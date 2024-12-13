Créateur de Vidéo de Présentation du Personnel : Créez des Vidéos d'Équipe Professionnelles

Créez facilement des vidéos captivantes de mise en avant d'employés en utilisant des modèles entièrement personnalisables et la puissante génération de voix off de HeyGen.

Créez une "vidéo de mise en avant d'employé" concise de 45 secondes conçue pour les annonces internes de l'entreprise et l'intégration des nouveaux employés. Le style visuel doit être épuré, moderne et convivial, incorporant des portraits professionnels et du texte animé à l'écran pour mettre en avant les faits clés. Une musique de fond entraînante et accueillante complétera une "génération de voix off" claire et engageante pour présenter le nouveau membre de l'équipe, rendant la vidéo véritablement professionnelle.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une "vidéo de présentation d'équipe" dynamique de 60 secondes destinée aux clients potentiels et aux audiences des réseaux sociaux, mettant en avant l'esprit collaboratif de votre département. Visuellement, cette vidéo doit être énergique et rythmée, avec des coupes rapides des membres de l'équipe interagissant et travaillant ensemble, enrichies de graphiques animés vibrants. Une bande sonore inspirante et énergique soutiendra les visuels, tandis que des "sous-titres" clairs garantiront que les messages clés sont transmis efficacement, même sans son, adaptés aux "vidéos sur les réseaux sociaux".
Exemple de Prompt 2
Produisez un "créateur de vidéo de présentation du personnel" rapide de 30 secondes pour les lancements de projets internes ou les mises à jour de département, en utilisant les "modèles personnalisables" de HeyGen et les "modèles & scènes" pour une création rapide. L'esthétique visuelle doit être lumineuse et minimaliste, respectant strictement les couleurs et la typographie de la marque de l'entreprise. Une musique instrumentale joyeuse et non distrayante établira un ton optimiste, complétant une brève introduction percutante des membres de l'équipe ou du projet, assurant un look professionnel et cohérent.
Exemple de Prompt 3
Concevez une pièce "créateur d'intro vidéo" sophistiquée de 50 secondes pour présenter un conférencier clé ou un expert de l'industrie lors de conférences et de réseautage professionnel, servant de "vidéo professionnelle" puissante pour leur marque personnelle. Le style visuel doit être élégant et haut de gamme, mélangeant des graphiques percutants avec des séquences pertinentes de l'industrie, et mettant en avant un "avatar AI" pour livrer le segment initial de l'introduction. Une voix off polie et autoritaire guidera les spectateurs à travers le parcours et les réalisations de l'expert, culminant en un appel à l'action convaincant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Présentation du Personnel

Créez rapidement et facilement des vidéos de présentation du personnel captivantes et professionnelles, mettant en valeur le talent et la personnalité de votre équipe avec des visuels engageants.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles vidéo préconçus et entièrement personnalisables spécifiquement adaptés aux présentations du personnel. Cela lance votre processus de création vidéo.
2
Step 2
Ajoutez le Contenu de Votre Équipe
Téléchargez des photos, des clips vidéo et du texte pour chaque membre de l'équipe en utilisant l'éditeur intuitif glisser-déposer. Intégrez facilement des touches personnelles et des détails professionnels.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Appliquez l'identité unique de votre marque en ajustant les couleurs, les polices et en ajoutant votre logo d'entreprise. Assurez la cohérence et un aspect soigné avec des contrôles de branding complets.
4
Step 4
Exportez et Partagez Professionnellement
Produisez une vidéo de haute qualité prête pour les plateformes internes, les réseaux sociaux ou les présentations. Exportez facilement votre présentation du personnel complétée pour mettre en valeur votre équipe avec fierté.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez les Présentations des Nouveaux Membres de l'Équipe

Présentez facilement les nouveaux membres de l'équipe et leurs rôles à l'ensemble de l'entreprise avec des vidéos professionnelles et engageantes générées par AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'intro époustouflantes pour mon contenu ?

HeyGen est une plateforme de création vidéo intuitive spécialement conçue pour vous aider à réaliser des vidéos professionnelles et à créer des vidéos d'intro époustouflantes en toute simplicité. Exploitez nos fonctionnalités AI et nos modèles vidéo entièrement personnalisables pour ajouter des animations, de la musique et des visuels engageants qui captent l'attention dès le début.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding de mes vidéos professionnelles ?

HeyGen propose des outils de personnalisation étendus pour garantir que vos vidéos professionnelles s'alignent parfaitement avec votre marque. Intégrez facilement votre logo, utilisez des couleurs et des polices personnalisées, et modifiez les mises en page avec notre éditeur glisser-déposer, le tout dans des modèles vidéo entièrement personnalisables conçus pour un branding et un art de chaîne percutants.

HeyGen peut-il aider à réaliser rapidement des vidéos professionnelles avec des capacités AI ?

Absolument, HeyGen vous permet de réaliser des vidéos professionnelles efficacement en utilisant des fonctionnalités AI avancées. Transformez le texte en vidéo à partir de script avec des avatars AI et générez des voix off naturelles, rationalisant considérablement votre processus de création vidéo tout en garantissant une sortie vidéo de haute qualité.

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos engageantes de présentation du personnel ?

HeyGen sert d'excellent créateur de vidéos de présentation du personnel, offrant des modèles personnalisables parfaits pour les vidéos de présentation d'équipe et de mise en avant d'employés. Créez facilement des introductions convaincantes pour les réseaux sociaux ou les plateformes internes, aidant vos membres d'équipe à briller avec des vidéos professionnelles.

