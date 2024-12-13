Créez une vidéo de 90 secondes pour les équipes de développement internes et les principaux intervenants techniques, fournissant une mise à jour critique du projet sur notre dernier module de générateur vidéo AI. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des visualisations de données dynamiques à l'écran, complétées par une voix off AI claire et autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les principales conclusions et assurez-vous que toutes les informations sont accessibles avec des sous-titres générés à partir du script vidéo complet, améliorant ainsi la communication avec les parties prenantes.

Générer une Vidéo