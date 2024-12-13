Créateur de Vidéos de Certification du Personnel pour une Formation Efficace des Employés
Créez des vidéos de formation professionnelle pour les employés de manière efficace. Certifiez le personnel avec un contenu engageant et améliorez la rétention grâce aux avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo tutorielle de 60 secondes conçue pour intégrer rapidement les employés existants à une nouvelle mise à jour logicielle interne, avec un style dynamique et visuellement attrayant accompagné d'une musique de fond entraînante. Cette vidéo de formation des employés devrait tirer parti des modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et transmettre son message efficacement en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script, servant de solution efficace de Créateur de Vidéos de Formation.
Développez une vidéo informative de 30 secondes adaptée à une main-d'œuvre mondiale diversifiée, offrant un rappel rapide des consignes de sécurité qui soit facilement assimilable et visuellement orienté. L'audio doit être calme et clair, complété par la fonction robuste de sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité dans différentes langues et environnements, en incorporant des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/soutien d'archives pour illustrer les protocoles de sécurité pour des vidéos de formation essentielles pour les employés.
Produisez un guide de formation en ligne de 90 secondes axé sur une politique spécifique de l'entreprise, destiné aux chefs d'équipe qui doivent créer des tutoriels vidéo modulaires pour leurs équipes. Le style visuel doit être simple et illustratif, avec une voix off amicale et guidante générée via la génération de voix off de HeyGen, et le résultat final doit être facilement adaptable à différentes plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect pour faciliter une formation en ligne complète.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement dans la Formation des Employés.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation des employés dynamiques qui augmentent l'engagement et améliorent la rétention des connaissances pour les programmes de certification.
Élargissez les Programmes de Certification en Ligne.
Développez un plus grand volume de cours de certification et de vidéos de formation, atteignant facilement tous les employés à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts en vidéos de formation engageantes, simplifiant ainsi le processus de création vidéo. Avec nos avatars AI réalistes et notre génération de voix off efficace, vous pouvez produire rapidement et à grande échelle du contenu de formation en ligne professionnel pour vos employés.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de formation pour ma marque ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs d'entreprise directement dans le résultat de votre créateur de vidéos de certification du personnel et vos vidéos de formation des employés. Cela garantit que tous vos tutoriels vidéo s'alignent constamment avec votre identité d'entreprise.
Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour améliorer l'apprentissage dans les vidéos de formation ?
HeyGen propose diverses fonctionnalités conçues pour améliorer la compréhension dans les vidéos de formation, y compris des sous-titres automatiques et une large gamme de modèles personnalisables. Ces éléments aident à engager les spectateurs et à fournir des tutoriels vidéo clairs et concis pour une formation en ligne efficace à travers votre organisation.
HeyGen est-il adapté à tous les types de vidéos de formation des employés ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos AI polyvalent conçu pour répondre à divers besoins de formation des employés, de l'intégration et la conformité au développement des compétences. Sa plateforme intuitive permet de créer facilement du contenu vidéo de haute qualité pour tout scénario de formation, soutenant tous vos employés.