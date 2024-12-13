Créateur de Vidéos de Briefing pour le Personnel : Créez des Mises à Jour Engagées

Boostez l'engagement des employés et rationalisez les initiatives de formation en créant des vidéos de briefing dynamiques avec les avatars IA de HeyGen.

345/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'intégration claire de 60 secondes, destinée aux nouveaux employés, pour expliquer clairement une politique complexe de l'entreprise. Utilisez les capacités de HeyGen pour transformer le texte en vidéo à partir de scripts afin de visualiser l'information, accompagnée de sous-titres faciles à lire et d'une voix off calme et instructive pour une expérience professionnelle et éducative.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de briefing d'équipe percutante de 30 secondes destinée aux équipes de projet, fournissant une mise à jour rapide et claire de l'avancement. Le style visuel doit être professionnel et concis, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide, soutenu par une voix off confiante et directe.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de briefing pour les employés de 45 secondes pour une annonce à l'échelle de l'entreprise, visant un engagement élevé dans toute l'organisation. Mettez en œuvre un style dynamique et visuellement riche, intégrant des éléments de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, et livrez une voix off enthousiaste. Assurez-vous qu'elle soit prête pour diverses plateformes avec redimensionnement et exportation des formats d'image.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Briefing pour le Personnel

Transformez rapidement vos communications internes en briefings vidéo professionnels et engageants pour améliorer la compréhension et l'alignement de l'équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par entrer ou coller votre script. Notre capacité de transformation de texte en vidéo à partir de script convertira instantanément votre texte, le préparant pour une présentation engageante, simplifiant ainsi la création de vidéos de briefing pour le personnel.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar IA
Sélectionnez un avatar IA réaliste dans notre bibliothèque diversifiée pour être le présentateur de vos vidéos de briefing pour les employés. Cela personnalise votre message et capte efficacement l'attention de votre équipe.
3
Step 3
Personnalisez avec la Marque et les Médias
Améliorez votre briefing avec des médias personnalisés et assurez la cohérence de la marque. Utilisez les contrôles de marque pour ajouter votre logo, vos couleurs et vos polices, ou sélectionnez dans notre bibliothèque de médias pour rendre votre vidéo unique.
4
Step 4
Générez et Partagez
Prévisualisez votre briefing pour le personnel terminé, puis exportez votre vidéo dans la résolution et le format d'image souhaités. Partagez-la facilement sur vos plateformes internes pour communiquer efficacement les mises à jour et la formation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Annonces d'Entreprise Engagées

.

Transformez les mises à jour importantes de l'entreprise et les messages de motivation en vidéos IA inspirantes, garantissant clarté et impact dans toutes les communications avec les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos communications internes et initiatives de formation ?

La plateforme vidéo IA de HeyGen vous permet de transformer vos scripts en vidéos de briefing professionnel pour les employés et en contenu de formation engageant. En utilisant des avatars IA et des modèles personnalisables, HeyGen vous aide à créer des messages internes inspirants pour augmenter l'engagement des employés et développer efficacement les initiatives de formation.

Quelles possibilités créatives HeyGen offre-t-il pour générer du contenu vidéo captivant ?

HeyGen propose des capacités avancées de transformation de texte en vidéo, vous permettant de créer des vidéos IA de haute qualité, y compris des vidéos explicatives animées, avec des avatars IA réalistes. Ce moteur créatif puissant vous offre la flexibilité de générer un contenu interne véritablement captivant.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans toutes nos vidéos de briefing pour les employés ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris la possibilité d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans des modèles personnalisables. Cela garantit que toutes vos vidéos de briefing et d'intégration pour les employés s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise.

À quelle vitesse puis-je produire des vidéos d'intégration professionnelles avec la plateforme de HeyGen ?

Avec l'interface intuitive de HeyGen et ses puissants outils de génération de scripts, vous pouvez produire efficacement des vidéos d'intégration professionnelles en quelques minutes. La plateforme utilise un générateur de voix IA et des modèles personnalisables pour simplifier votre processus de création vidéo et économiser un temps précieux.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo