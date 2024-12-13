Créez une captivante vidéo de 60 secondes 'mise en lumière d'un membre du personnel' célébrant un collaborateur de longue date, conçue pour les équipes internes et les nouveaux candidats potentiels afin de mettre en avant notre forte 'culture d'entreprise'. La vidéo doit adopter un style visuel chaleureux et nostalgique avec une ambiance audio de type interview, rehaussée par une musique de fond entraînante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement les éléments narratifs et les questions d'interview.

