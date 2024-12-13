Porte-parole AI : Créez des Vidéos Engagantes Facilement

Transformez votre script en contenu vidéo captivant en utilisant nos avatars AI pour une production vidéo économique.

Créez une vidéo vibrante et engageante de 45 secondes ciblant les professionnels des ressources humaines et les recruteurs, montrant comment un porte-parole AI peut révolutionner la communication avec les candidats. Le style visuel doit être moderne et dynamique, avec une voix off professionnelle expliquant les avantages de l'utilisation de l'AI pour la communication initiale avec les candidats.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, démontrant la production vidéo économique des avatars AI. Le style visuel doit être clair et explicatif, utilisant les avatars AI de HeyGen pour délivrer un message clair, accompagné d'une bande sonore énergique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 60 secondes destinée aux équipes marketing mondiales et aux créateurs de contenu, mettant en avant la puissance d'un générateur vidéo AI pour atteindre des audiences diversifiées. La vidéo doit adopter un style visuel rapide et international, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour démontrer une localisation de contenu facile avec un support multilingue.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative soignée de 40 secondes pour les formateurs d'entreprise et les responsables de marque, illustrant comment créer un porte-parole AI personnalisé ou un jumeau numérique pour un message de marque cohérent. Le style visuel doit être élégant et autoritaire, intégrant les modèles et scènes de HeyGen pour une création de contenu rapide et de marque.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Recrutement de Porte-parole

Créez facilement des vidéos de recrutement professionnelles avec un porte-parole AI. Transformez le texte en contenu visuel captivant pour attirer efficacement les meilleurs talents.

1
Step 1
Choisissez Votre Porte-parole AI
Sélectionnez parmi notre galerie diversifiée d'avatars AI ou créez-en un personnalisé pour représenter votre marque, assurant une présence professionnelle et engageante.
2
Step 2
Créez Votre Script
Entrez votre message souhaité directement dans l'éditeur. Notre plateforme transformera ensuite votre contenu en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script en une voix off naturelle.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles
Appliquez des contrôles de branding tels que des logos et des couleurs, ou ajoutez des visuels de notre bibliothèque multimédia, pour créer une vidéo engageante qui s'aligne avec votre message de recrutement.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Générez votre vidéo de porte-parole et exportez-la dans divers formats d'aspect, la rendant prête à être utilisée immédiatement sur tous vos canaux de recrutement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement en Formation

.

Améliorez l'engagement et la rétention en formation en utilisant des porte-paroles AI pour des expériences d'apprentissage dynamiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce que HeyGen et comment crée-t-il des vidéos de porte-parole AI ?

HeyGen est un générateur vidéo AI avancé qui permet aux utilisateurs de produire facilement des vidéos de porte-parole AI de haute qualité. Il suffit d'entrer votre texte, et les avatars AI sophistiqués de HeyGen délivreront votre message, transformant le texte en vidéo avec des expressions et des mouvements naturels pour une communication numérique engageante.

Comment HeyGen peut-il simplifier mon processus de création de contenu vidéo ?

HeyGen améliore considérablement la création de contenu vidéo en offrant une interface conviviale avec des modèles et des scènes prêts à l'emploi. Cela permet une production vidéo économique, vous permettant de générer rapidement des vidéos professionnelles comme des vidéos de formation ou explicatives sans ressources de production étendues.

Puis-je personnaliser les avatars AI et le branding dans mes vidéos HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant de personnaliser vos avatars AI et d'intégrer l'identité unique de votre marque. Vous pouvez même créer un porte-parole AI personnalisé ou un jumeau numérique, garantissant que vos efforts de marketing vidéo s'alignent parfaitement avec vos objectifs de visibilité de marque.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour les vidéos de porte-parole AI ?

Oui, HeyGen offre un support multilingue complet, vous permettant d'atteindre un public mondial avec vos vidéos de porte-parole AI. La plateforme propose des capacités avancées de génération de voix off et de sous-titres, garantissant que votre message est clairement communiqué dans diverses langues pour une communication numérique efficace.

