Créateur de Vidéos Explicatives pour des Vidéos AI Engagantes

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles avec la capacité de texte en vidéo de HeyGen, transformant vos idées en visuels captivants rapidement.

Créez une vidéo explicative vibrante de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les startups, montrant à quel point il est facile de produire du contenu marketing de haute qualité. Le style visuel doit être lumineux et engageant, avec des enregistrements d'écran dynamiques de l'interface HeyGen, complétés par une voix off énergique et professionnelle. Mettez en avant la vaste gamme de "Modèles & scènes" disponibles, démontrant comment HeyGen agit comme le "créateur de vidéos explicatives" ultime pour simplifier la création de contenu.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo rapide de 30 secondes ciblant les responsables marketing et les créateurs de contenu, en mettant l'accent sur la rapidité et l'innovation de l'utilisation de HeyGen pour "créer des vidéos explicatives". Visuellement, elle doit être élégante et moderne, avec des coupes rapides montrant différents cas d'utilisation, soutenues par une voix off enthousiaste et confiante. Mettez en avant la puissance des "avatars AI" pour délivrer des messages, illustrant comment l'intelligence artificielle simplifie la production vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez un segment éducatif de 60 secondes pour les éducateurs et les professionnels de l'e-learning, démontrant comment HeyGen transforme des sujets complexes en "vidéos animées" digestes. L'approche visuelle doit être claire et instructive, utilisant des graphiques épurés et des transitions simples, accompagnée d'une voix off calme et articulée. Concentrez-vous sur la facilité de transformer un "script" détaillé en une vidéo complète grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen, parfaite pour les cours en ligne.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo percutante de 50 secondes destinée aux marketeurs des réseaux sociaux et aux agences digitales, illustrant comment améliorer leur "stratégie marketing" avec du contenu vidéo accessible. Le style visuel doit être tendance et partageable, avec des superpositions de texte audacieuses et une musique de fond entraînante, tout en gardant la voix off concise. Soulignez l'importance des "Sous-titres/légendes" pour une portée plus large, garantissant que les vidéos sont efficaces même sans son sur les plateformes de "réseaux sociaux".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives HeyGen

Transformez rapidement vos idées en vidéos explicatives captivantes avec des outils AI et un design intuitif, sans expérience en montage requise.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre script ou utilisez une suggestion AI pour générer du contenu. La plateforme vidéo AI de HeyGen transforme ensuite votre texte en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une riche bibliothèque de modèles, scènes et avatars AI pour visualiser votre vidéo explicative. Personnalisez facilement les éléments avec notre éditeur par glisser-déposer.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre vidéo avec des voix off professionnelles, de la musique de fond et du texte animé. Appliquez des contrôles de marque pour correspondre parfaitement à l'identité de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre création de créateur de vidéos explicatives parfaite, exportez-la dans divers formats pour les réseaux sociaux, les sites web ou les présentations. Partagez facilement votre vidéo professionnelle.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Expliquez des Histoires de Succès via du Contenu Sponsorisé

.

Développez des vidéos explicatives percutantes mettant en avant des histoires de réussite client en tant que contenu sponsorisé, renforçant la confiance et illustrant la valeur du produit à travers des récits authentiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos explicatives ?

HeyGen est un créateur de vidéos explicatives AI avancé conçu pour rationaliser votre flux de travail créatif. Vous pouvez facilement transformer des scripts en vidéos explicatives captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et une large sélection de modèles. Cela permet aux utilisateurs de produire du contenu engageant efficacement sans compétences complexes en montage vidéo.

HeyGen peut-il m'aider à réaliser rapidement des vidéos animées ?

Absolument. HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer et une riche bibliothèque de modèles, vous permettant de produire des vidéos animées professionnelles avec rapidité et facilité. Notre plateforme soutient la création rapide de contenu pour diverses plateformes, éliminant les complexités de production traditionnelles.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen exploite une AI puissante pour transformer votre script texte en contenu vidéo dynamique, avec des voix off AI réalistes et des sous-titres automatiques. Cette technologie assure une narration audio de haute qualité et une accessibilité, améliorant l'impact global de vos vidéos.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour mes vidéos ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans vos vidéos. Vous pouvez appliquer ces éléments de marque aux modèles choisis, garantissant que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo