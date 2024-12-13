Générateur de Vidéos de Produits avec Porte-parole pour des Explications Engagées
Produisez des démonstrations de produits époustouflantes et augmentez l'engagement avec des avatars AI réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une publicité vibrante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, adaptée aux marques de commerce électronique cherchant à augmenter l'engagement. Cette vidéo de style "pub UGC" doit présenter des visuels dynamiques et tendance avec une voix authentique et entraînante, peut-être un porte-parole AI personnalisé mettant en avant un nouveau produit. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour créer sans effort un message engageant qui résonne avec un public plus jeune, stimulant la conversion.
Produisez une vidéo de formation d'entreprise informative de 60 secondes destinée aux nouveaux employés ou aux équipes internes, axée sur les directives de marque de l'entreprise. Le style visuel doit être soigné et digne de confiance, avec une voix calme et instructive, en utilisant les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque. Cette vidéo démontrera le pouvoir de la "personnalisation" pour adapter le contenu tout en respectant l'esthétique de l'entreprise.
Développez une vidéo d'annonce de lancement de produit excitante de 20 secondes pour les startups technologiques, mettant en avant de nouvelles fonctionnalités avec des "vidéos engageantes" qui captent rapidement l'attention. L'esthétique doit être moderne et énergique, avec une voix confiante et enthousiaste. Exploitez la "Génération de voix off" de HeyGen pour donner vie au script, en l'associant à des "avatars réalistes" qui articulent clairement les principaux avantages à un public averti en technologie.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités de Produits Performantes.
Générez rapidement des publicités de produits captivantes en utilisant la vidéo AI pour stimuler les ventes et améliorer la visibilité de la marque.
Engagez les Audiences sur les Réseaux Sociaux.
Produisez instantanément des clips dynamiques pour les réseaux sociaux et des mises en avant de produits pour capter l'attention et renforcer la présence en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes pour le marketing ?
HeyGen vous permet de produire des explications de produits à fort impact et des campagnes sur les réseaux sociaux en transformant des scripts en vidéos professionnelles utilisant des avatars AI réalistes et une large gamme de modèles personnalisables, renforçant votre moteur créatif.
Quel type d'avatars AI HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?
HeyGen offre une gamme diversifiée d'avatars AI, allant d'options réalistes et vivantes à des créations de porte-parole AI personnalisées, vous permettant de générer des vidéos de porte-parole AI personnalisées qui s'adaptent parfaitement à votre image de marque.
HeyGen peut-il simplifier le processus de production vidéo pour ceux qui n'ont pas de compétences en montage ?
Absolument, HeyGen rend la création de vidéos accessible, vous permettant de produire rapidement des vidéos de haute qualité en convertissant du texte en vidéo et en utilisant des modèles faciles à utiliser sans avoir besoin de compétences complexes en montage vidéo.
Comment HeyGen permet-il la personnalisation et le contrôle de la marque dans les vidéos générées ?
HeyGen offre des contrôles de marque étendus et des options de personnalisation, vous permettant de choisir des modèles, d'intégrer vos propres médias et de personnaliser les visuels pour garantir que chaque vidéo reflète votre identité de marque unique avec votre porte-parole AI personnalisé.