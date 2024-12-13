Créateur de Vidéos de Briefing pour Parties Prenantes : Mises à Jour Claires et Concises

Créez facilement des vidéos engageantes pour les parties prenantes en utilisant des avatars AI pour assurer une communication claire.

534/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les équipes internes de marketing et de création, visualisez une vidéo engageante de 45 secondes qui introduit un nouveau brief créatif pour une campagne à venir. Son esthétique visuelle dynamique et inspirante, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour présenter des mood boards et des concepts artistiques, doit être accompagnée d'une bande sonore claire et entraînante. L'objectif est de susciter la créativité et d'aligner tous les membres de l'équipe sur la vision centrale du modèle de brief vidéo.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo informative de 30 secondes est nécessaire pour les membres d'équipes transversales et les partenaires externes potentiels, offrant un aperçu rapide des objectifs du projet d'une nouvelle initiative. Cette vidéo doit maintenir un style visuel moderne et épuré avec un texte à l'écran facilement compréhensible et des sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité, accompagnée d'une voix off amicale et engageante. Intégrez des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/soutien aux stocks pour illustrer efficacement les points clés.
Exemple de Prompt 3
Imaginez créer une bande-annonce de 90 secondes pour annoncer l'achèvement réussi d'un projet majeur de l'entreprise à un public interne ou à des investisseurs. La vidéo doit dégager un style visuel soigné et célébratoire, incorporant des visuels percutants et des transitions fluides, avec une voix off confiante et professionnelle générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour garantir un rendu parfait sur divers canaux de distribution, en faisant une vidéo véritablement engageante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Briefing pour Parties Prenantes

Créez rapidement des vidéos engageantes, alimentées par l'AI, pour communiquer clairement les mises à jour de projet, les objectifs et les informations clés à vos parties prenantes.

1
Step 1
Créez Votre Brief
Commencez par définir vos objectifs de projet ou collez votre brief créatif dans notre générateur de scripts alimenté par l'AI. Cela constitue la base de votre vidéo de briefing pour parties prenantes convaincante.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre marque et délivrer votre message de manière professionnelle. Améliorez votre vidéo avec nos modèles de vidéos personnalisables.
3
Step 3
Ajoutez Votre Voix et Votre Marque
Utilisez notre acteur vocal AI pour des voix off au son naturel, ou enregistrez la vôtre. Appliquez vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs, pour assurer la cohérence.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos vidéos engageantes avec des sous-titres/captions automatiques et exportez-les dans divers formats d'aspect, prêtes pour votre public cible et vos canaux de distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez l'Action et Obtenez l'Adhésion des Parties Prenantes

.

Créez des briefings vidéo motivants qui articulent clairement la vision, les objectifs et inspirent les parties prenantes à soutenir les objectifs du projet.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de brief créatif pour la production vidéo ?

HeyGen permet aux utilisateurs d'accélérer leur production vidéo en utilisant des vidéos alimentées par l'AI. Il propose divers modèles de vidéos et un générateur de scripts vidéo pour traduire efficacement un brief créatif en vidéos engageantes, garantissant que le message et les objectifs du projet sont respectés.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de briefing pour parties prenantes efficace ?

HeyGen sert de puissant créateur de vidéos de briefing pour parties prenantes, permettant de créer des vidéos engageantes rapidement et professionnellement. Avec des avatars AI et des acteurs vocaux AI, vous pouvez communiquer clairement les objectifs du projet et les informations clés aux parties prenantes, améliorant ainsi la compréhension et l'alignement.

HeyGen peut-il aider à générer des scripts vidéo et des avatars réalistes pour mes projets ?

Oui, HeyGen dispose d'un outil avancé de génération de scripts AI et offre une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes pour donner vie à votre contenu. Cela permet une création de contenu rapide sans avoir besoin de production vidéo traditionnelle, transformant vos idées en vidéos engageantes efficacement.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos multilingues pour des publics cibles diversifiés ?

Absolument, HeyGen prend en charge les voix off multilingues, facilitant la création de vidéos adaptées à des publics cibles et des canaux de distribution diversifiés. Vous pouvez générer facilement des vidéos engageantes dans plusieurs langues, élargissant ainsi votre portée et votre impact à l'échelle mondiale.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo