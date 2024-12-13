Générateur de Vidéos de Présentation avec Porte-parole : Créez des Vidéos Engagantes
Générez facilement des vidéos de porte-parole AI de qualité professionnelle en utilisant notre fonctionnalité intuitive de texte à vidéo à partir d'un script, économisant du temps et réduisant les coûts de production.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs de HeyGen et aux créateurs de contenu, montrant comment générer rapidement des visuels époustouflants en utilisant l'interface conviviale de la plateforme. Adoptez un style visuel engageant, étape par étape, avec des mises en évidence lumineuses de l'interface utilisateur et des enregistrements d'écran clairs, complétés par une voix amicale et enthousiaste. Cette suggestion met l'accent sur l'utilisation des divers modèles et scènes de HeyGen pour lancer la production créative de vidéos.
Produisez une vidéo de 2 minutes ciblant les équipes de marketing internationales et les professionnels de l'apprentissage et du développement à l'échelle mondiale, illustrant la puissance du support multilingue pour atteindre des publics diversifiés. La présentation visuelle doit être dynamique, montrant les variations culturelles et des comparaisons côte à côte des différentes sorties linguistiques, le tout livré par plusieurs voix synthétiques professionnelles. Mettez en avant les capacités robustes de génération de voix off de HeyGen pour produire facilement du contenu dans diverses langues.
Créez une vidéo de mise à jour produit de 45 secondes pour les clients existants et les chefs de produit, annonçant et mettant en avant les nouvelles fonctionnalités clés de notre dernière version technique. L'esthétique visuelle doit être moderne et nette, utilisant des graphiques de projecteur et des animations subtiles pour attirer l'attention sur les nouveaux éléments de l'interface utilisateur, accompagnée d'une narration optimiste, informative et confiante. Cette vidéo utilisera spécifiquement la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour garantir un message précis sur les mises à jour.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Marketing Captivantes.
Créez des vidéos marketing captivantes en utilisant des porte-parole AI pour des campagnes publicitaires efficaces.
Développez des Cours de Formation Étendus.
Développez des cours de formation étendus et du contenu éducatif avec des présentateurs AI pour atteindre des audiences mondiales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en vidéo, avec des avatars AI réalistes et des voix synthétiques, permettant à quiconque de créer des vidéos de qualité professionnelle sans compétences en production.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les avatars et les voix AI ?
HeyGen propose une personnalisation étendue, y compris la possibilité de créer des porte-parole AI personnalisés, d'utiliser le clonage de voix pour des voix personnalisées, et d'assurer une synchronisation labiale précise, le tout pour maintenir une image de marque cohérente.
HeyGen peut-il s'intégrer aux flux de travail existants pour une production vidéo évolutive ?
Oui, HeyGen prend en charge des intégrations API robustes, permettant aux entreprises d'automatiser et de faire évoluer efficacement la création de contenu vidéo, réduisant considérablement les coûts de production vidéo pour les besoins de marketing et de formation.
HeyGen prend-il en charge la sortie vidéo multilingue et les fonctionnalités de traduction ?
Absolument, HeyGen offre un support multilingue complet et des capacités de traducteur vidéo AI, permettant aux utilisateurs de générer du contenu vidéo dans plus de 140 langues pour atteindre efficacement un public mondial.