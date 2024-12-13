Créateur de Vidéos du Manuel du Personnel : Engagez les Employés Instantanément

Créez des vidéos captivantes du manuel de l'employé avec des outils alimentés par l'AI, transformant sans effort vos scripts en visuels engageants grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Concevez une vidéo d'introduction de 30 secondes pour les nouveaux employés en utilisant les puissantes capacités de création de vidéos du manuel du personnel de HeyGen. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, avec des avatars AI professionnels qui saluent et guident les nouveaux membres de l'équipe, complétés par une voix off amicale et encourageante générée par HeyGen, créant une impression positive immédiate de la culture d'entreprise.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez un segment de 45 secondes du Créateur de Vidéos du Manuel de l'Employé ciblant les membres de l'équipe existants pour annoncer une mise à jour de la politique de l'entreprise. Cette vidéo doit adopter un style visuel clair et informatif avec des graphiques modernes et utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transmettre avec précision les détails, enrichie par des sous-titres complets pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les professionnels des RH, montrant comment les outils alimentés par l'AI de HeyGen simplifient la création de communications dynamiques pour les employés. Employez une esthétique visuelle élégante et démonstrative, en utilisant la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen pour illustrer divers cas d'utilisation, soutenue par une narration claire et professionnelle qui met en avant l'efficacité du processus.
Créez une vidéo de présentation complète de 55 secondes des directives essentielles de l'entreprise pour tous les employés, conçue pour une distribution polyvalente. La présentation visuelle de ces vidéos du manuel de l'employé doit être engageante et visuellement diversifiée, intégrant des éléments animés et des exemples concrets, en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour garantir une visualisation optimale sur toutes les plateformes, accompagnée d'une voix rassurante et informative.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos du Manuel du Personnel

Transformez votre manuel de l'employé en contenu vidéo engageant avec l'AI. Suivez ces étapes pour créer des vidéos professionnelles, claires et précises du manuel de l'employé qui améliorent la compréhension des employés.

1
Step 1
Créez Votre Script de Manuel
Commencez par coller le texte existant de votre manuel du personnel dans l'éditeur. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo convertira votre contenu en une narration vidéo dynamique, en utilisant des outils alimentés par l'AI.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une galerie diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre manuel. Vous pouvez également personnaliser leur apparence et leur voix pour correspondre à votre marque, rendant vos avatars AI vraiment uniques.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des visuels professionnels en utilisant des modèles et des scènes préconçus. Vous pouvez également ajouter facilement votre logo d'entreprise et vos couleurs de marque pour un look cohérent, créant des vidéos captivantes du manuel de l'employé.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Avant de finaliser, assurez-vous que votre vidéo est accessible en ajoutant des sous-titres. Une fois prête, utilisez le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour télécharger votre création du Créateur de Vidéos du Manuel de l'Employé dans le format idéal pour vos canaux de distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Politiques Complexes

Transformez les politiques complexes du manuel du personnel en explications vidéo facilement compréhensibles et engageantes, améliorant la compréhension et la conformité au sein de l'organisation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos engageantes du manuel de l'employé ?

Les outils alimentés par l'AI de HeyGen simplifient le processus de production de vidéos de haute qualité pour le manuel de l'employé. Vous pouvez facilement convertir des scripts textuels en contenu vidéo dynamique, avec des avatars AI et des voix off professionnelles, rendant le créateur de vidéos du manuel de l'employé accessible à tous.

Quelles options de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos AI du manuel de l'employé ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo d'entreprise, des couleurs personnalisées et des médias uniques dans vos vidéos d'intégration AI virtuelles. Cela garantit que vos vidéos du manuel de l'employé s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque et vos standards de communication.

HeyGen peut-il utiliser des avatars AI pour les créateurs de vidéos du manuel du personnel ?

Absolument, HeyGen utilise des avatars AI avancés pour donner vie à vos vidéos du manuel du personnel. Notre plateforme vous permet de choisir parmi divers avatars AI qui transmettent votre message, améliorant l'engagement pour les vidéos d'intégration des nouveaux employés sans besoin de caméra ou d'acteurs.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues et des fonctionnalités d'accessibilité pour les manuels des employés ?

Oui, HeyGen améliore l'accessibilité de vos vidéos de manuel des employés en générant automatiquement des sous-titres. Cela garantit que vos informations importantes sont facilement comprises par un public plus large, complétant les capacités de génération de voix off professionnelles de notre créateur de vidéos.

