Générateur de Vidéos d'Intégration du Personnel : Engagez Vos Nouveaux Recrues
Créez instantanément des vidéos d'intégration d'employés percutantes. Exploitez les avatars AI avancés pour personnaliser la formation, engager les nouveaux recrues et rationaliser votre processus RH.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo introductive de 30 secondes pour les équipes RH afin de communiquer efficacement la culture d'entreprise aux nouveaux employés, en utilisant les modèles vidéo étendus de HeyGen et les capacités de texte à vidéo à partir de script. Le style visuel doit être engageant et vibrant, avec des graphiques animés, soutenu par une musique inspirante et une narration claire.
Produisez une vidéo d'intégration de 60 secondes destinée aux employés existants pour découvrir les fonctions d'un nouveau département et ses membres. Cette vidéo informative et dynamique doit intégrer des séquences réelles via la bibliothèque de médias/soutien de stock, fournir des sous-titres/captions clairs pour l'accessibilité, et présenter un narrateur amical et compétent.
Développez une vidéo d'intégration AI de 50 secondes pour les membres d'une équipe mondiale à distance couvrant la formation à la conformité, en maintenant un style graphique professionnel et net avec une esthétique de marque cohérente. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour des instructions claires et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour assurer la compatibilité sur diverses plateformes de visualisation.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez un Contenu d'Intégration Complet.
Créez rapidement un contenu de formation complet pour les nouveaux recrues, assurant un transfert de connaissances cohérent à l'échelle mondiale.
Améliorez l'Engagement et la Rétention des Nouveaux Recrues.
Améliorez l'engagement des nouveaux recrues et améliorez la rétention des connaissances grâce à des vidéos d'intégration interactives alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'intégration AI engageantes pour les nouveaux recrues ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'intégration AI percutantes pour les nouveaux recrues. En exploitant les avatars AI, les capacités de texte à vidéo et les options de personnalisation étendues, vous pouvez produire un contenu engageant qui introduit efficacement la culture et la formation de votre entreprise. Cela rend les vidéos d'intégration plus dynamiques et mémorables.
HeyGen propose-t-il des modèles vidéo personnalisables pour l'intégration des employés ?
Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo personnalisables spécifiquement conçus pour l'intégration des employés. Ces modèles permettent une personnalisation complète, vous permettant d'ajouter les éléments spécifiques de votre marque, des graphiques animés et des ressources multimédias riches pour s'aligner parfaitement avec l'identité et les besoins de formation de votre entreprise.
Puis-je utiliser des avatars AI et des voix off pour personnaliser mes vidéos d'intégration du personnel avec HeyGen ?
Absolument ! HeyGen vous permet de personnaliser vos vidéos d'intégration du personnel en incorporant des avatars AI réalistes et en générant des voix off professionnelles. Cette combinaison puissante vous permet de créer un visage et une voix cohérents et amicaux pour vos nouveaux recrues, améliorant l'engagement et rendant la formation des employés plus efficace.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos d'intégration facile à utiliser ?
HeyGen simplifie le processus de création vidéo avec des contrôles intuitifs de glisser-déposer et une fonctionnalité puissante de texte à vidéo, en faisant un créateur de vidéos d'intégration idéal. Vous pouvez facilement transformer des scripts en vidéos soignées en utilisant les fonctionnalités d'édition AI, ajouter une marque personnalisée et utiliser une bibliothèque multimédia riche, le tout sans nécessiter de compétences avancées en production vidéo.