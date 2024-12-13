Créateur de Vidéos de Briefing pour le Personnel : Créez des Mises à Jour Engagées
Boostez l'engagement des employés et rationalisez les initiatives de formation en créant des vidéos de briefing dynamiques avec les avatars IA de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'intégration claire de 60 secondes, destinée aux nouveaux employés, pour expliquer clairement une politique complexe de l'entreprise. Utilisez les capacités de HeyGen pour transformer le texte en vidéo à partir de scripts afin de visualiser l'information, accompagnée de sous-titres faciles à lire et d'une voix off calme et instructive pour une expérience professionnelle et éducative.
Créez une vidéo de briefing d'équipe percutante de 30 secondes destinée aux équipes de projet, fournissant une mise à jour rapide et claire de l'avancement. Le style visuel doit être professionnel et concis, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide, soutenu par une voix off confiante et directe.
Produisez une vidéo de briefing pour les employés de 45 secondes pour une annonce à l'échelle de l'entreprise, visant un engagement élevé dans toute l'organisation. Mettez en œuvre un style dynamique et visuellement riche, intégrant des éléments de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, et livrez une voix off enthousiaste. Assurez-vous qu'elle soit prête pour diverses plateformes avec redimensionnement et exportation des formats d'image.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et les Briefings du Personnel.
Utilisez l'IA pour créer des vidéos de briefing dynamiques pour les employés qui augmentent considérablement l'engagement et la rétention des connaissances pour toutes vos initiatives de formation du personnel.
Développez les Communications Internes.
Produisez efficacement des communications internes et des vidéos de formation de haute qualité, atteignant l'ensemble de votre personnel de manière cohérente et efficace, quel que soit l'emplacement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos communications internes et initiatives de formation ?
La plateforme vidéo IA de HeyGen vous permet de transformer vos scripts en vidéos de briefing professionnel pour les employés et en contenu de formation engageant. En utilisant des avatars IA et des modèles personnalisables, HeyGen vous aide à créer des messages internes inspirants pour augmenter l'engagement des employés et développer efficacement les initiatives de formation.
Quelles possibilités créatives HeyGen offre-t-il pour générer du contenu vidéo captivant ?
HeyGen propose des capacités avancées de transformation de texte en vidéo, vous permettant de créer des vidéos IA de haute qualité, y compris des vidéos explicatives animées, avec des avatars IA réalistes. Ce moteur créatif puissant vous offre la flexibilité de générer un contenu interne véritablement captivant.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans toutes nos vidéos de briefing pour les employés ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris la possibilité d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans des modèles personnalisables. Cela garantit que toutes vos vidéos de briefing et d'intégration pour les employés s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise.
À quelle vitesse puis-je produire des vidéos d'intégration professionnelles avec la plateforme de HeyGen ?
Avec l'interface intuitive de HeyGen et ses puissants outils de génération de scripts, vous pouvez produire efficacement des vidéos d'intégration professionnelles en quelques minutes. La plateforme utilise un générateur de voix IA et des modèles personnalisables pour simplifier votre processus de création vidéo et économiser un temps précieux.