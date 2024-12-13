Votre Créateur de Vidéo Sponsor du Mois Ultime

Produisez des vidéos promotionnelles convaincantes pour vos sponsors, en exploitant nos divers modèles et scènes pour un impact instantané.

Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing, avec un style visuel dynamique aux couleurs vives et une bande sonore moderne et entraînante, mettant en avant les principaux avantages du sponsor grâce à la puissante capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes adaptée aux clients B2B potentiels et aux participants d'événements, utilisant une esthétique visuelle professionnelle et épurée avec une voix off claire et autoritaire et une musique de fond subtile pour mettre en valeur les offres uniques du sponsor, facilement réalisable en exploitant les modèles prêts à l'emploi et les avatars AI de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo narrative émouvante de 60 secondes destinée aux membres de la communauté et aux clients fidèles, adoptant un style visuel authentique et chaleureux avec une musique douce et inspirante, racontant une histoire captivante sur l'impact du sponsor en utilisant la génération sophistiquée de voix off de HeyGen pour transmettre l'émotion.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'appel à l'action concise de 15 secondes ciblant les utilisateurs des réseaux sociaux et les acheteurs impulsifs, employant un style visuel rapide et énergique avec des animations de texte audacieuses et une bande sonore accrocheuse, assurant un engagement maximal pour les campagnes marketing avec les sous-titres automatiques de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo Sponsor du Mois

Produisez rapidement des vidéos promotionnelles captivantes pour vos sponsors en utilisant notre plateforme intuitive et nos puissants outils d'édition AI, offrant des résultats soignés à chaque fois.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle
Sélectionnez parmi notre bibliothèque de modèles professionnels prêts à l'emploi spécifiquement conçus pour des vidéos promotionnelles engageantes. Cela fournit une base de haute qualité pour votre contenu.
2
Step 2
Téléchargez les Éléments du Sponsor
Ajoutez facilement le logo, les images et autres éléments de branding de votre sponsor en les téléchargeant directement dans votre bibliothèque multimédia pour une intégration fluide dans votre vidéo.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles
Améliorez l'attrait de votre vidéo en appliquant des animations de texte dynamiques et d'autres effets visuels pour mettre en valeur les messages clés et garantir que votre sponsor soit remarqué.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre création et exportez votre vidéo sponsor à fort impact dans le format souhaité, prête à être distribuée sur tous vos canaux marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Sponsors avec des Présentations Vidéo Dynamiques

Développez des présentations vidéo impressionnantes pour vos sponsors mensuels, célébrant leurs contributions et améliorant la visibilité de la marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos promotionnelles à fort impact ?

Le créateur de vidéos en ligne de HeyGen simplifie la création de contenu promotionnel convaincant grâce à son interface intuitive. Vous pouvez exploiter des modèles de vidéos prêts à l'emploi et des outils d'édition AI puissants pour produire des vidéos de haute qualité pour toute campagne marketing sans effort.

Puis-je personnaliser ma vidéo sponsor du mois avec un branding unique ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour personnaliser entièrement votre vidéo sponsor du mois. Ajoutez facilement les images et le logo de votre marque depuis la bibliothèque multimédia, appliquez des animations de texte dynamiques et intégrez des transitions engageantes pour maintenir votre identité de marque unique.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour améliorer mes projets vidéo ?

HeyGen utilise des fonctionnalités AI avancées, y compris des avatars AI réalistes et une génération de texte en vidéo robuste, pour transformer vos idées en vidéos dynamiques. Nos outils d'édition AI vous aident à créer des vidéos avec des voix off naturelles et conscientes des émotions, des sous-titres et un timing parfait à partir d'un simple script.

Quelles options sont disponibles pour exporter et partager des vidéos depuis HeyGen ?

HeyGen vous permet d'exporter facilement votre vidéo AI dans divers formats souhaités, optimisés pour différentes plateformes. Cette flexibilité garantit que vos vidéos engageantes sur les réseaux sociaux peuvent être partagées sans effort sur toutes les plateformes sociales, amplifiant vos campagnes marketing.

