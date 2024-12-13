Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les nouvelles recrues suivant une certification de conformité obligatoire, visant un ton professionnel mais engageant avec une voix off autoritaire et un texte clair à l'écran. Le style visuel doit être épuré et corporatif, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés, assurant une première impression accessible pour tous les nouveaux membres de l'équipe recherchant un créateur de vidéos de certification du personnel.

