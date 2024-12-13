Générateur de Vidéos d'Orientation des Employés : Intégration Alimentée par l'AI
Générez facilement des vidéos d'orientation professionnelles pour les employés en utilisant des avatars AI pour stimuler l'engagement des nouveaux arrivants.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 45 secondes mettant en avant la culture d'entreprise pour les futurs employés, montrant l'environnement d'équipe dynamique. Le style visuel doit être dynamique, incorporant des coupes rapides des activités d'équipe et une musique de fond inspirante, tout en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un récit visuellement riche qui favorise l'engagement des nouveaux employés.
Produisez une vidéo d'orientation des employés de 90 secondes, complète et adaptée aux professionnels des RH et de la formation, décrivant en détail le code de conduite de l'entreprise. La vidéo doit maintenir un style visuel propre et instructif avec des superpositions de texte claires et une voix off calme et autoritaire, permettant des mises à jour et modifications faciles grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour personnaliser les vidéos efficacement.
Générez une vidéo concise de 30 secondes 'pour bien démarrer' pour les nouveaux employés, expliquant comment configurer leurs comptes logiciels essentiels. La présentation visuelle doit être rapide avec des animations illustratives et des captures d'écran claires, accompagnée d'une voix off directe et informative. Assurez l'accessibilité et la compréhension pour tous les nouveaux employés en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Stimulez l'Engagement et la Rétention des Nouveaux Employés.
Améliorez votre orientation du personnel avec des vidéos alimentées par l'AI pour améliorer significativement l'engagement et la rétention des nouveaux employés.
Échelle de Création de Contenu d'Intégration.
Créez efficacement des modules d'orientation diversifiés et atteignez tous les nouveaux employés à l'échelle mondiale avec des vidéos alimentées par l'AI facilement personnalisables.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer notre expérience d'intégration des nouveaux employés ?
Le créateur de vidéos alimenté par l'AI de HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration engageantes pour les nouveaux employés. Vous pouvez facilement personnaliser les vidéos en utilisant une variété de modèles et de scènes, garantissant une présentation visuelle dynamique pour les nouveaux arrivants qui reflète véritablement la culture de votre entreprise.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos ?
HeyGen offre une personnalisation robuste grâce aux avatars AI et aux capacités de voix off AI, transformant vos scripts de texte en vidéos en contenu professionnel. Vous pouvez également utiliser les contrôles de marque pour aligner les vidéos avec l'identité de votre entreprise et ajouter des sous-titres automatiques pour l'accessibilité.
HeyGen est-il une solution efficace pour créer des vidéos de formation ?
Absolument, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos alimenté par l'AI efficace, idéal pour les professionnels des RH et de la formation. Il simplifie le processus de génération de contenu vidéo d'orientation des employés, vous permettant de créer rapidement des vidéos professionnelles sans connaissances approfondies en montage en utilisant une bibliothèque multimédia riche et des scripts générés automatiquement par l'AI.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans nos vidéos d'orientation des employés ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer votre logo de marque et d'utiliser des couleurs personnalisées dans toutes vos vidéos d'orientation des employés. Cela garantit que chaque vidéo professionnelle maintient la cohérence de la marque et peut être facilement partagée via exportation ou un lien partageable.