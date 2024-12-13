Découvrez comment corriger facilement l'orientation incorrecte de vos vidéos avec notre tutoriel d'une minute, conçu pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu. Cette vidéo, présentée avec un style visuel épuré et un commentaire professionnel généré grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, vous guidera à travers les bases pour faire pivoter vos fichiers vidéo rapidement et efficacement, garantissant que votre contenu est toujours présenté parfaitement. Nous aborderons également l'utilisation du redimensionnement de l'aspect ratio et des exports pour différentes plateformes.

