Créez une vidéo d'instruction concise d'une minute destinée aux développeurs de logiciels et aux professionnels de l'informatique, démontrant la configuration d'un nouvel environnement de développement. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des partages d'écran et des animations nettes, tandis que l'audio doit comporter une voix off claire et autoritaire. Mettez en avant l'efficacité de l'utilisation d'un porte-parole AI généré par les avatars AI de HeyGen pour fournir des instructions étape par étape, rendant les processus techniques complexes facilement compréhensibles pour un public concentré.

