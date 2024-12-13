Générateur de vidéos de briefing pour le personnel : Créez des communications internes engageantes
Améliorez vos communications internes avec des briefings captivants pour le personnel. Utilisez des avatars AI pour délivrer des messages cohérents et renforcer l'engagement des employés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Détaillez la dernière mise à jour logicielle et ses fonctionnalités principales dans une vidéo d'information de 90 secondes destinée à l'équipe d'ingénierie. Un style visuel et audio propre et technique est essentiel, en utilisant la conversion texte-vidéo à partir d'un script pour expliquer des fonctionnalités complexes, complété par des sous-titres/captions pour maximiser la rétention d'information.
Les nouvelles recrues ont besoin d'une introduction chaleureuse à la culture de l'entreprise et des informations essentielles pour leur premier jour, livrées via une vidéo d'intégration de 2 minutes. Ce contenu accueillant nécessite un style visuel et audio cohérent avec notre marque, utilisant efficacement des modèles personnalisables et un support robuste de bibliothèque de médias/stock.
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes pour informer tous les employés, partageant un conseil rapide pour améliorer la productivité en télétravail. Ce contenu engageant doit présenter un style visuel et audio vibrant, généré efficacement à partir d'un script en utilisant la conversion texte-vidéo, et être prêt pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats d'image.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment fonctionne le générateur de vidéos de briefing pour le personnel
Transformez vos communications internes avec des briefings vidéo alimentés par l'AI. Créez facilement des messages engageants et cohérents qui informent et alignent toute votre équipe, améliorant la rétention d'information et l'engagement des employés.
Cas d'Utilisation
Élevez la formation et l'intégration des employés.
Améliorez l'apprentissage et la rétention d'information pour l'intégration du personnel et la formation continue avec des vidéos dynamiques générées par AI.
Élargissez l'apprentissage et le développement internes.
Développez et déployez des cours de formation complets et assurez un message cohérent à travers toute votre main-d'œuvre de manière efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen transforme-t-il le texte en vidéos AI engageantes pour les briefings du personnel ?
HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI pour convertir vos scripts écrits en contenu vidéo dynamique. Il vous suffit d'entrer votre texte, et notre plateforme le met en scène avec des voix off professionnelles et des avatars AI.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour localiser les vidéos de briefing pour le personnel ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes comme la traduction en un clic et les sous-titres/captions automatiques pour localiser votre contenu pour des audiences mondiales. Cela garantit que vos vidéos de formation des employés sont accessibles et comprises dans plus de 40 langues.
Les avatars AI de HeyGen améliorent-ils le professionnalisme des communications internes ?
Les avatars AI sophistiqués de HeyGen délivrent votre message avec des personnages cohérents et des voix off ultra-réalistes, ce qui élève considérablement le professionnalisme de vos communications internes. Ils garantissent un contenu engageant pour une meilleure rétention d'information parmi les employés.
Les vidéos HeyGen peuvent-elles être intégrées dans les systèmes de gestion de l'apprentissage existants ?
Oui, HeyGen prend en charge une intégration LMS fluide avec diverses plateformes via l'exportation SCORM, ce qui le rend idéal pour les vidéos de formation des employés. Cette capacité technique simplifie votre flux de production et d'édition pour un déploiement à grande échelle.