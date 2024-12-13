Concevez une vidéo promotionnelle sportive de 30 secondes, captivante et adaptée aux jeunes athlètes aspirant à rejoindre une équipe locale, en mettant en avant l'excitation de la compétition et la camaraderie. Cette vidéo doit présenter des coupes visuelles dynamiques de moments d'entraînement et de match, accompagnées d'une bande sonore motivante et d'appels à l'action clairs à l'écran en utilisant les Modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour un aspect professionnel. L'objectif est de créer un montage 'vidéos de moments forts sportifs' inspirant qui rend l'adhésion irrésistible.

Générer une Vidéo