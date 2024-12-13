Créez une vidéo convaincante de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les startups, illustrant comment HeyGen agit comme le créateur ultime de démonstrations de produits. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des transitions fluides et des maquettes de produits claires, complétées par une bande sonore entraînante et encourageante. Mettez en avant la facilité de transformer un simple script en une présentation soignée grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, éliminant le besoin d'équipements coûteux ou d'acteurs.

