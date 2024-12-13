Créateur de Vidéos de Formation du Personnel : Créez des Vidéos Engagantes
Développez rapidement des vidéos de formation professionnelles pour l'intégration des employés et plus encore, améliorées par des avatars AI réalistes pour engager votre équipe.
Développez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes destinée aux employés ayant besoin d'une formation technique sur une nouvelle fonctionnalité logicielle. Le style visuel est épuré et professionnel, se concentrant sur des enregistrements d'écran clairs et des superpositions animées pour expliquer des étapes complexes. Une voix off autoritaire mais bienveillante guide le spectateur, complétée par des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité, démontrant la puissance de la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour des vidéos explicatives efficaces.
Produisez une vidéo informative de 60 secondes pour tout le personnel de l'entreprise, axée sur une remise à niveau annuelle de la formation en conformité. Le style visuel est soigné et digne de confiance, utilisant des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque multimédia/soutien d'archives pour illustrer les concepts clés. Une génération de voix off AI calme et claire assure un message cohérent, soulignant l'efficacité de la création de vidéos de formation AI percutantes qui informent et maintiennent tout le monde en conformité sans être accablantes.
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes conçue pour les équipes de vente et les représentants du service client, simulant une interaction client difficile pour l'habilitation des ventes. Cette vidéo présente deux avatars AI réalistes s'engageant dans un bref scénario, mettant en avant des stratégies de communication efficaces. Le style visuel rapide est conçu pour capter l'attention, avec la possibilité d'ajuster pour différentes plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect, ce qui en fait un outil parfait pour des vidéos de formation scénarisées rapides et engageantes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez considérablement l'engagement et la rétention de la formation du personnel en utilisant des vidéos alimentées par AI, assurant le transfert de connaissances et un impact durable.
Créez Plus de Cours et Atteignez Plus d'Apprenants.
Créez et développez facilement des cours de formation internes, étendant la portée à tous les employés, quel que soit leur emplacement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour créer des vidéos de formation captivantes ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme les scripts en vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et une technologie sophistiquée de texte en vidéo. Cela permet aux équipes L&D de créer efficacement des vidéos de formation AI de haute qualité avec des voix off AI naturelles, économisant un temps considérable.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos de formation du personnel efficace pour les entreprises ?
HeyGen offre une expérience complète de création de vidéos de formation du personnel, proposant des modèles professionnels et des outils de montage vidéo intuitifs. Cela simplifie la création de vidéos essentielles pour l'intégration des employés, l'habilitation des ventes et d'autres initiatives L&D, augmentant considérablement la productivité et économisant du temps.
HeyGen peut-il produire différents types de vidéos de formation éducatives et d'entreprise ?
Oui, HeyGen est polyvalent, permettant la création de diverses vidéos de formation, y compris la formation technique, la formation en conformité, les vidéos explicatives et la documentation vidéo détaillée. Il prend en charge divers formats, tels que les vidéos tutoriels avec présentateur, pour répondre à tous vos besoins d'apprentissage en entreprise.
Comment les utilisateurs peuvent-ils personnaliser leurs vidéos de formation générées par AI dans HeyGen ?
HeyGen offre des options de personnalisation robustes, y compris des contrôles de marque pour intégrer votre logo et vos couleurs, et une riche bibliothèque multimédia avec soutien d'archives. Vous pouvez également ajouter des sous-titres et ajuster les rapports d'aspect pour différentes plateformes, garantissant que vos vidéos de formation AI s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.