Faire Pivoter une Vidéo pour une Orientation Parfaite
Faites pivoter rapidement une vidéo de 90 degrés ou retournez-la pour n'importe quelle plateforme, améliorée par le redimensionnement de l'aspect ratio et les exports de HeyGen.
Perfectionnez l'orientation de vos vidéos avec ce guide dynamique de 45 secondes, spécialement conçu pour les marketeurs sur les réseaux sociaux et les monteurs vidéo. Avec des coupes rapides et une musique de fond énergique, cette vidéo démontre comment faire pivoter une vidéo de 90 degrés ou même retourner des clips vidéo pour des effets créatifs, assurant que vos visuels se démarquent. La capacité de sous-titres/légendes de HeyGen mettra clairement en évidence les étapes clés, soutenues par des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia/support de stock.
Libérez tout le potentiel de vos présentations avec cette vidéo éducative de 90 secondes, conçue pour les formateurs d'entreprise et les développeurs d'e-learning. Employant un style visuel calme avec des démonstrations claires de l'interface utilisateur, cette incitation illustre le rôle crucial des outils de montage vidéo robustes, en se concentrant spécifiquement sur la précision d'un rotateur vidéo en ligne pour maintenir le professionnalisme. Un avatar AI de HeyGen expliquera calmement l'importance de l'orientation correcte des vidéos, en utilisant des modèles et des scènes professionnels pour améliorer la clarté.
Les professionnels occupés peuvent rapidement apprendre à corriger les erreurs de tournage courantes dans cette vidéo engageante de 30 secondes. Idéal pour quiconque utilise un créateur de vidéos AI, ce guide rapide, avec des textes en surimpression, vous montrera comment ajuster rapidement l'orientation de vos fichiers MP4 sans tracas. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement des instructions précises pour faire pivoter votre contenu vidéo à la vue verticale ou horizontale correcte.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation du Personnel.
Améliorez l'intégration et les transitions de rôle avec des vidéos AI dynamiques, améliorant les résultats d'apprentissage et la rétention du personnel.
Développez des Modules de Formation Alimentés par l'AI pour le Personnel.
Produisez efficacement des cours vidéo complets en utilisant des modèles AI pour former le personnel en rotation sur de nouveaux rôles et procédures.
Questions Fréquemment Posées
Comment puis-je facilement faire pivoter une vidéo en ligne avec HeyGen ?
Les outils de montage vidéo intuitifs de HeyGen vous permettent de faire pivoter vos vidéos sans effort, y compris les orientations courantes comme faire pivoter une vidéo de 90 degrés. Cette fonctionnalité est intégrée directement dans notre créateur de vidéos AI, simplifiant votre flux de travail de montage et garantissant des résultats professionnels.
HeyGen offre-t-il plus que des fonctionnalités de rotation vidéo ?
Absolument. Au-delà d'être un puissant rotateur vidéo, HeyGen propose une suite complète d'outils de montage vidéo. Vous pouvez découper des segments vidéo, retourner des vidéos horizontalement ou verticalement, et ajuster les ratios d'aspect pour un affichage parfait sur diverses plateformes de médias sociaux.
Quels formats de fichiers vidéo puis-je faire pivoter avec la plateforme de HeyGen ?
HeyGen prend en charge divers formats de fichiers vidéo populaires, y compris MP4, ce qui en fait un rotateur vidéo en ligne polyvalent pour votre contenu. Vous pouvez télécharger vos séquences et utiliser notre créateur de vidéos AI pour ajuster sans effort leur orientation avant l'exportation.
Le rotateur vidéo de HeyGen est-il facile à utiliser pour les débutants ?
Oui, HeyGen est conçu pour être convivial, rendant les tâches complexes comme la rotation vidéo simples pour tout le monde. Notre plateforme simplifie l'ensemble du processus de montage vidéo, garantissant que même les débutants peuvent réaliser des rotations vidéo professionnelles et créer du contenu avec facilité.