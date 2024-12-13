Créateur de Vidéo d'Annonce de Sponsor : Concevez des Vidéos Impactantes

Créez facilement des annonces de sponsor époustouflantes qui captivent votre audience en utilisant nos riches modèles vidéo.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 45 secondes 'créateur de vidéo de parrainage d'événement' destinée aux équipes marketing et aux responsables de marque, avec un style visuel moderne et convivial. La vidéo doit utiliser les 'avatars AI' de HeyGen pour délivrer un message de remerciement personnalisé aux principaux sponsors, assurant un ton mémorable et professionnel.
Exemple de Prompt 2
Produisez un récit puissant de 60 secondes 'vidéos de parrainage' pour les organisations à but non lucratif et les associations communautaires cherchant de nouveaux soutiens. Le style visuel et audio doit être inspirant et émouvant, combinant des séquences cinématographiques avec un message convaincant généré grâce à la fonctionnalité 'Génération de voix off' de HeyGen, soulignant l'impact profond des contributions.
Exemple de Prompt 3
Concevez un spot publicitaire vidéo concis de 15 secondes 'créateur de vidéo publicitaire' pour les marques de commerce électronique et les créateurs de contenu promouvant des produits sponsorisés. Cette vidéo rapide et percutante nécessite un appel à l'action direct et une musique énergique, avec son message central construit efficacement en utilisant la capacité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen pour une livraison rapide et percutante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo d'Annonce de Sponsor

Créez sans effort des vidéos d'annonce de sponsor engageantes avec des outils alimentés par l'IA, des modèles époustouflants et des fonctionnalités personnalisables pour amplifier votre message et développer votre entreprise.

1
Step 1
Créez Votre Fondation Vidéo
Commencez par sélectionner parmi nos riches modèles vidéo ou collez votre script pour transformer le texte en une vidéo dynamique. Notre interface intuitive facilite la construction de votre scène initiale.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Éléments Visuels
Personnalisez votre annonce en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI ou en téléchargeant vos propres médias. Améliorez vos scènes avec de la musique de fond et des visuels de notre vaste bibliothèque de médias.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Adaptez votre vidéo pour correspondre parfaitement à l'esthétique de votre marque. Appliquez facilement les couleurs et le logo de votre marque, assurant un look cohérent et professionnel qui résonne avec votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Une fois votre annonce de sponsor peaufinée, générez votre vidéo dans divers formats optimisés pour différentes plateformes de médias sociaux. Téléchargez et partagez pour augmenter l'engagement et atteindre efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Valeur l'Impact du Parrainage avec la Vidéo

Mettez en avant les partenariats réussis et leur impact positif à travers des vidéos engageantes générées par l'IA qui renforcent la réputation de la marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos et annonces de parrainage ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'annonce de sponsor et des vidéos de parrainage d'événement convaincantes en utilisant des modèles vidéo riches et des scènes personnalisables. Profitez de voix off professionnelles et intégrez les couleurs de votre marque pour délivrer un appel à l'action puissant qui résonne avec votre audience.

Quels outils alimentés par l'IA HeyGen propose-t-il pour créer des publicités vidéo efficaces ?

HeyGen propose des outils avancés alimentés par l'IA, y compris des avatars AI réalistes et des capacités de texte en vidéo à partir de script fluides. Ces fonctionnalités simplifient la création de publicités vidéo à fort impact, rendant votre production vidéo efficace et innovante.

Puis-je facilement personnaliser le contenu vidéo pour diverses plateformes de médias sociaux avec HeyGen ?

Oui, HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer et une vaste bibliothèque de médias, vous permettant de personnaliser facilement les scènes pour divers besoins. Vous pouvez adapter et exporter efficacement vos vidéos pour diverses plateformes de médias sociaux, y compris YouTube, assurant une présentation optimale partout.

Comment HeyGen aide-t-il les entreprises à croître et à augmenter les ventes avec un contenu vidéo engageant ?

HeyGen permet aux entreprises de croître et d'augmenter les ventes en créant rapidement et à grande échelle des publicités vidéo professionnelles et des vidéos de parrainage. Ses fonctionnalités avancées vous aident à élaborer des messages percutants avec des appels à l'action forts, parfaits pour captiver votre audience sur toutes les plateformes.

