Créateur de Démonstrations de Produits : Créez des Vidéos Engagantes

Transformez vos scripts en démonstrations de produits captivantes rapidement grâce au texte-à-vidéo, boostant vos efforts marketing et la cohérence de votre marque.

Créez une vidéo convaincante de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les startups, illustrant comment HeyGen agit comme le créateur ultime de démonstrations de produits. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des transitions fluides et des maquettes de produits claires, complétées par une bande sonore entraînante et encourageante. Mettez en avant la facilité de transformer un simple script en une présentation soignée grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, éliminant le besoin d'équipements coûteux ou d'acteurs.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative dynamique de 60 secondes destinée aux responsables marketing, mettant en avant la capacité de HeyGen à fournir un porte-parole AI réaliste pour leurs campagnes. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et énergique, incorporant des graphiques animés et des coupes rapides entre les fonctionnalités, soutenue par une voix off enthousiaste. Soulignez l'efficacité et l'impact de l'utilisation d'avatars AI avancés pour délivrer des messages de marque cohérents sans les défis logistiques de la production vidéo traditionnelle.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, démontrant comment HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI intuitif. Le style visuel doit être rapide et visuellement engageant, adapté aux plateformes sociales, avec une musique de fond tendance et des effets sonores nets. Concentrez-vous sur la liberté créative offerte par les divers modèles et scènes de HeyGen pour produire rapidement un contenu captivant de courte durée qui se démarque.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo tutorielle informative de 50 secondes conçue pour les entreprises de commerce électronique et les créateurs de cours en ligne, axée sur la génération de vidéos de démonstration de produits professionnelles avec un porte-parole vidéo amical. La présentation visuelle doit être claire et directe à la caméra, en maintenant un ton amical mais professionnel, rehaussé par une musique de fond douce. Illustrez le processus fluide de création d'explications engageantes en utilisant la génération de voix off robuste de HeyGen, garantissant que chaque caractéristique du produit est parfaitement articulée.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Démonstrations de Produits

Créez facilement des vidéos de démonstration de produits engageantes avec des porte-paroles AI, transformant votre script en présentations professionnelles qui captent l'attention et transmettent clairement votre message.

1
Step 1
Créez Votre Script
Écrivez ou collez votre script de démonstration de produit. La fonctionnalité texte-à-vidéo de HeyGen transforme votre texte en discours naturel, formant le récit principal de votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Porte-parole AI
Sélectionnez un avatar AI pour être le porte-parole de votre vidéo. Notre gamme diversifiée d'avatars AI offre un visage professionnel et accessible pour vos vidéos de démonstration de produits, engageant efficacement les spectateurs.
3
Step 3
Sélectionnez des Modèles et des Scènes
Choisissez parmi une variété de modèles et de scènes professionnels pour améliorer visuellement votre vidéo explicative. Personnalisez les arrière-plans, ajoutez du branding et organisez les éléments pour créer une histoire visuelle convaincante.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo
Générez votre vidéo de démonstration de produit. Notre générateur de vidéos AI compile tous les éléments, vous permettant de revoir, d'apporter les ajustements nécessaires, puis d'exporter votre démonstration de produit de haute qualité pour une utilisation immédiate.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation Produit avec des Vidéos Explicatives AI

.

Améliorez la compréhension et la rétention des utilisateurs pour les caractéristiques des produits grâce à des vidéos de formation et explicatives dynamiques alimentées par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de démonstration de produits ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos de démonstration de produits en vous permettant de générer des vidéos professionnelles avec des porte-paroles AI à partir de texte. En utilisant une technologie avancée de générateur de vidéos AI, vous pouvez transformer facilement des scripts en contenu visuel engageant, faisant de HeyGen un créateur idéal de démonstrations de produits.

HeyGen peut-il créer des porte-paroles AI réalistes pour ma marque ?

Oui, HeyGen vous permet de créer des porte-paroles AI réalistes et des avatars AI pour votre marque. Ces porte-paroles vidéo peuvent transmettre votre message avec des expressions et des gestes authentiques, améliorant considérablement vos vidéos explicatives et marketing.

Quels sont les avantages d'utiliser le générateur de vidéos AI de HeyGen pour le marketing ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen offre des avantages significatifs pour le marketing, y compris des économies de coûts et une production de contenu rapide. Vous pouvez créer rapidement des vidéos marketing de haute qualité grâce à la conversion texte-à-vidéo, et même étendre votre portée avec des capacités de création de contenu multilingue.

HeyGen propose-t-il des options pour la cohérence de la marque dans le contenu vidéo ?

HeyGen soutient une forte cohérence de la marque grâce à des modèles personnalisables et des contrôles de branding intégrés. Les utilisateurs peuvent exploiter des scènes prédéfinies et ajouter leurs logos et couleurs de marque, garantissant que chaque sortie du générateur de vidéos AI s'aligne parfaitement avec leur identité visuelle.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo