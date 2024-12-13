Imaginez que vous êtes propriétaire d'une petite entreprise et que vous devez créer des vidéos explicatives engageantes pour présenter votre produit sans avoir à engager des acteurs ou à utiliser du matériel sophistiqué. Cette vidéo de 60 secondes doit cibler les entrepreneurs en herbe et les éducateurs, avec un porte-parole AI amical qui explique clairement un concept complexe avec des visuels propres et professionnels et un ton audio chaleureux et invitant, démontrant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen transforme facilement le contenu écrit en vidéos pédagogiques de haute qualité à l'aide d'avatars AI.

Générer une Vidéo