Créateur de Porte-parole pour Vidéos AI Instantanées
Créez des vidéos en quelques minutes avec des présentateurs photo-réalistes, en exploitant les avatars AI avancés de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo de 30 secondes, moderne et dynamique, conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing ayant des difficultés avec la production vidéo. Ce prompt doit transmettre la facilité de création de contenu marketing de haute qualité en utilisant des 'modèles & scènes', en soulignant que les utilisateurs peuvent créer des vidéos en quelques minutes sans compétences en montage vidéo, avec des visuels amicaux et un style audio joyeux pour mettre en avant la simplicité.
Mettez en avant la puissance d'un porte-parole AI dans une vidéo informative de 60 secondes destinée aux chefs de produit et aux équipes de vente présentant une nouvelle fonctionnalité ou un service. Maintenez un style visuel élégant et technique avec un ton audio confiant et explicatif. Cette vidéo explicative de produit doit tirer parti de la 'conversion de texte en vidéo à partir de script' pour transformer sans effort les messages clés en une présentation claire et engageante, garantissant que les détails complexes sont articulés sans effort.
Réalisez une vidéo soignée et professionnelle de 40 secondes pour les responsables de marque et les créateurs de contenu axés sur l'obtention d'un message de marque cohérent. Utilisez des visuels dynamiques et un style audio sophistiqué. Cette vidéo doit mettre en avant le potentiel de la 'personnalisation vidéo' grâce à des présentateurs photo-réalistes, garantissant que chaque message résonne avec le public cible et montrant comment la 'génération de voix off' peut améliorer la portée mondiale et la cohérence de la marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Marketing à Fort Impact.
Développez des campagnes marketing convaincantes avec des porte-paroles AI et des visuels accrocheurs qui stimulent l'engagement et les conversions.
Produisez du Contenu Dynamique pour les Réseaux Sociaux.
Engagez votre audience sur toutes les plateformes avec des vidéos dynamiques et personnalisées mettant en vedette des avatars AI, parfaites pour renforcer la présence de votre marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes avec des porte-paroles AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos de haute qualité en utilisant des avatars AI réalistes et une puissante AI de conversion de texte en vidéo. Vous pouvez créer des vidéos pour les réseaux sociaux ou des vidéos explicatives de produits efficacement, éliminant le besoin de compétences étendues en montage vidéo.
HeyGen propose-t-il des modèles pour une production vidéo rapide ?
Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles conçus professionnellement pour démarrer votre création vidéo. Ces modèles permettent une personnalisation rapide et une personnalisation vidéo, vous aidant à produire du contenu engageant rapidement.
Quel type d'avatars AI HeyGen prend-il en charge ?
HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI, y compris des présentateurs photo-réalistes, capables de transmettre votre message avec des expressions et des mouvements naturels. Ces porte-paroles AI sophistiqués améliorent l'attrait professionnel de votre contenu vidéo.
Est-il facile de transformer du texte en vidéo avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen simplifie la production vidéo avec son AI intuitive de conversion de texte en vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et la plateforme de HeyGen générera une vidéo professionnelle, rendant le processus accessible même sans compétences préalables en montage vidéo.