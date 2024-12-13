Créateur de Vidéos de Recrutement : Attirez les Meilleurs Talents & Simplifiez l'Embauche

Créez des vidéos de recrutement professionnelles qui mettent en valeur votre marque employeur en utilisant des modèles et des scènes personnalisables.

Créez une vidéo de recrutement dynamique de 45 secondes mettant en avant notre culture d'entreprise vibrante, ciblant les chercheurs d'emploi qui apprécient un environnement de travail innovant et solidaire. Le style visuel doit être moderne et énergique, avec une musique entraînante et des coupes rapides, tandis que l'audio présente une voix off enthousiaste. Mettez en avant les avantages d'utiliser les avatars AI de HeyGen pour personnaliser le message et attirer efficacement les meilleurs talents.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo informative de 60 secondes expliquant un poste spécifique et notre processus de recrutement aux candidats potentiels ayant des compétences spécialisées. Maintenez un style visuel professionnel et clair, avec du texte à l'écran engageant et une musique de fond apaisante. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer efficacement le récit et incluez des sous-titres clairs pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo convaincante de 30 secondes présentant des témoignages authentiques d'employés, destinée aux candidats recherchant des informations sincères sur notre lieu de travail. Le style visuel et audio doit être chaleureux et sincère, avec un éclairage naturel et une musique douce et inspirante. Utilisez les modèles entièrement personnalisables de HeyGen et la génération de voix off pour créer rapidement un récit percutant qui renforce notre stratégie de recrutement.
Exemple de Prompt 3
Créez une annonce concise de 15 secondes 'Nous Recrutons' pour les plateformes de médias sociaux, conçue pour capter largement l'attention d'un public diversifié. La vidéo doit avoir un style accrocheur et visuellement attrayant avec des couleurs vives et un jingle mémorable. Intégrez des clips vidéo de stock engageants de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et assurez-vous qu'elle est parfaitement optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations selon le ratio d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Recrutement

Créez rapidement des vidéos de recrutement engageantes qui mettent en valeur votre culture d'entreprise et attirent les meilleurs talents grâce à notre plateforme vidéo AI intuitive.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles de vidéos AI professionnels ou commencez avec une toile vierge pour correspondre parfaitement à votre message de recrutement. Notre plateforme offre des modèles et des scènes diversifiés pour chaque besoin d'embauche.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu Vidéo
Adaptez facilement votre vidéo en ajoutant du texte, des images et le branding de votre entreprise. Utilisez nos outils d'édition vidéo pour incorporer des animations de texte dynamiques et des médias de stock. Appliquez vos contrôles de branding (logo, couleurs) pour maintenir une marque employeur cohérente.
3
Step 3
Améliorez avec l'AI et l'Audio
Donnez vie à votre vidéo de recrutement avec des fonctionnalités AI avancées. Générez des voix off réalistes à partir de votre script grâce à la génération de voix off, et assurez l'accessibilité avec des sous-titres et sous-titres/captions automatiques.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers ratios d'aspect adaptés aux différentes plateformes de médias sociaux et sites d'emploi. Notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation selon le ratio d'aspect garantit que votre message est superbe partout.

Cas d'Utilisation

Mettez en valeur la marque employeur et la culture d'entreprise

Créez des vidéos AI engageantes avec des témoignages d'employés pour mettre en avant votre culture d'entreprise et attirer les candidats idéaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de recrutement ?

HeyGen, en tant que créateur de vidéos AI intuitif, propose des modèles de vidéos AI et des fonctionnalités AI pour créer rapidement des vidéos de recrutement captivantes. Cet outil en ligne puissant permet aux entreprises d'attirer facilement les meilleurs talents avec du contenu vidéo engageant, simplifiant ainsi leur processus d'embauche.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de recrutement pour correspondre à notre marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs et votre style visuel dans des modèles entièrement personnalisables. Cela garantit que vos vidéos de recrutement reflètent constamment votre marque employeur unique et votre culture d'entreprise.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer l'engagement dans les vidéos de recrutement ?

HeyGen augmente l'engagement grâce à des fonctionnalités telles que les sous-titres automatiques et les voix off professionnelles. Vous pouvez également enrichir vos vidéos de recrutement avec de la musique libre de droits issue de sa vaste bibliothèque musicale, rendant le contenu plus accessible et percutant pour les chercheurs d'emploi.

Comment HeyGen peut-il soutenir une stratégie de recrutement moderne ?

HeyGen soutient une stratégie de recrutement moderne en servant de créateur de vidéos de recrutement efficace, permettant une production rapide de vidéos à partir de texte. Cette approche permet de gagner un temps et des ressources considérables, vous aidant à attirer efficacement les meilleurs talents et à optimiser l'ensemble de votre processus d'embauche.

