Créez une vidéo d'annonce de parrainage de 30 secondes conçue pour les petites entreprises et les startups cherchant à attirer de nouveaux partenaires. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant des couleurs vives et encourageantes et une musique de fond moderne et entraînante. Cette vidéo vise à présenter clairement les avantages du partenariat, en mettant en avant les logos des marques, et peut être facilement réalisée en utilisant les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour établir une identité visuelle forte.

Générer une Vidéo