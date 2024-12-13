Créateur de Vidéos Publicitaires Carrées : Créez des Publicités Parfaites pour les Réseaux Sociaux
Recadrez et redimensionnez facilement vos vidéos pour des dimensions carrées parfaites sur toutes les plateformes de réseaux sociaux avec nos outils de redimensionnement des proportions.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une pièce promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu, mettant en avant le processus de création rapide à l'aide des modèles de vidéos carrées de HeyGen. La vidéo doit adopter un style visuel rapide et engageant avec des coupes rapides entre différentes options de modèles, le tout sur une bande sonore énergique et tendance. Soulignez l'expérience intuitive de l'éditeur par glisser-déposer et la variété disponible à travers les Modèles & scènes pour une génération de contenu instantanée.
Imaginez une publicité engageante d'une minute pour les entreprises de commerce électronique et les éducateurs, illustrant la puissance des outils alimentés par l'IA dans la création de campagnes percutantes sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des avatars IA réalistes présentant les principaux avantages, accompagnés d'une génération de voix off amicale et claire. Démontrez comment les avatars IA de HeyGen peuvent délivrer un appel à l'action fort pour augmenter l'engagement.
Produisez un tutoriel détaillé de 90 secondes destiné aux monteurs vidéo et aux équipes marketing, en mettant l'accent sur la précision et le contrôle offerts pour les ajustements vidéo. Le style visuel doit être informatif et clair, avec des démonstrations étape par étape des outils de HeyGen pour recadrer et redimensionner les vidéos, complétées par une voix off humaine concise. Illustrez l'utilité des sous-titres/captions générés à partir d'un script, montrant comment le texte-à-vidéo à partir d'un script assure l'accessibilité et l'impact pour le contenu technique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Performantes.
Générez rapidement des vidéos publicitaires convaincantes, optimisées pour diverses plateformes, afin d'améliorer les performances de vos campagnes.
Produisez des Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos et des clips engageants parfaits pour les formats carrés sur tous vos canaux de réseaux sociaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos carrées pour les réseaux sociaux ?
L'éditeur vidéo en ligne de HeyGen vous permet de créer et de redimensionner facilement des vidéos au format carré parfait, idéal pour des plateformes comme Instagram et Facebook. Vous pouvez commencer avec un modèle ou télécharger vos propres médias, puis recadrer votre vidéo avec précision.
Quels outils alimentés par l'IA sont disponibles dans l'éditeur vidéo en ligne de HeyGen pour la création de vidéos carrées ?
L'éditeur vidéo en ligne de HeyGen intègre des outils puissants alimentés par l'IA comme les avatars IA et les capacités de texte-à-vidéo, simplifiant votre production de vidéos publicitaires carrées. Ces fonctionnalités simplifient les tâches d'édition complexes, vous permettant de vous concentrer sur votre message.
HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos carrées pour démarrer rapidement ?
Oui, HeyGen propose une variété de modèles de vidéos carrées professionnels que vous pouvez personnaliser avec un éditeur par glisser-déposer. Cela facilite la création de publicités carrées engageantes sans avoir besoin de compétences en design étendues.
Puis-je personnaliser l'image de marque et partager facilement mes vidéos carrées depuis HeyGen ?
Absolument. HeyGen vous permet d'appliquer des contrôles de marque comme des logos et des couleurs à vos vidéos carrées. Une fois votre publicité parfaite, vous pouvez facilement télécharger et partager votre vidéo sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux.