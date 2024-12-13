Créateur de Vidéos de Certification du Personnel pour une Formation Efficace des Employés

Créez des vidéos de formation professionnelle pour les employés de manière efficace. Certifiez le personnel avec un contenu engageant et améliorez la rétention grâce aux avatars AI.

Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les nouvelles recrues suivant une certification de conformité obligatoire, visant un ton professionnel mais engageant avec une voix off autoritaire et un texte clair à l'écran. Le style visuel doit être épuré et corporatif, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés, assurant une première impression accessible pour tous les nouveaux membres de l'équipe recherchant un créateur de vidéos de certification du personnel.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo tutorielle de 60 secondes conçue pour intégrer rapidement les employés existants à une nouvelle mise à jour logicielle interne, avec un style dynamique et visuellement attrayant accompagné d'une musique de fond entraînante. Cette vidéo de formation des employés devrait tirer parti des modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et transmettre son message efficacement en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script, servant de solution efficace de Créateur de Vidéos de Formation.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 30 secondes adaptée à une main-d'œuvre mondiale diversifiée, offrant un rappel rapide des consignes de sécurité qui soit facilement assimilable et visuellement orienté. L'audio doit être calme et clair, complété par la fonction robuste de sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité dans différentes langues et environnements, en incorporant des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/soutien d'archives pour illustrer les protocoles de sécurité pour des vidéos de formation essentielles pour les employés.
Exemple de Prompt 3
Produisez un guide de formation en ligne de 90 secondes axé sur une politique spécifique de l'entreprise, destiné aux chefs d'équipe qui doivent créer des tutoriels vidéo modulaires pour leurs équipes. Le style visuel doit être simple et illustratif, avec une voix off amicale et guidante générée via la génération de voix off de HeyGen, et le résultat final doit être facilement adaptable à différentes plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect pour faciliter une formation en ligne complète.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Certification du Personnel

Produisez facilement des vidéos de certification du personnel professionnelles. Utilisez des avatars AI, le texte-en-vidéo, et une personnalisation de marque pour une formation des employés engageante et efficace.

1
Step 1
Collez Votre Script
Transformez facilement votre texte en contenu vidéo engageant en utilisant notre puissante fonction Texte-en-vidéo pour vos matériaux de certification.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une sélection diversifiée d'avatars AI pour être le visage de vos vidéos de formation des employés, assurant une présentation professionnelle.
3
Step 3
Améliorez avec la Marque
Appliquez le logo unique et la palette de couleurs de votre marque en utilisant nos contrôles de marque pour maintenir une image d'entreprise cohérente tout au long de votre formation en ligne.
4
Step 4
Générez et Partagez
Ajoutez automatiquement des sous-titres à votre vidéo pour une meilleure accessibilité et exportez-la pour un partage fluide sur toutes vos plateformes de formation.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez le Contenu de Formation Complexe

Transformez des concepts complexes en vidéos de formation claires et digestes, garantissant que le personnel puisse facilement comprendre et se certifier sur des sujets complexes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts en vidéos de formation engageantes, simplifiant ainsi le processus de création vidéo. Avec nos avatars AI réalistes et notre génération de voix off efficace, vous pouvez produire rapidement et à grande échelle du contenu de formation en ligne professionnel pour vos employés.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de formation pour ma marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs d'entreprise directement dans le résultat de votre créateur de vidéos de certification du personnel et vos vidéos de formation des employés. Cela garantit que tous vos tutoriels vidéo s'alignent constamment avec votre identité d'entreprise.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour améliorer l'apprentissage dans les vidéos de formation ?

HeyGen propose diverses fonctionnalités conçues pour améliorer la compréhension dans les vidéos de formation, y compris des sous-titres automatiques et une large gamme de modèles personnalisables. Ces éléments aident à engager les spectateurs et à fournir des tutoriels vidéo clairs et concis pour une formation en ligne efficace à travers votre organisation.

HeyGen est-il adapté à tous les types de vidéos de formation des employés ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos AI polyvalent conçu pour répondre à divers besoins de formation des employés, de l'intégration et la conformité au développement des compétences. Sa plateforme intuitive permet de créer facilement du contenu vidéo de haute qualité pour tout scénario de formation, soutenant tous vos employés.

