Générateur de Vidéos d'Annonces pour le Personnel : Créez des Mises à Jour Engagées

Rationalisez les communications internes et créez facilement des mises à jour captivantes avec des animations dynamiques.

Créez une vidéo d'annonce interne de 90 secondes pour l'intégration technique des nouveaux employés, ciblant le nouveau personnel technique et les développeurs existants, avec un style visuel propre et professionnel, des superpositions de texte à l'écran et une voix off claire et informative. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo pour synthétiser la narration et incorporez un avatar AI pour présenter les informations clés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 1 minute sur le calendrier de maintenance du système pour tous les employés nécessitant un accès aux systèmes principaux, avec un style visuel simple et direct mettant en avant les dates et heures clés, accompagné d'un style audio calme et autoritaire. Assurez l'accessibilité en générant des sous-titres pour la vidéo et utilisez la génération de voix off de HeyGen pour une diffusion naturelle de cette annonce importante.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo instructive captivante de 2 minutes détaillant le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité logicielle, destinée aux utilisateurs du produit et aux équipes de support interne. Le style visuel doit être engageant et démonstratif, avec des captures d'écran dynamiques, complété par un audio enthousiaste et instructif. Ce projet de générateur de vidéo AI peut utiliser efficacement la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo pour une création de contenu efficace et le redimensionnement et l'exportation des formats pour diverses distributions de plateformes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo critique de 45 secondes sur les meilleures pratiques en matière de cybersécurité pour tous les membres du personnel, adoptant un style visuel sérieux mais accessible avec des graphiques pertinents et un texte minimal à l'écran. Le style audio doit être direct et professionnel, mettant l'accent sur les points clés. Employez les avatars AI de HeyGen pour délivrer le message avec autorité et sa génération de voix off pour des communications internes cohérentes et claires.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Annonces pour le Personnel

Créez rapidement et facilement des vidéos d'annonces pour le personnel professionnelles et engageantes, en renforçant vos communications internes avec des visuels dynamiques et l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Annonce
Collez votre message d'annonce pour le personnel dans l'éditeur. Notre plateforme utilise la capacité de texte en vidéo pour convertir instantanément votre texte en dialogue parlé captivant.
2
Step 2
Personnalisez avec Votre Marque
Intégrez sans effort le logo et les couleurs de votre entreprise. Appliquez ces contrôles de branding pour vous assurer que votre vidéo reflète parfaitement l'identité de votre entreprise pour les communications internes.
3
Step 3
Générez une Voix Off AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée de voix et de tons pour produire une voix off AI de haute qualité pour votre script, garantissant que votre message soit délivré clairement et professionnellement.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre annonce et exportez votre vidéo dans divers formats d'aspect et résolutions, ce qui facilite le partage sur toutes vos plateformes internes préférées.

Cas d'Utilisation

Diffusez des Messages de Leadership Impactants

Générez des messages vidéo inspirants et motivants de la part de la direction, favorisant une culture d'entreprise positive et connectée.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonces pour le personnel ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer le texte en contenu vidéo d'annonce professionnel avec des présentateurs réalistes en "voix off AI" et "avatar AI", ce qui en fait un générateur de vidéos d'annonces pour le personnel efficace. Cette technologie de "texte en vidéo" simplifie considérablement le processus de production pour les "communications internes" au sein de votre organisation.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding de mes vidéos d'annonce ?

HeyGen vous permet de "Personnaliser avec Votre Marque" en intégrant directement le logo et les couleurs de votre entreprise dans vos vidéos. Vous pouvez également utiliser sa vaste "bibliothèque de médias" et ses "modèles de vidéo" pour maintenir une esthétique de marque cohérente pour chaque projet de générateur de vidéos d'annonces pour le personnel.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités pour l'accessibilité des vidéos et une distribution plus large ?

Oui, HeyGen génère automatiquement des "sous-titres" pour toutes les vidéos, améliorant l'accessibilité pour des audiences diverses. Vous pouvez facilement exporter votre "vidéo d'annonce" dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes, y compris les "réseaux sociaux" ou les systèmes de "communications internes".

HeyGen peut-il produire un contenu de "générateur de vidéo" dynamique et engageant pour les annonces internes ?

Absolument, HeyGen offre des "animations dynamiques" et une large gamme de "modèles de vidéo" pour garantir que vos productions de générateur de vidéos d'annonces pour le personnel soient captivantes. Le "Générateur de Vidéo AI" est "facile à utiliser" pour créer un contenu d'apparence professionnelle sans expertise complexe en montage.

