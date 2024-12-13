Créateur de Porte-parole pour Vidéos AI Instantanées

Créez des vidéos en quelques minutes avec des présentateurs photo-réalistes, en exploitant les avatars AI avancés de HeyGen.

Créez une vidéo convaincante de 45 secondes ciblant les responsables RH et les agences de recrutement, démontrant comment ils peuvent transformer facilement leurs offres d'emploi en messages vidéo dynamiques. Utilisez un style visuel professionnel et engageant avec une narration claire et autoritaire pour montrer la puissance de l'utilisation d'un avatar AI comme créateur de porte-parole, réduisant les cycles de recrutement et attirant les meilleurs talents.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de 30 secondes, moderne et dynamique, conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing ayant des difficultés avec la production vidéo. Ce prompt doit transmettre la facilité de création de contenu marketing de haute qualité en utilisant des 'modèles & scènes', en soulignant que les utilisateurs peuvent créer des vidéos en quelques minutes sans compétences en montage vidéo, avec des visuels amicaux et un style audio joyeux pour mettre en avant la simplicité.
Exemple de Prompt 2
Mettez en avant la puissance d'un porte-parole AI dans une vidéo informative de 60 secondes destinée aux chefs de produit et aux équipes de vente présentant une nouvelle fonctionnalité ou un service. Maintenez un style visuel élégant et technique avec un ton audio confiant et explicatif. Cette vidéo explicative de produit doit tirer parti de la 'conversion de texte en vidéo à partir de script' pour transformer sans effort les messages clés en une présentation claire et engageante, garantissant que les détails complexes sont articulés sans effort.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo soignée et professionnelle de 40 secondes pour les responsables de marque et les créateurs de contenu axés sur l'obtention d'un message de marque cohérent. Utilisez des visuels dynamiques et un style audio sophistiqué. Cette vidéo doit mettre en avant le potentiel de la 'personnalisation vidéo' grâce à des présentateurs photo-réalistes, garantissant que chaque message résonne avec le public cible et montrant comment la 'génération de voix off' peut améliorer la portée mondiale et la cohérence de la marque.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Notre Créateur de Porte-parole AI

Donnez vie à vos messages sans effort avec un porte-parole AI personnalisé en seulement quatre étapes simples, sans compétences en montage vidéo nécessaires.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par entrer ou coller votre texte souhaité dans l'éditeur de script. Notre plateforme convertira vos mots en discours professionnel en utilisant une AI avancée de conversion de texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Porte-parole AI
Parcourez notre bibliothèque diversifiée d'avatars AI et choisissez le présentateur numérique parfait pour transmettre votre message. Vous pouvez également personnaliser leur apparence et leur voix.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Utilisez nos modèles préconçus ou ajoutez vos propres visuels, musique de fond et éléments de branding pour rendre votre vidéo vraiment unique et engageante.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
D'un simple clic, notre plateforme de création vidéo AI rendra votre vidéo de haute qualité, prête à être téléchargée et partagée sur n'importe quelle plateforme en quelques minutes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez du Contenu Éducatif Évolutif

.

Transformez des sujets complexes en vidéos éducatives claires et accessibles avec des porte-paroles AI, atteignant efficacement des audiences mondiales.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes avec des porte-paroles AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos de haute qualité en utilisant des avatars AI réalistes et une puissante AI de conversion de texte en vidéo. Vous pouvez créer des vidéos pour les réseaux sociaux ou des vidéos explicatives de produits efficacement, éliminant le besoin de compétences étendues en montage vidéo.

HeyGen propose-t-il des modèles pour une production vidéo rapide ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles conçus professionnellement pour démarrer votre création vidéo. Ces modèles permettent une personnalisation rapide et une personnalisation vidéo, vous aidant à produire du contenu engageant rapidement.

Quel type d'avatars AI HeyGen prend-il en charge ?

HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI, y compris des présentateurs photo-réalistes, capables de transmettre votre message avec des expressions et des mouvements naturels. Ces porte-paroles AI sophistiqués améliorent l'attrait professionnel de votre contenu vidéo.

Est-il facile de transformer du texte en vidéo avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen simplifie la production vidéo avec son AI intuitive de conversion de texte en vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et la plateforme de HeyGen générera une vidéo professionnelle, rendant le processus accessible même sans compétences préalables en montage vidéo.

