Générateur de Vidéos Promo avec Porte-parole pour un Marketing Impactant

Produisez rapidement des vidéos marketing professionnelles avec des avatars AI pour économiser du temps et du budget.

Développez une vidéo marketing professionnelle de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, avec un porte-parole AI présentant un nouveau service en ligne. Le style visuel doit être épuré et moderne, complété par une voix off dynamique et professionnelle, utilisant les avatars AI et les capacités de génération de voix off de HeyGen pour une présentation fluide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un contenu engageant de 30 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux marketeurs digitaux, délivrant un conseil rapide sur la stratégie de contenu. Cette vidéo doit adopter un style visuel dynamique avec des coupes rapides et un texte à l'écran proéminent, en exploitant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script et les sous-titres pour un impact maximal sur les plateformes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes destinée aux utilisateurs potentiels de logiciels, détaillant les avantages d'une nouvelle application. La présentation visuelle doit être conviviale et illustrative, incorporant des graphiques animés et un ton conversationnel, habilement conçue avec les modèles et scènes de HeyGen et soutenue par sa bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'intégration de 90 secondes pour les nouveaux employés, guidée par un porte-parole AI personnalisé expliquant les politiques de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être instructif, clair et constamment marqué, assurant une communication efficace grâce aux avatars AI de HeyGen et au redimensionnement et exportation des formats pour divers besoins d'affichage interne.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Promo avec Porte-parole

Créez sans effort des vidéos promotionnelles professionnelles avec des porte-paroles AI, transformant votre script en contenu engageant en quelques minutes.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par saisir votre message marketing. Notre fonctionnalité 'Texte-à-vidéo à partir de script' convertit sans effort votre contenu écrit en dialogue parlé.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Porte-parole AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour trouver le présentateur numérique parfait qui résonne avec votre marque et votre message.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Personnalisez votre vidéo avec l'identité unique de votre marque en utilisant des 'Contrôles de branding (logo, couleurs)' intuitifs, y compris des logos personnalisés et des couleurs de marque.
4
Step 4
Exportez Votre Promo
Générez votre 'vidéo promo avec porte-parole' de haute qualité complète avec une 'génération de voix off' automatique pour une distribution immédiate sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Histoires de Réussite Client Impactantes

.

Transformez les témoignages en récits vidéo AI convaincants qui mettent efficacement en valeur les réussites des clients et renforcent la confiance avec de nouveaux prospects.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos marketing professionnelles ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui vous permet de transformer rapidement du texte en vidéo, idéal pour les vidéos marketing professionnelles et les vidéos explicatives engageantes. Vous pouvez exploiter une gamme diversifiée d'avatars AI et de modèles pour produire du contenu de haute qualité efficacement.

HeyGen peut-il m'aider à créer un porte-parole AI personnalisé pour ma marque ?

Oui, HeyGen offre la possibilité de générer un porte-parole AI personnalisé adapté à l'identité unique de votre marque, améliorant vos vidéos marketing et de formation. Cette fonctionnalité assure une présence à l'écran cohérente et marquée dans tout votre contenu vidéo.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil efficace pour la création de contenu sur les réseaux sociaux ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI efficace pour le contenu des réseaux sociaux car il convertit votre script en vidéo sans effort, en utilisant des avatars AI et une génération de voix off réaliste. Ce flux de production rapide vous permet de créer constamment du contenu captivant sans ressources étendues.

HeyGen propose-t-il un support multilingue pour les vidéos et les sous-titres ?

Absolument, HeyGen prend en charge les capacités multilingues pour vos vidéos, vous permettant d'atteindre facilement un public mondial. Vous pouvez également générer automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et l'engagement des spectateurs dans le monde entier.

