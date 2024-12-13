Créateur de Vidéos Porte-parole : Créez des Vidéos AI Facilement
Réduisez les coûts de production vidéo et créez des vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Les professionnels du marketing peuvent développer une vidéo de présentation de vente dynamique de 45 secondes, intégrant des visuels engageants et énergiques avec une musique de fond entraînante et une narration confiante. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour simplifier la création de contenu.
Envisagez de produire une vidéo professionnelle convaincante de 60 secondes pour les formateurs d'entreprise, conçue avec des visuels soignés et corporatifs et une piste audio calme et informative. Utilisez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement ce contenu éducatif.
Les gestionnaires de réseaux sociaux sont mis au défi de créer une vidéo vibrante de 30 secondes qui utilise des visuels créatifs et accrocheurs et un ton amical et conversationnel. Cette pièce doit démontrer une personnalisation efficace grâce aux avatars AI de HeyGen pour transformer des photos parlantes en messages de marque engageants.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes avec des porte-parole AI pour capter l'attention du public.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos courtes et captivantes pour les plateformes sociales en utilisant des avatars AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de contenu vidéo avec l'AI ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI avancés et une technologie de génération de vidéos AI de pointe. Vous pouvez personnaliser chaque aspect pour livrer un contenu créatif captivant et engageant de manière efficace.
Quel est le processus de HeyGen pour convertir du texte en vidéo ?
HeyGen simplifie la conversion de texte en vidéo en vous permettant d'entrer votre script et de sélectionner un avatar AI. La plateforme génère ensuite une vidéo de haute qualité avec des voix off naturelles, rendant la production vidéo incroyablement facile à utiliser.
HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos personnalisables pour divers besoins ?
Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos professionnels pour démarrer vos projets, des explications de produits aux présentations de vente. Ceux-ci sont entièrement personnalisables, vous permettant d'incorporer votre image de marque, vos logos et des éléments créatifs spécifiques pour une identité visuelle unique.
HeyGen peut-il aider à réduire le coût et la complexité de la création de vidéos porte-parole ?
Absolument, HeyGen agit comme un créateur innovant de vidéos porte-parole AI, réduisant considérablement le coût et la complexité associés à la production vidéo traditionnelle. Nos avatars AI livrent des vidéos professionnelles sans besoin d'équipements coûteux ou d'acteurs.