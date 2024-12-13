Générateur de Vidéos Promo avec Porte-parole pour un Marketing Impactant
Produisez rapidement des vidéos marketing professionnelles avec des avatars AI pour économiser du temps et du budget.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez un contenu engageant de 30 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux marketeurs digitaux, délivrant un conseil rapide sur la stratégie de contenu. Cette vidéo doit adopter un style visuel dynamique avec des coupes rapides et un texte à l'écran proéminent, en exploitant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script et les sous-titres pour un impact maximal sur les plateformes.
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes destinée aux utilisateurs potentiels de logiciels, détaillant les avantages d'une nouvelle application. La présentation visuelle doit être conviviale et illustrative, incorporant des graphiques animés et un ton conversationnel, habilement conçue avec les modèles et scènes de HeyGen et soutenue par sa bibliothèque de médias/stock.
Concevez une vidéo d'intégration de 90 secondes pour les nouveaux employés, guidée par un porte-parole AI personnalisé expliquant les politiques de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être instructif, clair et constamment marqué, assurant une communication efficace grâce aux avatars AI de HeyGen et au redimensionnement et exportation des formats pour divers besoins d'affichage interne.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création d'Annonces Performantes sans Effort.
Produisez rapidement des annonces promotionnelles à fort impact en utilisant la vidéo alimentée par AI, délivrant votre message efficacement et à grande échelle.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos et des clips dynamiques et engageants pour les réseaux sociaux afin de capter l'attention du public et renforcer votre présence en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos marketing professionnelles ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui vous permet de transformer rapidement du texte en vidéo, idéal pour les vidéos marketing professionnelles et les vidéos explicatives engageantes. Vous pouvez exploiter une gamme diversifiée d'avatars AI et de modèles pour produire du contenu de haute qualité efficacement.
HeyGen peut-il m'aider à créer un porte-parole AI personnalisé pour ma marque ?
Oui, HeyGen offre la possibilité de générer un porte-parole AI personnalisé adapté à l'identité unique de votre marque, améliorant vos vidéos marketing et de formation. Cette fonctionnalité assure une présence à l'écran cohérente et marquée dans tout votre contenu vidéo.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil efficace pour la création de contenu sur les réseaux sociaux ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI efficace pour le contenu des réseaux sociaux car il convertit votre script en vidéo sans effort, en utilisant des avatars AI et une génération de voix off réaliste. Ce flux de production rapide vous permet de créer constamment du contenu captivant sans ressources étendues.
HeyGen propose-t-il un support multilingue pour les vidéos et les sous-titres ?
Absolument, HeyGen prend en charge les capacités multilingues pour vos vidéos, vous permettant d'atteindre facilement un public mondial. Vous pouvez également générer automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et l'engagement des spectateurs dans le monde entier.