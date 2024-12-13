Créateur de Vidéos du Manuel du Personnel : Engagez les Employés Instantanément
Créez des vidéos captivantes du manuel de l'employé avec des outils alimentés par l'AI, transformant sans effort vos scripts en visuels engageants grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un segment de 45 secondes du Créateur de Vidéos du Manuel de l'Employé ciblant les membres de l'équipe existants pour annoncer une mise à jour de la politique de l'entreprise. Cette vidéo doit adopter un style visuel clair et informatif avec des graphiques modernes et utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transmettre avec précision les détails, enrichie par des sous-titres complets pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les professionnels des RH, montrant comment les outils alimentés par l'AI de HeyGen simplifient la création de communications dynamiques pour les employés. Employez une esthétique visuelle élégante et démonstrative, en utilisant la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen pour illustrer divers cas d'utilisation, soutenue par une narration claire et professionnelle qui met en avant l'efficacité du processus.
Créez une vidéo de présentation complète de 55 secondes des directives essentielles de l'entreprise pour tous les employés, conçue pour une distribution polyvalente. La présentation visuelle de ces vidéos du manuel de l'employé doit être engageante et visuellement diversifiée, intégrant des éléments animés et des exemples concrets, en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour garantir une visualisation optimale sur toutes les plateformes, accompagnée d'une voix rassurante et informative.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation des Employés.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos dynamiques qui augmentent l'engagement du personnel et la rétention des politiques et procédures cruciales de l'entreprise.
Rationalisez la Diffusion des Connaissances.
Convertissez efficacement le contenu complexe du manuel en cours vidéo accessibles, garantissant que tous les employés reçoivent des informations claires et cohérentes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos engageantes du manuel de l'employé ?
Les outils alimentés par l'AI de HeyGen simplifient le processus de production de vidéos de haute qualité pour le manuel de l'employé. Vous pouvez facilement convertir des scripts textuels en contenu vidéo dynamique, avec des avatars AI et des voix off professionnelles, rendant le créateur de vidéos du manuel de l'employé accessible à tous.
Quelles options de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos AI du manuel de l'employé ?
HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo d'entreprise, des couleurs personnalisées et des médias uniques dans vos vidéos d'intégration AI virtuelles. Cela garantit que vos vidéos du manuel de l'employé s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque et vos standards de communication.
HeyGen peut-il utiliser des avatars AI pour les créateurs de vidéos du manuel du personnel ?
Absolument, HeyGen utilise des avatars AI avancés pour donner vie à vos vidéos du manuel du personnel. Notre plateforme vous permet de choisir parmi divers avatars AI qui transmettent votre message, améliorant l'engagement pour les vidéos d'intégration des nouveaux employés sans besoin de caméra ou d'acteurs.
HeyGen prend-il en charge plusieurs langues et des fonctionnalités d'accessibilité pour les manuels des employés ?
Oui, HeyGen améliore l'accessibilité de vos vidéos de manuel des employés en générant automatiquement des sous-titres. Cela garantit que vos informations importantes sont facilement comprises par un public plus large, complétant les capacités de génération de voix off professionnelles de notre créateur de vidéos.