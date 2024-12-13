Créateur de Vidéos d'Orientation du Personnel : Simplifiez l'Intégration des Nouveaux Recrues

Accueillez facilement les nouveaux employés avec des vidéos d'intégration engageantes, en exploitant les puissants avatars AI de HeyGen.

Développez une vidéo de bienvenue personnalisée de 45 secondes destinée aux nouveaux employés, les introduisant à la culture dynamique et aux valeurs de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être chaleureux, amical et accueillant, en utilisant une musique de fond entraînante. Exploitez les puissants avatars AI de HeyGen pour créer des présentateurs virtuels diversifiés et engageants pour une expérience d'intégration vraiment percutante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'orientation du personnel de 60 secondes pour clarifier les mises à jour essentielles des politiques de l'entreprise pour tout le personnel actuel et les nouvelles recrues, garantissant une compréhension claire et concise des modules de formation structurés. La vidéo doit adopter un style visuel informatif et professionnel, avec des superpositions de texte à l'écran et une narration claire et autoritaire. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour assurer une diffusion précise et cohérente des informations.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de communication interne dynamique de 30 secondes pour accueillir les nouveaux membres d'une équipe spécifique, en présentant les principaux acteurs de l'équipe et leurs rôles, favorisant un sentiment d'appartenance lors de l'intégration virtuelle. Employez un style visuel rapide et engageant avec une musique de fond entraînante et des coupes rapides. Cette vidéo percutante peut être rapidement assemblée en utilisant les modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative de 50 secondes pour la formation interne sur les produits, détaillant les caractéristiques et les avantages d'une nouvelle offre pour les équipes de vente et de support, facilitant la personnalisation. La présentation visuelle doit être propre, moderne et très illustrative, incorporant des graphiques animés, tandis que l'audio présente une voix off claire et enthousiaste. La capacité de génération de voix off de haute qualité de HeyGen assure une piste audio professionnelle et cohérente pour ce contenu de formation critique.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Orientation du Personnel

Créez facilement des vidéos d'orientation du personnel professionnelles et engageantes pour accueillir les nouveaux employés et simplifier votre processus d'intégration avec des fonctionnalités alimentées par AI.

1
Step 1
Créez Votre Fondation
Commencez par écrire ou coller votre script. Notre plateforme le convertira instantanément en vidéo en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script pour une génération de contenu efficace.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Donnez vie à votre contenu en choisissant parmi une sélection diversifiée d'avatars AI pour transmettre votre message, créant des vidéos de bienvenue personnalisées. Intégrez l'identité unique de votre marque avec des contrôles de marque.
3
Step 3
Affinez et Améliorez
Assurez la clarté et l'accessibilité en générant automatiquement des sous-titres pour votre vidéo. Améliorez la portée avec la génération de voix off et un support multilingue fluide pour les nouveaux employés diversifiés.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Finalisez votre vidéo d'orientation professionnelle du personnel. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour l'optimiser pour toute plateforme, garantissant une expérience d'intégration des employés fluide et engageante.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos de Bienvenue et de Culture Engagantes

.

Produisez des vidéos de bienvenue personnalisées et du contenu captivant pour introduire efficacement les nouveaux employés aux valeurs et à la culture de l'entreprise.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'orientation des employés avec AI ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration percutantes grâce à ses fonctionnalités alimentées par AI, vous permettant de générer rapidement des vidéos d'orientation professionnelle du personnel en utilisant des capacités de texte-à-vidéo à partir de script et une large gamme de modèles vidéo. Cela rationalise le processus pour les nouveaux employés et l'intégration RH.

Puis-je personnaliser les vidéos d'intégration avec des messages de bienvenue personnalisés pour les nouvelles recrues en utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de créer des vidéos de bienvenue personnalisées pour les nouveaux employés en exploitant des avatars personnalisés et des présentateurs virtuels. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque comme les logos et les couleurs pour garantir que votre contenu d'intégration des employés s'aligne parfaitement avec la culture de votre entreprise.

Quels types de contenu de formation peuvent être développés en utilisant le créateur de vidéos de HeyGen pour l'intégration des employés ?

Le créateur de vidéos de HeyGen prend en charge divers contenus de formation pour l'intégration des employés, des politiques RH à la formation sur les produits en passant par la formation à la conformité. Vous pouvez utiliser des modules de formation structurés et même intégrer ces vidéos engageantes dans vos flux de travail automatisés, offrant une expérience complète pour les nouveaux employés.

HeyGen prend-il en charge les vidéos d'intégration multilingues pour une main-d'œuvre diversifiée ?

Absolument. HeyGen offre un support multilingue robuste, vous permettant de générer des vidéos d'intégration avec génération de voix off et sous-titres dans diverses langues. Cela garantit que tous les nouveaux employés reçoivent des vidéos claires et percutantes, favorisant une expérience d'orientation véritablement inclusive.

