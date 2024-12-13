Générateur de Vidéos de Présentation pour Parties Prenantes pour des Mises à Jour Engagées

Transformez les communications internes et externes des parties prenantes en visuels captivants avec des présentations vidéo alimentées par l'IA, convertissant le texte en vidéo à partir de script sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une présentation vidéo de 60 secondes pour les parties prenantes externes, comme les investisseurs potentiels, mettant en avant nos réalisations annuelles. Le style visuel doit être élégant et moderne, intégrant efficacement l'image de marque personnalisée, tandis qu'un avatar AI autoritaire, propulsé par les "Avatars AI" de HeyGen, délivre les messages clés sur une bande sonore inspirante, garantissant des visuels captivants pour nos présentations vidéo alimentées par l'IA.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes destinée aux employés pour les communications internes, introduisant une nouvelle fonctionnalité au sein de notre logiciel d'entreprise. Cette vidéo nécessite des visuels lumineux de style tutoriel, utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour des démonstrations claires, accompagnés d'une narration amicale et de "Sous-titres/captions" précis pour une compréhension optimale des présentations vidéo.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de résumé exécutif de 50 secondes pour la direction et les principaux décideurs internes, détaillant l'examen des performances trimestrielles. La présentation doit privilégier des visuels basés sur les données et des animations élégantes, avec une narration habilement conçue à l'aide de la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour assurer un ton confiant et professionnel, s'établissant comme un générateur idéal de vidéos de présentation pour les parties prenantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Présentation pour Parties Prenantes

Transformez vos mises à jour de projet et communications internes en présentations vidéo percutantes avec l'IA, garantissant des visuels clairs et engageants pour toutes les parties prenantes.

1
Step 1
Créez Votre Projet Vidéo
Commencez par sélectionner un modèle de présentation approprié dans notre bibliothèque ou commencez avec une toile vierge pour concevoir votre présentation vidéo.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu et des Avatars AI
Collez votre script et enrichissez votre vidéo avec des avatars AI réalistes pour narrer votre message, rendant votre contenu plus dynamique et engageant.
3
Step 3
Sélectionnez la Voix Off et les Sous-titres
Choisissez parmi divers styles de voix pour votre narration et générez automatiquement des sous-titres/captions précis pour garantir l'accessibilité et la clarté pour votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Présentation
Finalisez votre vidéo en choisissant le format d'aspect souhaité et exportez-la en haute qualité, prête à être partagée avec les parties prenantes internes ou externes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Délivrez des Mises à Jour Visionnaires et Motivantes

Créez des mises à jour vidéo puissantes, alimentées par l'IA, pour articuler la vision, rallier le soutien et motiver les parties prenantes internes et externes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de présentations vidéo pour les parties prenantes ?

HeyGen agit comme votre principal générateur de vidéos de présentation pour parties prenantes, vous permettant de produire rapidement et efficacement des présentations vidéo alimentées par l'IA avec des visuels captivants. Il simplifie le processus de création, garantissant que votre message résonne efficacement auprès des parties prenantes externes et des équipes internes.

Quelles fonctionnalités innovantes HeyGen offre-t-il pour les présentations vidéo ?

HeyGen exploite un moteur créatif puissant pour transformer vos idées en présentations vidéo professionnelles. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes, convertir du texte en vidéo à partir de script, et enrichir votre contenu avec une génération de voix off de haute qualité, faisant de HeyGen un créateur avancé de présentations vidéo.

Puis-je personnaliser mes présentations vidéo avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des fonctionnalités de branding personnalisé pour s'aligner avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez choisir parmi divers modèles de présentation et scènes, et même utiliser le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect pour garantir que vos visuels captivants s'adaptent parfaitement à toute plateforme.

Comment HeyGen peut-il améliorer les communications internes et externes ?

HeyGen améliore considérablement à la fois les communications internes et la portée vers les parties prenantes externes en transformant les mises à jour de projet standard en présentations vidéo dynamiques. Avec des fonctionnalités comme les sous-titres/captions automatiques, HeyGen garantit que vos messages critiques sont accessibles et percutants pour chaque audience.

