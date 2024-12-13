Déverrouillez l'Engagement avec Notre Générateur de Vidéos de Contenu Sponsorisé
Marketeurs, produisez sans effort des publicités UGC engageantes avec des avatars AI, transformant vos campagnes vidéo avec des acteurs numériques réalistes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo vibrante de 45 secondes ciblant les créateurs de contenu et les propriétaires de petites entreprises, démontrant la puissance d'un générateur de contenu sponsorisé. Les visuels doivent être tendance et colorés, parfaits pour les YouTube Shorts, avec une musique entraînante et une narration professionnelle. Illustrez l'adaptation de modèles personnalisables en récits captivants en utilisant la conversion texte-vidéo à partir d'un script, rendant la création de contenu à la fois simple et percutante.
Produisez une vidéo percutante de 60 secondes destinée aux équipes créatives et aux entreprises cherchant des publicités AI rentables. L'esthétique doit être élégante et professionnelle, utilisant des visuels de haute qualité de la bibliothèque multimédia/soutien de stock, soulignée par une voix off convaincante et des sous-titres automatiques. Mettez en avant la génération de plusieurs versions de visuels engageants de manière efficace, prouvant la rentabilité de la création de publicités alimentées par l'AI.
Développez une vidéo authentique de 30 secondes pour les entreprises souhaitant produire des vidéos de témoignages authentiques. Le style visuel et audio doit être chaleureux et digne de confiance, capturant une touche personnelle. Mettez en avant la facilité d'utilisation du générateur de vidéos AI de HeyGen pour synthétiser des histoires de clients puissantes, en utilisant la génération de voix off pour apporter sincérité et crédibilité à chaque témoignage rapidement et efficacement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Sponsorisées Performantes.
Exploitez l'AI pour produire rapidement des vidéos de contenu sponsorisé engageantes qui génèrent des résultats pour vos campagnes.
Générez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts parfaits pour les publications sponsorisées et les publicités sur des plateformes comme YouTube Shorts.
Questions Fréquemment Posées
Explorer les capacités de HeyGen pour créer des publicités AI percutantes et des publicités UGC.
HeyGen permet aux marketeurs, en tant que générateur de vidéos AI de premier plan, de produire efficacement des publicités AI et des publicités UGC convaincantes. Il agit comme un générateur de contenu sponsorisé complet, simplifiant la création de visuels engageants pour des campagnes diverses.
HeyGen peut-il aider à créer du contenu visuellement engageant avec des avatars AI et des modèles personnalisables ?
Oui, HeyGen permet aux équipes créatives de produire du contenu captivant en utilisant des avatars et acteurs AI réalistes. Vous pouvez facilement intégrer les couleurs de votre marque et personnaliser les modèles pour que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'esthétique de votre marque.
Quels contrôles créatifs HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos de produits et des témoignages ?
HeyGen offre des contrôles créatifs étendus, permettant aux utilisateurs de générer facilement des vidéos de produits et des vidéos de témoignages convaincantes. Ses capacités soutiennent la création de plusieurs versions de vos publicités pour des tests créatifs efficaces, optimisant votre stratégie de création de vidéos publicitaires en ligne.
Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen accélère-t-il la création de contenu pour diverses plateformes ?
Le générateur de vidéos AI avancé de HeyGen accélère la création de contenu grâce à des flux de travail efficaces et des capacités puissantes de montage vidéo AI. Les utilisateurs peuvent exploiter les clones de voix et les voix off pour personnaliser les messages, en faisant un éditeur vidéo en ligne indispensable pour divers besoins de contenu.