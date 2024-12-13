Créateur de Vidéos d'Orientation du Personnel : Simplifiez l'Intégration des Nouveaux Recrues
Accueillez facilement les nouveaux employés avec des vidéos d'intégration engageantes, en exploitant les puissants avatars AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'orientation du personnel de 60 secondes pour clarifier les mises à jour essentielles des politiques de l'entreprise pour tout le personnel actuel et les nouvelles recrues, garantissant une compréhension claire et concise des modules de formation structurés. La vidéo doit adopter un style visuel informatif et professionnel, avec des superpositions de texte à l'écran et une narration claire et autoritaire. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour assurer une diffusion précise et cohérente des informations.
Concevez une vidéo de communication interne dynamique de 30 secondes pour accueillir les nouveaux membres d'une équipe spécifique, en présentant les principaux acteurs de l'équipe et leurs rôles, favorisant un sentiment d'appartenance lors de l'intégration virtuelle. Employez un style visuel rapide et engageant avec une musique de fond entraînante et des coupes rapides. Cette vidéo percutante peut être rapidement assemblée en utilisant les modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen.
Produisez une vidéo explicative de 50 secondes pour la formation interne sur les produits, détaillant les caractéristiques et les avantages d'une nouvelle offre pour les équipes de vente et de support, facilitant la personnalisation. La présentation visuelle doit être propre, moderne et très illustrative, incorporant des graphiques animés, tandis que l'audio présente une voix off claire et enthousiaste. La capacité de génération de voix off de haute qualité de HeyGen assure une piste audio professionnelle et cohérente pour ce contenu de formation critique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation des Employés.
Améliorez l'orientation du personnel et les modules de formation continue, conduisant à une meilleure rétention des connaissances et un engagement accru des nouveaux employés.
Développez des Modules d'Apprentissage Complets.
Créez efficacement une large gamme de cours d'intégration et de contenu de formation pour éduquer les nouvelles recrues à travers des équipes mondiales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'orientation des employés avec AI ?
HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration percutantes grâce à ses fonctionnalités alimentées par AI, vous permettant de générer rapidement des vidéos d'orientation professionnelle du personnel en utilisant des capacités de texte-à-vidéo à partir de script et une large gamme de modèles vidéo. Cela rationalise le processus pour les nouveaux employés et l'intégration RH.
Puis-je personnaliser les vidéos d'intégration avec des messages de bienvenue personnalisés pour les nouvelles recrues en utilisant HeyGen ?
Oui, HeyGen vous permet de créer des vidéos de bienvenue personnalisées pour les nouveaux employés en exploitant des avatars personnalisés et des présentateurs virtuels. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque comme les logos et les couleurs pour garantir que votre contenu d'intégration des employés s'aligne parfaitement avec la culture de votre entreprise.
Quels types de contenu de formation peuvent être développés en utilisant le créateur de vidéos de HeyGen pour l'intégration des employés ?
Le créateur de vidéos de HeyGen prend en charge divers contenus de formation pour l'intégration des employés, des politiques RH à la formation sur les produits en passant par la formation à la conformité. Vous pouvez utiliser des modules de formation structurés et même intégrer ces vidéos engageantes dans vos flux de travail automatisés, offrant une expérience complète pour les nouveaux employés.
HeyGen prend-il en charge les vidéos d'intégration multilingues pour une main-d'œuvre diversifiée ?
Absolument. HeyGen offre un support multilingue robuste, vous permettant de générer des vidéos d'intégration avec génération de voix off et sous-titres dans diverses langues. Cela garantit que tous les nouveaux employés reçoivent des vidéos claires et percutantes, favorisant une expérience d'orientation véritablement inclusive.