendant la mise à jour à la fois accessible et percutante.
Concevez une vidéo informative de 2 minutes expliquant les fonctionnalités d'un nouvel outil de génération de vidéos de mise à jour pour les parties prenantes à des partenaires techniques. La vidéo doit utiliser des enregistrements d'écran clairs et des graphiques illustratifs, garantissant que des sous-titres précis sont générés automatiquement pour une précision technique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Présentez les Réalisations et Rapports de l'Entreprise.
Présentez clairement les rapports financiers et les étapes clés de l'entreprise aux parties prenantes avec des vidéos professionnelles et engageantes par IA qui renforcent la confiance.
Améliorez les Communications Internes et Externes.
Améliorez l'engagement et la rétention pour les mises à jour internes ou les rapports externes avec des vidéos professionnelles générées par IA, garantissant une compréhension claire.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'IA ?
HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos par IA pour transformer le texte en vidéo professionnelle. Les utilisateurs peuvent simplement entrer leur script, choisir un avatar AI, et HeyGen s'occupe de tout le processus de génération de la vidéo, y compris la génération de voix off et les sous-titres.
Les vidéos HeyGen peuvent-elles être personnalisées pour correspondre à l'identité de la marque ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, permettant aux utilisateurs d'incorporer leur logo et leurs couleurs de marque spécifiques. Combiné avec une large gamme de modèles et de scènes personnalisables, vous pouvez vous assurer que chaque vidéo professionnelle s'aligne parfaitement avec l'esthétique de votre marque.
Quels avantages HeyGen offre-t-il pour la communication avec les parties prenantes ?
HeyGen sert de générateur avancé de vidéos de mise à jour pour les parties prenantes, simplifiant considérablement la création de vidéos de communication engageantes. Ses fonctionnalités efficaces comme la génération de voix off et les sous-titres automatiques garantissent que les rapports financiers et les mises à jour exécutives sont livrés clairement et de manière accessible, renforçant l'engagement des parties prenantes.
HeyGen prend-il en charge les médias et le branding personnalisés ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour s'assurer que vos vidéos s'alignent avec votre identité d'entreprise, y compris des logos personnalisés et des palettes de couleurs. Les utilisateurs peuvent également utiliser une bibliothèque multimédia robuste et exploiter des modèles et des scènes personnalisables pour créer du contenu vidéo professionnel adapté à diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats d'image.