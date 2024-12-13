Créateur de Vidéos de Mise en Lumière du Personnel : Créez des Vidéos Engagées pour les Employés

Renforcez la reconnaissance des employés et la culture d'entreprise avec des vidéos de mise en lumière des employés époustouflantes, créées sans effort à partir de script en utilisant le texte-à-vidéo.

Créez une captivante vidéo de 60 secondes 'mise en lumière d'un membre du personnel' célébrant un collaborateur de longue date, conçue pour les équipes internes et les nouveaux candidats potentiels afin de mettre en avant notre forte 'culture d'entreprise'. La vidéo doit adopter un style visuel chaleureux et nostalgique avec une ambiance audio de type interview, rehaussée par une musique de fond entraînante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement les éléments narratifs et les questions d'interview.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo énergique de 45 secondes 'mise en lumière d'un employé' pour les réseaux sociaux, présentant un nouvel embauché ou un membre de l'équipe avec une passion unique, visant à montrer la diversité vibrante de notre personnel. Employez des coupes visuelles rapides et modernes et une musique entraînante pour maintenir l'engagement des spectateurs, tout en utilisant les avatars AI de HeyGen pour introduire de manière fluide différents segments ou l'identité de la marque de l'entreprise.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes axée sur une récente réussite d'équipe, destinée aux clients externes, aux pairs de l'industrie et à la direction interne comme un puissant outil de 'marque employeur'. Le style visuel doit être professionnel et dynamique, mettant en avant les visuels du projet, avec un ton audio confiant. Intégrez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour afficher les étapes clés du projet et les indicateurs de succès.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo inspirante de 50 secondes qui met en avant le parcours de croissance personnelle d'un employé au sein de l'entreprise, parfaite pour les campagnes internes 'créer une vidéo de mise en lumière d'un employé' et attirer de futurs candidats. Cette vidéo axée sur la narration doit présenter un style visuel personnel avec une musique douce et motivante. Assurez l'accessibilité et mettez en avant les citations clés en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de mise en lumière du personnel

Créez sans effort des vidéos de mise en lumière des employés engageantes qui célèbrent votre équipe et améliorent votre culture d'entreprise avec notre agent vidéo AI intuitif.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre projet en sélectionnant parmi une gamme de Modèles de Vidéos de Mise en Lumière des Employés, ou collez votre script pour utiliser notre fonctionnalité de texte-à-vidéo et générer des scènes.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des photos d'employés, des clips vidéo et du texte. Intégrez un avatar AI pour donner vie à l'histoire unique de votre équipe.
3
Step 3
Affinez et Marquez
Améliorez votre vidéo avec de la musique personnalisable, des animations et des sous-titres automatiques. Appliquez des contrôles de marque pour inclure le logo et les couleurs de votre entreprise, renforçant votre marque employeur.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez et exportez votre vidéo de mise en lumière des employés terminée dans plusieurs formats d'aspect, optimisés pour le partage sur les plateformes de réseaux sociaux ou pour la communication interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant les Histoires de Succès des Employés

.

Développez des vidéos AI engageantes pour présenter efficacement les réalisations individuelles et d'équipe, promouvant une culture de succès.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je facilement créer une vidéo de mise en lumière d'un employé avec HeyGen ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de mise en lumière d'employés engageantes en offrant des modèles de vidéos personnalisables intuitifs. Vous pouvez générer sans effort un récit captivant à partir de votre script en utilisant le texte-à-vidéo, améliorant ainsi votre culture d'entreprise et vos efforts de marque employeur avec un contenu de haute qualité.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de mise en lumière du personnel engageantes ?

HeyGen propose un puissant créateur de vidéos de mise en lumière du personnel équipé d'avatars AI et d'options de voix off AI réalistes pour donner vie à vos histoires. Vous pouvez également ajouter de la musique, intégrer des sous-titres et utiliser une riche bibliothèque multimédia pour produire un contenu de reconnaissance des employés de qualité professionnelle pour la communication interne et les réseaux sociaux.

HeyGen peut-il aider à intégrer l'image de marque de mon entreprise dans les vidéos de mise en lumière des employés ?

Absolument. HeyGen permet un contrôle total de l'image de marque, vous permettant d'incorporer le logo de votre entreprise, ses couleurs et des éléments visuels spécifiques dans chaque vidéo de mise en lumière des employés. Cela garantit la cohérence et renforce votre marque employeur à travers tout votre contenu, en maintenant une apparence professionnelle.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de reconnaissance des employés ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de reconnaissance des employés grâce à sa technologie efficace d'Agent Vidéo AI, convertissant directement le texte en vidéo captivante. Avec des fonctionnalités comme des modèles préconçus et une génération de contenu fluide, HeyGen réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour célébrer efficacement votre personnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo