Générateur de Vidéos de Communication avec les Parties Prenantes : Augmentez l'Engagement Maintenant
Rationalisez vos communications d'entreprise et créez instantanément des mises à jour de projet engageantes, transformant le texte en vidéo à partir d'un script en toute simplicité.
Développez une présentation vidéo d'une minute destinée aux clients potentiels et aux responsables techniques pour mettre en valeur nos nouveaux modèles vidéo alimentés par l'AI. L'esthétique visuelle doit être moderne et élégante, mettant en avant l'interface utilisateur du produit avec des éléments animés et des enregistrements d'écran fluides. Un acteur vocal AI engageant délivrera le message, généré via la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, démontrant comment notre solution crée des vidéos véritablement captivantes sans effort.
Produisez une vidéo de communication d'entreprise de 2 minutes pour les nouveaux employés à l'échelle mondiale, conçue pour simplifier les processus d'intégration et clarifier les flux de travail techniques complexes. Le style visuel doit être convivial et instructif, combinant des graphiques animés avec des exemples pratiques du monde réel. Une voix off AI chaleureuse et claire, utilisant la génération de voix off de HeyGen avec des options pour des voix off multilingues, guidera les spectateurs, assurant une compréhension complète grâce à cette communication essentielle avec les parties prenantes.
Générez une vidéo de 45 secondes destinée à la direction exécutive et aux investisseurs externes, présentant un aperçu stratégique de notre impact sur le marché et de notre croissance future. Le style visuel doit être percutant et soigné, incorporant constamment des éléments de branding d'entreprise et des visuels concis basés sur des données. Une voix off AI confiante et professionnelle narrera la présentation, conçue pour un visionnage optimal sur diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations d'aspect ratio de HeyGen, augmentant ainsi l'engagement des parties prenantes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez les Communications Internes.
Utilisez des vidéos AI pour augmenter l'engagement et la rétention dans la formation des employés et les communications d'entreprise critiques, garantissant que tous les intervenants internes sont bien informés.
Engagez les Parties Prenantes Externes.
Produisez rapidement des présentations vidéo captivantes alimentées par l'AI et des clips pour les réseaux sociaux, engageant efficacement les parties prenantes externes et le grand public.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI pour les entreprises ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en vidéos professionnelles, avec des avatars AI réalistes et des acteurs vocaux AI. Cette capacité simplifie la création de vidéos engageantes pour divers besoins de communication et communications d'entreprise.
Les vidéos HeyGen peuvent-elles être personnalisées pour correspondre à des directives de branding spécifiques ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées. Cela garantit que toutes vos présentations vidéo s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque grâce à des scènes et des modèles personnalisables.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo multilingue et l'accessibilité ?
HeyGen prend en charge les voix off multilingues avec une gamme diversifiée d'acteurs vocaux AI pour atteindre un public mondial. Il génère également automatiquement des sous-titres à partir de votre script vidéo, améliorant l'accessibilité pour tous les spectateurs.
Comment HeyGen peut-il améliorer la communication avec les parties prenantes et les mises à jour de projet ?
HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos de communication avec les parties prenantes, permettant la création rapide de vidéos engageantes pour les mises à jour de projet et les communications internes. Ses modèles vidéo alimentés par l'AI et sa fonctionnalité facile de texte à vidéo aident à transmettre des informations complexes de manière claire et professionnelle.