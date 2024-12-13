Générateur de Démo Produit Porte-parole : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Développez une vidéo promotionnelle de 45 secondes présentant un nouvel outil de gestion de projet basé sur le cloud pour les propriétaires de petites entreprises technophiles, en mettant l'accent sur son interface intuitive et ses fonctionnalités collaboratives. Le style visuel doit être moderne et minimaliste, utilisant des éléments d'interface utilisateur animés, accompagné d'une voix off confiante et énergique. La vidéo doit utiliser efficacement les avatars AI de HeyGen pour présenter les caractéristiques du produit avec une touche humaine, rendant les informations complexes facilement compréhensibles et engageantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de produit convaincante de 30 secondes ciblant les consommateurs généraux intéressés par les appareils domestiques intelligents, en mettant en avant un nouveau thermostat intelligent écologique. La présentation visuelle doit être lumineuse et accueillante, avec des scènes de vie et un texte clair à l'écran, accompagné d'une voix amicale et accessible. Exploitez la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement un script détaillé en une narration soignée, assurant une démonstration fluide et informative des avantages de l'appareil.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 60 secondes destinée aux professionnels du marketing à la recherche d'outils de création de contenu efficaces pour les réseaux sociaux, en se concentrant sur une nouvelle plateforme d'analyse alimentée par l'IA. Le style visuel et audio doit être rapide et visuellement attrayant, incorporant des coupes rapides, des captures d'écran et une bande sonore professionnelle et entraînante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement divers segments, présentant différentes fonctionnalités et applications sur plusieurs plateformes sociales avec une image de marque cohérente.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation interne de 45 secondes pour une équipe de vente B2B, présentant le module de qualification des prospects d'un nouveau système CRM, en se concentrant sur l'optimisation de l'efficacité de leur flux de travail. Le style visuel doit être clair, professionnel et instructif, utilisant des infographies claires et des enregistrements d'écran, complété par un ton calme, autoritaire mais encourageant. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour fournir une narration cohérente et claire à partir du générateur de vidéo porte-parole AI, assurant des instructions précises pour un apprentissage et une adoption optimaux.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Démo Produit Porte-parole

Créez facilement des vidéos de démonstration de produit engageantes avec des porte-paroles AI et des outils intuitifs, transformant votre contenu marketing et de vente.

1
Step 1
Sélectionnez votre Porte-parole AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et entrez votre script pour commencer à créer votre démonstration de produit.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et des Scènes
Améliorez votre vidéo en incorporant des modèles et scènes pertinents et des médias de stock pour articuler visuellement les caractéristiques de votre produit.
3
Step 3
Appliquez des Éléments de Marque
Intégrez vos éléments de marque spécifiques tels que les logos et les couleurs de marque en utilisant les contrôles de marque pour maintenir une apparence cohérente.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo Démo
Produisez rapidement des vidéos de démonstration de produit de haute qualité, optimisées pour diverses plateformes avec des options d'exportation flexibles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Illustrez le Succès Client avec l'AI

.

Créez des vidéos engageantes alimentées par l'AI pour mettre en valeur efficacement les histoires de réussite client, renforçant la confiance et démontrant la valeur du produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de démonstration de produit ?

HeyGen vous permet de créer des "vidéos de démonstration de produit" et des "vidéos explicatives de produit" captivantes en utilisant des "avatars AI" réalistes et des "modèles et scènes" dynamiques. Il vous suffit d'entrer votre "texte en vidéo à partir d'un script" pour générer un "contenu engageant" qui captive votre audience.

Quels avantages offre un porte-parole AI avec HeyGen ?

Un "porte-parole AI" généré par HeyGen donne vie à vos scripts, transformant le "texte en vidéo à partir d'un script" en présentations vidéo professionnelles. Cela permet une communication cohérente et élimine les complexités traditionnelles du tournage en direct pour le "marketing et les ventes".

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos marketing de marque ?

HeyGen offre des "contrôles de marque (logo, couleurs)" robustes et une variété de "modèles et scènes" pour garantir que vos vidéos de "marketing et ventes" s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Cela simplifie votre "efficacité de flux de travail" dans la production de "contenu engageant" de haute qualité pour votre audience.

La plateforme de HeyGen offre-t-elle des capacités multilingues pour des audiences diversifiées ?

Oui, HeyGen prend en charge le "support multilingue" pour vos vidéos de "porte-parole AI", vous permettant d'atteindre facilement un public mondial. Vous pouvez utiliser la "génération de voix off" et les "sous-titres/légendes" pour localiser efficacement le contenu de votre "plateforme de création vidéo AI".

