Générateur de Vidéos de Présentation avec Porte-parole : Créez des Vidéos Engagantes

Générez facilement des vidéos de porte-parole AI de qualité professionnelle en utilisant notre fonctionnalité intuitive de texte à vidéo à partir d'un script, économisant du temps et réduisant les coûts de production.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs de HeyGen et aux créateurs de contenu, montrant comment générer rapidement des visuels époustouflants en utilisant l'interface conviviale de la plateforme. Adoptez un style visuel engageant, étape par étape, avec des mises en évidence lumineuses de l'interface utilisateur et des enregistrements d'écran clairs, complétés par une voix amicale et enthousiaste. Cette suggestion met l'accent sur l'utilisation des divers modèles et scènes de HeyGen pour lancer la production créative de vidéos.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 2 minutes ciblant les équipes de marketing internationales et les professionnels de l'apprentissage et du développement à l'échelle mondiale, illustrant la puissance du support multilingue pour atteindre des publics diversifiés. La présentation visuelle doit être dynamique, montrant les variations culturelles et des comparaisons côte à côte des différentes sorties linguistiques, le tout livré par plusieurs voix synthétiques professionnelles. Mettez en avant les capacités robustes de génération de voix off de HeyGen pour produire facilement du contenu dans diverses langues.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de mise à jour produit de 45 secondes pour les clients existants et les chefs de produit, annonçant et mettant en avant les nouvelles fonctionnalités clés de notre dernière version technique. L'esthétique visuelle doit être moderne et nette, utilisant des graphiques de projecteur et des animations subtiles pour attirer l'attention sur les nouveaux éléments de l'interface utilisateur, accompagnée d'une narration optimiste, informative et confiante. Cette vidéo utilisera spécifiquement la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour garantir un message précis sur les mises à jour.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Présentation avec Porte-parole

Créez facilement des présentations vidéo professionnelles avec des porte-parole AI, transformant vos scripts en contenu engageant sans compétences de production complexes.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour être le présentateur engageant de votre vidéo.
2
Step 2
Collez Votre Script
Entrez ou collez simplement votre texte, et la capacité de texte à vidéo de la plateforme le convertira en une narration vidéo dynamique.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels & la Voix
Améliorez votre vidéo avec des modèles préconçus, ajoutez une image de marque personnalisée, et affinez la voix AI pour une livraison parfaite.
4
Step 4
Exportez une Vidéo de Haute Qualité
Rendez votre vidéo finale de porte-parole dans divers formats d'aspect, garantissant des vidéos de haute qualité prêtes pour un partage fluide sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement de la Formation des Employés

Améliorez la formation des employés et augmentez l'engagement en utilisant des vidéos dynamiques de porte-parole alimentées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en vidéo, avec des avatars AI réalistes et des voix synthétiques, permettant à quiconque de créer des vidéos de qualité professionnelle sans compétences en production.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les avatars et les voix AI ?

HeyGen propose une personnalisation étendue, y compris la possibilité de créer des porte-parole AI personnalisés, d'utiliser le clonage de voix pour des voix personnalisées, et d'assurer une synchronisation labiale précise, le tout pour maintenir une image de marque cohérente.

HeyGen peut-il s'intégrer aux flux de travail existants pour une production vidéo évolutive ?

Oui, HeyGen prend en charge des intégrations API robustes, permettant aux entreprises d'automatiser et de faire évoluer efficacement la création de contenu vidéo, réduisant considérablement les coûts de production vidéo pour les besoins de marketing et de formation.

HeyGen prend-il en charge la sortie vidéo multilingue et les fonctionnalités de traduction ?

Absolument, HeyGen offre un support multilingue complet et des capacités de traducteur vidéo AI, permettant aux utilisateurs de générer du contenu vidéo dans plus de 140 langues pour atteindre efficacement un public mondial.

